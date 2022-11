Rosjanie zwiększają liczebność swoich wojsk w rejonie Melitopola w obwodzie zaporoskim Ukrainy, a zmniejszają w kilku miejscowościach na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim – informuje sztab generalny armii ukraińskiej.W obwodzie chersońskim armia Rosji pozostawiła po sobie ślady takich samych okrucieństw, jak w innych regionach, w których była – powiedział w wieczornym wystąpieniu w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W regionie już udokumentowano ponad 400 zbrodni wojennych - dodał. Politycznie i psychologicznie Rosja nie jest jeszcze gotowa do prawdziwych negocjacji z Ukrainą i wycofania wojsk, stanie się to po wyzwoleniu miast Donbasu - ocenił w niedzielę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Poniedziałek jest 264. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

07:34 Ukraiński rząd może przejąć kontrolę nad kolejnymi przedsiębiorstwami, które nie w pełni angażują się w obronę kraju przed rosyjską inwazją - ostrzegł minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko w rozmowie z dziennikiem "Financial Times". Polityk nawiązał w ten sposób do decyzji władz w Kijowie z 7 listopada. Jak oznajmił wówczas sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow, akcje pięciu ukraińskich przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym, w tym największej firmy wydobywającej ropę Ukrnafta, producenta silników lotniczych Motor Sicz i fabryki ciężarówek AwtoKrAZ, zostały przejęte przez państwo. Firmami będzie zarządzać ministerstwo obrony, a po zakończeniu stanu wojennego aktywa mogą zostać zwrócone właścicielom lub zostaną za nie wypłacone odszkodowania. Musimy przetrwać, to jest wspólne zadanie dla wszystkich (Ukraińców). Jeśli władze widziałyby, że ktoś (jeszcze) próbuje grać w jakieś własne gry, (nie starając się) osiągnąć tego celu i bronić się przed Rosją, to jestem pewien, że zostałyby podjęte odpowiednie decyzje - zadeklarował w niedzielę Hałuszczenko. 07:24 Polski rząd we współpracy z Kijowem zmienia strategię wobec uchodźców wojennych. Temu ma służyć budowa osiedli kontenerowych dla 20 tys. uchodźców wewnętrznych - pisze "Rzeczpospolita". Zobacz również: "Rz" o osiedlach kontenerowych dla uchodźców 06:40 Rosyjskie oddziały zniszczyły kluczową infrastrukturę opuszczając Cherosoń - powiedział prezydent Zełenski. W mieście nie ma elektryczności, ciepła ani bieżącej wody. Burmistrz miasta mówi o tragicznej sytuacji mieszkańców, którzy nie mają wody, lekarstw i chleba.

