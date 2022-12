05:21

Stany Zjednoczone przygotowują się do ogłoszenia nowej pomocy dla Ukrainy w zakresie oporu wobec rosyjskiej agresji - poinformował doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.



Podkreślił, że Waszyngton chce mieć pewność, że wszelkie próby uzyskania przez Rosję przewagi zarówno na polu walki, jak i w niszczeniu infrastruktury wojskowej, zostaną osłabione.





05:11

Węgry w poniedziałek wieczorem odblokowały weto wobec 18 mld euro wsparcia makrofinansowego UE dla Ukrainy - przekazało PAP źródło unijne.



Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Komisja Europejska jednocześnie zgodziła się zmniejszyć poziom zamrożonych środków unijnych dla Węgier z 65 do 55 proc.

05:05

Przywódcy państw G7 stwierdzili również wspólnie, że Rosja będzie musiała zapłacić Ukrainie za odbudowę infrastruktury krytycznej zniszczonej lub uszkodzonej przez jej brutalną wojnę.

Szefowie państw G7 zadeklarowali także wszechstronne wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne i podkreślili, że wojna musi się zakończyć, a Rosja musi wstrzymać ogień i wycofać swoje wojska z całego terytorium Ukrainy.



05:01

W komunikacie wydanym na zakończenie wirtualnego szczytu G7 z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przywódcy państw grupy ogłosili, że pociągną rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do odpowiedzialności za inwazję na Ukrainę.



"Zbrodnie wojenne i inne okrucieństwa nie mogą być bezkarne. Postawimy prezydenta Putina i osoby za to odpowiedzialne przed wymiarem sprawiedliwości zgodnie z prawem międzynarodowym" - napisano we wspólnym oświadczeniu.



"Potwierdzamy, że nieodpowiedzialna retoryka nuklearna Rosji jest nie do przyjęcia i że każde użycie broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej będzie miało poważne konsekwencje" - podkreślono.