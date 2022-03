Niedziela jest jedenastym dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Dziś podjęto drugą próbę ewakuacji mieszkańców ostrzeliwanego Mariupola. Biuro prasowe Gwardii Narodowej poinformowało jednak, że akcja została przerwana ze względu na rosyjski ostrzał. Oblężona jest także Bucza – miejscowe władze przekazały, że Rosjanie prowadzą ostrzał wszystkich osiedli w tej miejscowości. W Winnicy zbombardowane zostało cywilne lotnisko oraz znajdująca się w pobliżu jednostka wojskowa. Rosjanie szykują się również do ataku na Odessę. Z kolei w rosyjskich ostrzałach w Irpieniu zginęło podczas ewakuacji w niedzielę ośmioro cywilów - poinformował mer tego miasteczka. Najnowsze informacje na temat sytuacji na Ukrainie 6.03.2022 r. znajdziecie w naszej relacji.

Członek ukraińskiej jednostki obrony terytorialnej przy jednej z blokad w Kijowie / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze. W naszych relacjach znajdziecie także zdjęcia i filmy prosto z Ukrainy.

Wiceszef biura ukraińskiego szefa państwa Andrij Sybiha przekazał, że Wołodymyr Zełenski jest gotowy do bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem.

Rosjanie dokonali ataku rakietowego na lotnisko w Winnicy na środkowej Ukrainie - przekazał prezydent Ukrainy. Według mediów, zbombardowane została także położona niedaleko jednostka wojskowa. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Druga próba otwarcia korytarza humanitarnego z obleganego przez siły rosyjskie miasta Mariupol na południu Ukrainy również zakończyła się otwarciem ognia do cywilów przez żołnierzy rosyjskich. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Siły ukraińskie zestrzeliły od początku inwazji 44 rosyjskie samoloty i 44 śmigłowce - poinformowały siły powietrzne Ukrainy. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Wiece przeciw rosyjskiej okupacji odbyły się w trzech zajętych miastach ukraińskiego obwodu chersońskiego - Chersoniu, Nowej Kachowce i Nowoołeksijiwce.

W rosyjskich ostrzałach w Irpieniu zginęło podczas ewakuacji w niedzielę ośmioro cywilów - poinformował mer tego miasteczka

19:01

Agencja Ukrinform informuje o alarmie lotniczym w Kijowie.

19:00

Władze Rosji przygotowują możliwy scenariusz ostrzelania swoich gęsto zaludnionych terenów przy granicy z Ukrainą, by następnie oskarżyć o to ukraińskie wojsko - ostrzega Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

"Według planów kremlowskich władz będzie to wykorzystane jako podstawa do ogłoszenia powszechnej mobilizacji" - napisał z kolei Anton Heraszczenko, przedstawiciel ukraińskiego MSW.

18:54

Co najmniej 4816 osób w 59 rosyjskich miastach zostało w niedzielę zatrzymanych za udział w protestach przeciwko inwazji na Ukrainę - poinformował portal OWD-Info, monitorujący represje polityczne w Rosji. Informacja dotyczy danych zebranych do godz. 18:48 w Polsce.

Do największej liczby zatrzymań doszło w Moskwie, gdzie objęły one 1868 osób.

Według portalu od 24 lutego, dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, za udział w antywojennych protestach zatrzymano w Rosji 13 158 osób.

18:52

Kilkusetosobowa demonstracja poparcia dla Ukrainy przeszła głównymi ulicami stolicy Serbii, Belgradu. Władze tego kraju wykluczyły wcześniej możliwość wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji za trwającą od 24 lutego inwazję na Ukrainę.

18:49

Personel Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie dalej pracuje, jednak kierownictwo działa pod kierunkiem dowódcy sił rosyjskich, które zajęły elektrownię w zeszłym tygodniu - przekazała w niedzielę w oświadczeniu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

W komunikacie podano, że siły rosyjskie odcięły niektóre sieci komórkowe i internet, utrudniając tym samym kontakt z elektrownią.

18:47

W rosyjskich ostrzałach w Irpieniu zginęło podczas ewakuacji w niedzielę ośmioro cywilów - poinformował mer tego miasteczka w obwodzie kijowskim Ołeksandr Markuszyn.

"Mieliśmy dzisiaj w mieście ewakuację. (...) Autobusami. Rosyjscy najeźdźcy ostrzelali cywilów, naszych miejscowych mieszkańców" - powiedział mer w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

18:37

Media donoszą o ostrzale Charkowa.

18:30

W ciągu niecałych 11 dni Siły Zbrojne Ukrainy unieszkodliwiły ok. 46 tys. wojskowych Rosji; obejmuje to zabitych, rannych i wziętych do niewoli - pisze portal NV.ua, powołując się na byłego ministra obrony Ukrainy Andrija Zahorodniuka. Unieszkodliwiono jedną trzecią zgromadzonego wojska - dodano.

18:29

Półtonowa bomba lotnicza zrzucona przez rosyjskie wojska została zneutralizowana w obwodzie żytomierskim - informuje agencja Ukrinform.

18:26

"Rasizm na polsko-ukraińskiej granicy to rosyjska propaganda" - powiedział w wywiadzie dla radia France Inter przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, komentując doniesienia o dyskryminacji afrykańskich studentów uciekających z Ukrainy.

"Rosja uruchomiła wrogą propagandę, aby spróbować zaszczepić podejrzenia, wątpliwości w krajach afrykańskich w czasie, gdy prowadziliśmy dyplomatyczną batalię w ONZ przeciwko wojnie na Ukrainie" - skomentował przewodniczący Rady Europejskiej.

18:23

"Ta 500-kilogramowa rosyjska bomba spadła na budynek mieszkalny w Czernihowie i nie wybuchła. Wiele innych jednak eksplodowało, zabijając niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci. Pomóżcie nam chronić naszych mieszkańców przed rosyjskimi barbarzyńcami! Pomóżcie nam zamknąć niebo. Dostarczcie nam samoloty bojowe. Zrób coś!" - napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

18:16

Portal Hromadske poinformował na Telegramie o trafieniu rakiety w wieżę telewizyjną w Charkowie i przerwaniu transmisji.

18:14

"Rosja uniemożliwiła w niedzielę utworzenie humanitarnego korytarza z oblężonego Mariupola, na południowym-wschodzie Ukrainy" - powiedziała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

Przekazała, że uzgodnienia w sprawie korytarza humanitarnego osiągnięto ostatniej nocy. Mieszkańcy, którzy chcieli się ewakuować, mieli zebrać się w godzinach 9-11.

"Niestety około 9.20 zaczął się ostrzał Gradami. I korytarz humanitarny nie zadziałał" - powiedziała Wereszczuk.

18:11

W elektrowni jądrowej w Enerhodarze jest teraz 500 okupantów. Mają oni wykorzystywać przechwycone ukraińskie elektrownie jądrowe jako bazy wojskowe.

18:08

Nad Charkowem został zestrzelony rosyjski myśliwiec - poinformowało Dowództwo Obrony Regionu Charkowa.

18:06

Premier Izraela Naftali Benet w ciągu weekendu odwiedził Moskwę i Berlin oraz trzykrotnie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Izrael będzie nadal próbował mediować między Rosją a Ukrainą, nawet jeśli sukces wydaje się mało prawdopodobny" - oświadczył w niedzielę Benet.

17:55

Polki przekazują wózki ukraińskim mamom, którym udało się uciec z dotkniętego wojną kraju. To zdjęcie z peronu na jednym z dworców.

17:43

Właśnie podpisałem oficjalny apel o zakończenie członkostwa Rosji i Białorusi w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) i wszystkich organizacjach Banku Światowego - napisał na komunikatorze Telegram premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Pismo skierowano do władz Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch oraz Japonii.

17:41

"Okupanci zabijają ukraińskie dzieci. Alicja z ukraińskiego miasteczka Ochtyrka. Nie dożyła swoich 8. urodzin. Zginęła razem z dziadkiem, który osłaniał ją przed ostrzałem" - napisała Zełenska. "Ile jeszcze dzieci będzie musiało umrzeć, zanim wojska rosyjskie przestaną strzelać i przejdą do korytarzy humanitarnych?" - napisała Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy na Instagramie.

Instagram Post

17:33

17:30

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w niedzielnej rozmowie prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia "operacji militarnych" na Ukrainie, umożliwienia pomocy humanitarnej i zapewnienia ochrony ukraińskim elektrowniom jądrowym - poinformował Pałac Elizejski.

Jak przekazano, Macron rozmawiał telefonicznie z Putinem przez około dwie godziny.

17:20

NEXTA opublikowała film, na którym widać, jak rosyjscy żołnierze plądrują sklep spożywczy na Ukrainie.

17:15

W sieci pojawiły się zdjęcia z ostrzału bloków w Kramatorsku.

17:10

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w amerykańskiej telewizji CNN, że należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie tego, czy Rosja popełniła zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Myślę, że w tej kwestii potrzebne jest intensywne i dokładne dochodzenie - oświadczyła von der Leyen w wywiadzie.



17:02

Rosjanie strzelali do mieszkańców wsi Jasnohorodka w obwodzie kijowskim, pięć osób zginęło - poinformowało MSW Ukrainy. Najprawdopodobniej wykorzystano karabin maszynowy. Policja apeluje do mieszkańców, by nie narażali się na niebezpieczeństwo i wstępowali do obrony terytorialnej.