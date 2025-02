Rozpoczyna się 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. Na rozmowach światowych polityków nie będzie przedstawicieli Rosji. Co otrzyma Ukraina? Sekretarz obrony USA Pete Hegseth przybył z wizytą do Warszawy. O efektach dyplomatycznych działań przeczytacie w naszej relacji.