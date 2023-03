Zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej porucznik Wołodymyr Nazarenko powiedział, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. Według ISW niewykluczone, że Kijów przeprowadzi "częściowe taktycznie wycofanie wojsk" z miasta. Wcześniej dopuszczali to już ukraińscy oficjele. Poniedziałek to 376. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji.

Rosjanie ostrzelali w nocy Kramatorsk, uszkodzone zostały budynki mieszkalne i szkoła. Telegram 10:33 W ciągu ostatnich kilku dni w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, niedaleko granicy z Ukrainą, doszło do dwóch incydentów z udziałem rosyjskich żołnierzy; w wyniku strzelanin zginęło dwóch wojskowych - poinformowało w poniedziałek Radio Swoboda. O pierwszym tego rodzaju zdarzeniu, do którego miało dojść 28 lutego na przystanku autobusowym w miejscowości Bolszenizowcewo, powiadomił 2 marca serwis Astra na Telegramie. Jeden z rezerwistów wystrzelił z automatu Kałasznikowa w głowę innemu żołnierzowi, zabijając go na miejscu. Według śledczych prowadzących postępowanie w tej sprawie, przyczyną tragedii było jakoby "nieostrożne obchodzenie się z bronią" - czytamy na portalu Radia Swoboda.Jak dodano, o kolejnym podobnym przypadku poinformował kanał Baza, na który często powołują się niezależne media. W nocy z niedzieli na poniedziałek w jednostce wojskowej w rejonie (powiecie) sudżańskim, niedaleko granicy z Ukrainy, 22-letni żołnierz z poboru zastrzelił swojego 19-letniego kolegę. Żołnierz stojący na warcie otworzył ogień, ponieważ nikt nie odpowiedział mu na pytanie: "Kto idzie?", skierowane w kierunku zbliżających się mężczyzn. 09:25 Holenderska prokuratura prowadzi 45 postępowań przeciwko firmom łamiącym sankcje nałożone na Rosję po agresji tego kraju na Ukrainę - przekazał portal RTL Nieuws. Służby celne zarekwirowały m.in. części do helikopterów. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku takich postępowań było 27, na początku marca - już 45 - dodał portal. Spośród wszystkich dochodzeń 29 dotyczy naruszenia ograniczeń importowych i eksportowych. Pozostałe są związane z naruszeniami sankcji finansowych - czytamy w RTL Nieuws. 08:52 Rosyjskie wojsko w reakcji na straty ciężkich pojazdów pancernych nadal rozmieszcza na Ukrainie wyciągane z magazynów stare czołgi T-62, a także transportery opancerzone BTR-50 - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, istnieje realna możliwość, że nawet jednostki 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej, podobno najważniejszej armii czołgowej Rosji, zostaną ponownie wyposażone w pochodzące z lat 60. T-62 w celu uzupełnienia strat, choć według wcześniejszych planów miała ona od 2021 roku otrzymywać czołgi nowej generacji T-14 Armata. Ponadto w ostatnich dniach zidentyfikowano na Ukrainie również rosyjskie transportery opancerzone BTR-50, po raz pierwszy wprowadzone do służby w 1954 roku. "Od lata 2022 roku około 800 T-62 zostało pobranych z magazynów, a część z nich otrzymała zmodernizowane systemy celownicze, które z dużym prawdopodobieństwem poprawią ich skuteczność w nocy. Oba te zabytkowe typy pojazdów będą jednak prezentować wiele słabości na współczesnym polu walki, w tym brak nowoczesnego wybuchowego pancerza reaktywnego" - ocenił brytyjski resort obrony. 08:08 W nocy Rosjanie znowu przeprowadzili atak irańskimi dronami kamikaze Szahed. Jak poinformował rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ihnat, obrona przeciwlotnicza zniszczyła 13 z 15 wystrzelonych bezzałogowców. 08:02 Do Kijowa z wizytą przybyli lider Socjaldemokratycznej Partii Niemiec Lars Klingbeil oraz szef frakcji SPD Rolf Mützenich. Spotkają się z przedstawicielami ukraińskiego rządu i parlamentu. Ukraińskie media zaznaczają, że SPD jest mocno krytykowana za swoje podejście wobec Rosji, co zresztą zauważyli sami działacze - w grudniu postanowiono zrewidować politykę zagraniczną, w tym właśnie stosunek do Moskwy. Jednocześnie zarówno Klingbeil, jak i Mützenich nalegają na większą rolę dyplomacji w celu zakończenia wojny. 07:55 Ministerstwo obrony Rosji opublikowało film, na którym zarejestrowano wizytę szefa resortu Siergieja Szojgu w okupowanym Mariupolu. Ministerstwo poinformowało, że wizyta była częścią "roboczej podróży do specjalnej strefy działań wojskowych ". Szojgu został nagrany na pokładzie helikoptera, na ulicy i w budynku centrum medycznego. Towarzyszyli mu pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, część z nich była uzbrojona. Według ministerstwa, w Mariupolu Szojgu robił inspekcje prac wojskowego kompleksu budowlanego Ministerstwa Obrony Rosji działającego "w celu przywrócenia infrastruktury Donbasu". Szojgu zdano także raport z budowy wodociągu łączącego rosyjski obwód rostowski z tzw. Doniecką Republiką Ludową. 07:21 Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 12 nalotów na rosyjskie pozycje - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Uderzono w trzy posterunki, cztery rejony koncentracji i stanowisko obrony przeciwlotniczej. 06:45 Siły ukraińskie prawdopodobnie przeprowadzoną częściowe taktyczne wycofanie wojsk z Bachmutu - twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną. ISW wskazuje, że siły grupy Wagnera nadal posuwają się naprzód w północno-wschodniej części Bachmutu. Instytut jest jednak przekonany, że obrona ukraińska pozostaje "strategicznie mocna" tak długo, jak pochłania ona uwagę i sprzęt rosyjskiej armii, przy nie ponoszeniu nadmiernych strat przez siły zależne od Kijowa. "Jest mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie szybko osiągnęły znaczące zdobycze terytorialne w wojnie miejskiej, która jest zwykle korzystna dla tych, co się bronią, i może pozwolić ukraińskim oddziałom na zadawanie znacznych strat nacierającym jednostkom rosyjskim, nawet jeśli ukraińskie wojska będą się aktywnie wycofywać" - podkreślili analitycy. 05:50 Prokremlowski prezenter telewizyjny Władimir Sołowiow odwiedził jednostkę piechoty morskiej rosyjskiej armii w obwodzie donieckim na Ukrainie. Spotkanie zakłócił ostrzał - poinformował sam propagandysta. Myślę, że kontrwywiad wojskowy dowie się, w jaki sposób wróg dowiedział się o naszych ruchach - powiedział. 05:19 Oszuści proponują mieszkańcom okupowanego przez Rosję Mariupola wyjazd do kontrolowanego przez Ukrainę Zaporoża przez Wasylówkę, oczywiście za opłatą. Wyjazd jest jednak zamknięty. "Oszuści biorą pieniądze, a potem znikają" - przekazał doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko. Według niego jedyna droga ucieczki z okupowanego Mariupola wiedzie przez Rosję. 05:10 W obwodzie kijowskim aktywowana została obrona przeciwlotnicza. 05:00 Zastępca dowódcy ukraińskiej Gwardii Narodowej porucznik Wołodymyr Nazarenko powiedział w niedzielę dla CNN, że wojska ukraińskie utrzymują kontrolę nad kluczową drogą do Bachmutu. O miasto to od miesięcy toczą się ciężkie walki. Siły zbrojne Ukrainy utrzymują kontrolę nad autostradą Bachmut - Kostantynówka, jest ona dość stabilna. Sytuacja wokół Bachmutu i okolic jest bardzo podobna do piekła, podobnie jak na całym froncie wschodnim - powiedział Nazarenko. Trasa Bachmut — Kostantynówka jest ważna dla zaopatrzenia miasta. Porucznik podkreślił, że po stronie ukraińskiej nie doszło do "zmian taktycznych". Wróg szuka słabych punktów, stara się odwrócić uwagę naszych sił, łączy różne metody i taktyki. Ale poniosą porażkę - powiedział Nazarenko, odrzucając jednocześnie założenie, że Ukraińcy mogą opuścić miasto. Zobacz również: Ukraińskie wojsko dla CNN: Sytuacja wokół Bachmutu jak w piekle