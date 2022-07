Prawie 800 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych będzie potrzebowało mieszkań i trzeba zrobić wszystko, aby zapewnić im miejsce do życia i spędzenia zimy - powiedziała wicepremier Iryna Wereszczuk. Według najnowszego raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, w maju br. ludność Polski łącznie z Ukraińcami wynosiła 41,64 mln, a jeszcze w kwietniu 42,11 mln. Do portu w okupowanym Mariupolu przywrócono dostawy prądu, Rosjanie przygotowują się do wznowienia wywozu kradzionego zboża - napisał Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola. Ukraińska armia w nocy uderzyła w hotel w mieście Krasnyj Łucz w obwodzie ługańskim, likwidując 100 rosyjskich wojskowych - poinformował Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Najważniejsze wydarzenia związane ze 152. dniem inwazją Rosji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 25.07.2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

11:36

Ukraińskie wojska dokonały skutecznego ataku na rosyjski kuter desantowo-szturmowy P-275 Raptor. Wroga jednostka, uszkodzona przy pomocy tureckiego drona Bayraktar, została ewakuowana do jednego z portów kontrolowanych przez Rosję - poinformował w poniedziałek rzecznik władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.

Telegram

"Sądząc po wyglądzie kutra, jego remont może potrwać bardzo długo" - napisał Bratczuk na Telegramie. Przedstawiciel regionalnej administracji opublikował zdjęcie uszkodzonej jednostki.

11:33

Według najnowszego raportu Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, w maju br. ludność Polski łącznie z Ukraińcami wynosiła 41,64 mln, a jeszcze w kwietniu 42,11 mln.

Wyniki wskazują, że to właśnie kwiecień był miesiącem największego przyrostu ludności ukraińskiej w Polsce - prawie 4 mln osób. Analiza jest kontynuacją raportu "Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse", który opublikowano pod koniec kwietnia tego roku. Z raportu UMP wynika, że w maju br. Ukraińcy stanowili 8 proc. ludności Polski.

11:18

W tym roku o zezwolenia na pobyt czasowy na Litwie wystąpiło już ponad 10 tys. Białorusinów i ponad 2 tys. Rosjan. Portal nadawcy publicznego LRT w poniedziałek wskazuje, że Rosjanie i Białorusini uciekają nie tylko przed władzami swych krajów, ale też z obawy przed udziałem w wojnie na Ukrainie.

Dane litewskiego Departamentu Migracji wskazują, że liczba zezwoleń na pobyt czasowy wydawanych Białorusinom i Rosjanom na Litwie rośnie od lutego, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W lutym zezwolenia na pobyt czasowy na Litwie otrzymało 1343 Białorusinów, a w czerwcu - 2160. W lutym takie zezwolenia otrzymało 216 Rosjan, a w czerwcu - 416.

10:51

"Polskie czołgi PT-91 Twardy są na Ukrainie, jesteśmy bardzo wdzięczni naszym polskim przyjaciołom" - napisał w poniedziałek na Twitterze Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" - czytamy we wpisie Jermaka na Twitterze.

Polski czołg podstawowy PT-91 Twardy to głęboko zmodernizowany czołg sowieckiej konstrukcji T-72.

10:20

Zidentyfikowaliśmy wszystkich kolaborantów, którzy służą w rosyjskich strukturach siłowych w okupowanym obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; 26 osób jest podejrzanych o współpracę z wrogiem - poinformowała w poniedziałek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Utworzone przez najeźdźców na Chersońszczyźnie organy rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mają za zadanie zdławić opór i zastraszyć mieszkańców okupowanych terenów na południu Ukrainy. Cel ten jest realizowany poprzez masowe represje, prześladowania i bezprawne zatrzymania. Ofiary poddawane są presji psychicznej i przemocy, grozi się im śmiercią. Odnotowano przypadki porwań i torturowania ludzi - czytamy w komunikacie SBU, cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina.

10:08

Do portu w okupowanym Mariupolu przywrócono dostawy prądu, Rosjanie przygotowują się do wznowienia wywozu kradzionego zboża - pisze w poniedziałek Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola.

"Przywrócono dostawy energii do portu. Trwają przygotowania do załadunku zboża" - relacjonuje Andriuszczenko w komunikatorze Telegram.

Jak dodaje, w niedzielę w Mariupolu widziano ciężarówki ze zbożem zmierzające w stronę portu. Pojazdy wjechały do miasta od strony Doniecka.

08:51

Ukraińska armia w nocy z soboty na niedzielę uderzyła w hotel w mieście Krasnyj Łucz w obwodzie ługańskim, likwidując 100 rosyjskich wojskowych - poinformował Departament Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według departamentu, cytowanego w poniedziałek przez portal Ukrainska Prawda, ukraińscy wojskowi trafili w rosyjski punkt dowodzenia, który był rozlokowany w hotelu w mieście Krasnyj Łucz.



08:37

Ośmiu cywilów zostało rannych minionej doby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskich ostrzałów - podają lokalne władze. Zaznaczają, że Rosjanie chcą kontynuować ofensywę w Donbasie mimo ponoszonych strat.

W obwodzie donieckim 24 lipca wskutek rosyjskich ostrzałów rannych zostało ośmiu cywilów - informuje szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko. Podkreśla, że niemożliwe jest oszacowanie liczby ofiar w okupowanych miastach Wołnowacha i Mariupol.

08:35

Rosyjska armia ostrzelała nocą z niedzieli na poniedziałek szkołę i dom kultury w Czuhujewie w obwodzie charkowskim. Pod gruzami mogą być ludzie - poinformowała mer tego miasta na wschodzie Ukrainy Hałyna Minajewa.

"Dziś w nocy wróg znowu podstępnie ostrzelał nasze miasto. Zniszczone zostały obiekty cywilne: kolejna szkoła i dom kultury, w których przebywali cywile" - napisała Minajewa na Facebooku.

7:52

Operacja trzycentymetrowego serca noworodka, prowadzona pod stałym ostrzałem, to prawdziwy koszmar. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w szpitalu zostały jedynie dzieci, które w przypadku ewakuacji zmarłyby w drodze - opowiada Leonid, transfuzjolog największego na Ukrainie szpitala dziecięcego.

Przed rosyjskim atakiem na Ukrainę w położonym w Kijowie szpitalu na dziecięcych sercach przeprowadzano średnio 16 operacji dziennie. Po 24 lutego liczba ta spadła do dwóch operacji na tydzień. Z pracujących na oddziale kardiologii 740 osób, pozostało 75.

7:45

Siły rosyjskie całą noc ostrzeliwały obwód dniepropietrowski, ranna została 10-letnia dziewczynka - poinformował w poniedziałek gubernator tego regionu na południowym wschodzie Ukrainy Wałentyn Rezniczenko. "Rosyjskie wojska całą noc atakowały rejony: nikopolski, dnieprzański i krzyworoski" - napisał Rezniczenko w komunikatorze Telegram.

7:43

Podczas gdy na Ukrainie nadal trwa wojna, prezydent Rosji, Władimir Putin zajął się "wymachiwaniem nuklearną szabelką" - pisze w czasopiśmie "Foreign Affairs" Richard K. Betts, profesor w Instytucie Studiów nad Wojną i Pokojem im. Arnolda A. Saltzmana na nowojorskim Uniwersytecie Columbia. Ekspert zaznacza, że USA muszą być przygotowane na możliwość użycia przez Rosję broni nuklearnej na Ukrainie i rysuje trzy scenariusze ewentualnej amerykańskiej reakcji. To słowne potępienie, użycie broni nuklearnej lub konwencjonalny atak.

6:48

Siły rosyjskie prowadzą intensywne rozpoznanie lotnicze z wykorzystaniem dronów w obwodzie chersońskim na południu i donieckim na wschodzie Ukrainy - informuje w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińskie wojsko odparło rosyjskie szturmy na kierunku kramatorskim, dokładnie w okolicach miejscowości Berestowe - Iwano-Darjiwka i Werchniokamjanka - Iwano-Darjiwka. Siły rosyjskie prowadzą działania zaczepne w okolicach miejscowości Spirne w rejonie bachmuckim, trwają tam walki.

06:07

Rosyjski wojskowy dron ZALA 421-08 zestrzelony przez ukraińską 93 brygadę w Donbasie. Bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony był do obserwacji wywiadowczej wojsk rosyjskich na linii frontu.

05:15

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stanowisko dowodzenia i obserwacji 785. wydzielonego oddziału Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, dwa magazyny z amunicją i kompleks rakiet przeciwpancernych "Fagot"- poinformowała "Ukraińska Prawda" na podstawie meldunku dowództwa OK "Południe".

Zabito 66 Rosjan, zniszczono pięć czołgów, dwie samobieżne haubice Goździk, trzy pojazdy opancerzone i dziewięć samochodów.

05:11

Prawie 800 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych będzie potrzebowało mieszkań i trzeba zrobić wszystko, aby zapewnić im miejsce do życia i spędzenia zimy - powiedziała wicepremier, minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.

"Rząd przygotował w tej sprawie programy budownictwa modułowego obsługiwane przez Ministerstwo Regionów, które ma na ich realizację odpowiednie środki. Jak wiadomo, są to programy wspólne z polskim rządem, inne rządy też są w nie zaangażowane, powstały już pierwsze miasta modułowe, ale to zdecydowanie za mało" - powiedziała Iryna Wereszczuk.

Prognozuje, że jesienią około pół miliona osób przeniesie się ze wschodu na zachód, co będzie dodatkowym obciążeniem dla tych, którzy już wcześniej wyjechali.

05:10

Mer Słowiańska Wadym Lach oświadczył, że z powodu wojny nie będzie możliwe w mieście - wraz z nadejściem chłodów - rozpoczęcie sezonu grzewczego - poinformował "Ukrinform".

Obecnie w Słowiańsku nie ma wody ani gazu, a prąd jest dostarczany z przerwami ze względu na bliskość linii wysokiego napięcia do strefy działań wojennych - powiedział mer miasta Wadym Lach w rozmowie z "Donbas News".

Podkreślił, że mieszkańcy Słowiańska powinni się ewakuować, gdyż nadal będą kontynuowane próby zdobycia miasta przez wojska rosyjskie.

05:00

Każdego dnia od pięciu miesięcy robimy wszystko, by zadać wrogowi jak największe straty i by pozyskać jak największe wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją - powiedział we wczorajszej odezwie do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zaznaczył, że 28 lipca jego kraj po raz pierwszy będzie obchodzić Dzień Ukraińskiej Państwowości.

"Podczas takiej brutalnej wojny, w szóstym miesiącu. Po ośmiu latach wojny w Donbasie. Ale będziemy świętować mimo wszystko. Bo Ukraińców nie da się złamać" - zaznaczył Zełenski.