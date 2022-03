Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w wywiadzie, że wszelkie kompromisy uzgodnione z Rosją w celu zakończenia wojny będą musiały zostać przegłosowane przez Ukraińców w referendum. Oświadczył, że spotkanie z Putinem jest niezbędne, aby ustalić stanowisko Rosji w kwestii zakończenia wojny. Prezydent USA Joe Biden stwierdził, że rosyjskie oskarżenia, iż Ukraina posiada broń biologiczną i chemiczną mogą świadczyć, że Putin sam rozważa użycie takich broni w wojnie z Ukrainą. W Mariupolu pozostaje ponad 100 tysięcy mieszkańców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Według agencji Ukrinform, liczba cywilnych ofiar w tym mieście przekroczyła w poniedziałek 3 tysiące. Wszyscy pracownicy okupowanej przez Rosjan elektrowni w Czarnobylu, którzy chcieli opuścić obiekt, byli w stanie to zrobić - poinformowała wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Wymiana personelu siłowni rozpoczęła się w niedzielę. Wydarzenia z 27. dnia wojny w Ukrainie śledzimy dla Was w naszej relacji z 22.03.2022.

Wieś Lisne na północnych obrzeżach Charkowa / Andrzej Lange / PAP

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w wywiadzie, że wszelkie kompromisy uzgodnione z Rosją w celu zakończenia wojny będą musiały zostać przegłosowane przez Ukraińców w referendum

- W Mariupolu pozostaje ponad 100 tysięcy mieszkańców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Według agencji Ukrinform, liczba cywilnych ofiar w Mariupolu przekroczyła w poniedziałek 3 tysiące.

- Prezydent USA Joe Biden stwierdził, że rosyjskie oskarżenia, iż Ukraina posiada broń biologiczną i chemiczną mogą świadczyć, że Władimir Putin sam rozważa użycie takich broni w wojnie z Ukrainą

- Wszyscy pracownicy okupowanej przez Rosjan elektrowni w Czarnobylu, którzy chcieli opuścić obiekt, byli w stanie to zrobić - poinformowała wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

01:37

W Mariupolu pozostaje ponad 100 tysięcy mieszkańców - poinformowała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk. Według agencji Ukrinform, liczba cywilnych ofiar w Mariupolu przekroczyła w poniedziałek 3 tysiące.

Ukrinform powołuje się na wypowiedź Wereszczuk dla Radia NV.

Od początku okupacji udało nam się ewakuować z miasta 45 tysięcy osób, ale... zostało ich tam ponad 100 tysięcy - powiedziała ukraińska wicepremier.



00:53

Prezydent USA Joe Biden stwierdził, że rosyjskie oskarżenia, iż Ukraina posiada broń biologiczną i chemiczną mogą świadczyć, że Władimir Putin sam rozważa użycie takich broni w wojnie z Ukrainą. Ostrzegł również przed możliwymi atakami rosyjskich hakerów na amerykańskie firmy.

00:27

Około 1200 pojazdów ciężarowych czeka na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie); czas oczekiwania wynosi ok. 40 godzin - podał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Deruś podał, że na wyjeździe z Polski funkcjonariusze w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany odprawili trzy ciężarówki.

Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie trwa od soboty protest przeciwko handlowaniu UE z Rosją i Białorusią. Uczestnicy namawiają kierowców tirów do zawrócenia znad granicy. Przedstawiciele inicjatywy społecznej Euromajdan-Warszawa zapowiedzieli zakończenie blokady na wtorek o godz. 8.

00:26

Fińska Służba Celna przejęła 21 luksusowych łodzi zimowanych obecnie w hangarach na terenie kraju. Według celników mogą należeć do rosyjskich oligarchów lub ich firm objętych sankcjami UE.

Według zarządzających hangarami - których cytuje "HS", "ciężko jest ustalić", czy łodzie należą do Rosjan, ponieważ zarejestrowane są w różnych miejscach na świecie, a w oficjalnych dokumentach niekoniecznie znajduje się nazwisko właściciela. Część łodzi jest zarejestrowana np. na wyspach Guernsey czy Jersey - terytoriach zależnych Wielkiej Brytanii i znanych rajach podatkowych. Także załoga jachtów nie jest rosyjska.



00:24

Możliwość zwiększenia liczby uczniów w klasach o dzieci z Ukrainy oraz dopuszczenie do przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego ukraińskiej młodzieży - to niektóre rozwiązania zawarte w opublikowanym rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

23:53

Rosyjskie twierdzenia o użyciu w Ukrainie pocisków hipersonicznych mają zapewne odwrócić uwagę od braku postępów w kampanii lądowej.

"Rosja twierdzi, że wystrzeliła pewną liczbę pocisków "hipersonicznych" przeciwko celom w zachodniej Ukrainie. Jeśli to prawda, był to prawdopodobnie Kindżał - system rakietowy wystrzeliwany z powietrza, oparty na pocisku balistycznym Iskander, który był już intensywnie wykorzystywany przez siły rosyjskie w ataku na Ukrainę. Rosyjskie twierdzenia o użyciu rozwijanego systemu Kindżał mają najprawdopodobniej na celu odwrócenie uwagi od braku postępów w rosyjskiej kampanii lądowej. Jest bardzo mało prawdopodobne, by użycie pocisków Kindżał wpłynęło w istotny sposób na wynik rosyjskiej kampanii na Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

22:57

Stany Zjednoczone wysyłają na Ukrainę systemy przeciwlotnicze sowieckiej produkcji, w tym m.in. samobieżne zestawy Osa - podał "Wall Street Journal". Według dziennika, broń została pozyskana przez USA w ramach tajnego programu badań nad sowieckimi technologiami.

22:53

W porcie w Gibraltarze zatrzymano luksusowy jacht, który należy do rosyjskiego oligarchy Dmitrija Pumpianskiego - poinformował rząd tego terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii.



Pumpianski jest właściciela firmy TMK, będącej jednym z największych na świecie producentów rur stalowych. Po napaści Rosji na Ukrainę został on objęty sankcjami zarówno przez Wielką Brytanię, jak i Unię Europejską.



22:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził w wywiadzie, że wszelkie kompromisy uzgodnione z Rosją w celu zakończenia wojny będą musiały zostać przegłosowane przez Ukraińców w referendum.

Zełenski oświadczył, że spotkanie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem jest niezbędne, aby ustalić stanowisko Rosji w kwestii zakończenia wojny.

22:05

Widzimy jasne dowody na to, że Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby. Jak dodał, rosyjskie siły są wyraźnie sfrustrowane i nasilają bombardowanie miast z dystansu.

Według niego wojska rosyjskie wciąż borykają się z problemami logistycznymi, w tym z brakiem żywności i paliwa, i mają problemy z komunikacją oraz dowodzeniem. Kirby ocenił też, że poszczególne rosyjskie oddziały sprawiają wrażenie, jakby działały osobno, i pokazują słabą integrację wojsk powietrznych i lądowych.



22:04

Wszyscy pracownicy okupowanej przez Rosjan elektrowni w Czarnobylu, którzy chcieli opuścić obiekt, byli w stanie to zrobić - poinformowała wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Wymiana personelu siłowni rozpoczęła się w niedzielę.

Z opuszczenia elektrowni zrezygnowało 13 pracowników oraz większość ukraińskich ochroniarzy, którzy przebywali tam od zajęcia obiektu przez siły rosyjskie - podała MAEA w komunikacie.

Dzień wcześniej ukraińskie przedsiębiorstwo zarządzające obiektem poinformowało, że udało się przeprowadzić częściową rotację personelu Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej i ewakuację osób, które przebywały na terenie siłowni.

Rosyjskie wojska zajęły obiekt jądrowy w pierwszym dniu zbrojnej agresji na Ukrainę 24 lutego.