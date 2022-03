Od wtorku wieczorem do czwartku rano w Kijowie będzie obowiązywała godzina policyjna – poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. „To trudny i niebezpieczny moment” – napisał mer Kijowa na Telegramie.

Ukraińskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że pociski, które trafiły w budynki mieszkalne w Kijowie w nocy z poniedziałku na wtorek, wywołały pożary w wielopiętrowym bloku i domu prywatnym / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

TUTAJ PRZECZYTASZ O SYTUACJI W KIJOWIE: Seria silnych eksplozji nad ranem w Kijowie. Rosyjskie pociski uderzyły m.in. w bloki

"To trudny i niebezpieczny moment. Zgodnie z decyzją dowództwa wojskowego od dziś - 15 marca od godz. 20 - w Kijowie zostanie wprowadzona godzina policyjna" - napisał Kliczko.

Jak dodał, oznacza to zakaz poruszania się po mieście bez specjalnych przepustek. Wyjście z mieszkań możliwe będzie jedynie w celu dotarcia do schronu.



"Dlatego proszę wszystkich kijowian, aby przygotowali się na to, że będą musieli spędzić dwa dni w domu lub, w razie alarmu, w schronie" - ostrzegł Kliczko

"Stoi przed nami jedna z najsilniejszych armii świata, która nie może nic zdziałać"

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Pytany o sytuację w Kijowie, Kliczko wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Tagesspiegel" mówi: "To jest koszmar. Widziałem coś takiego tylko w hollywoodzkich filmach o apokalipsie. Jeszcze kilka tygodni temu Kijów był tętniącym życiem miastem", natomiast dzisiaj "miasto jest puste. (...) Ciągle słyszymy potężne wybuchy, między nimi syreny, w dzień i w nocy; to okropny dźwięk".

"(Jednak) ludzie nie panikują. Są wściekli. (...) Dla mnie najciekawszą rzeczą (...) jest to, że są to ludzie, którym nigdy w życiu nie przyszłoby do głowy, by wziąć broń do ręki. Lekarze, muzycy, architekci i aktorzy - to ludzie pracujący w pokojowych zawodach. Teraz noszą karabiny maszynowe" - wskazuje.

Kliczko mówi, że Rosjanie "od trzech tygodni próbują okrążyć miasto (i) po prostu nie są w stanie tego zrobić, bo nasi żołnierze wykazują wolę walki, która zaskakuje cały świat". "Stoi przed nami jedna z najsilniejszych armii świata, która nie może nic zdziałać" - podkreśla mer, przekonując, że dzieje się tak, ponieważ "bomby i pociski nie wygrywają wojen; są ważne, ale nie tak ważne jak wola i duch. Rosjanie czują, że nie są w swoim kraju".

"Potrzebujemy wsparcia - mówi Kliczko. - A jeśli nie możecie zamknąć nieba, proszę, dajcie nam nowoczesną broń, pociski Stinger. Wtedy sami zamkniemy niebo nad naszymi głowami".

Rosyjskie pociski uderzyły w Kijowie

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Portal Nexta podała na Twitterze, że w Kijowie słychać we wtorek rano "liczne eksplozje", które rozpoczęły się około godz. 4.50 czasu lokalnego.

Ukraińskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że pociski, które trafiły w budynki mieszkalne w Kijowie w nocy z poniedziałku na wtorek, wywołały pożary w wielopiętrowym bloku i domu prywatnym.

/ ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

W dziesięciokondygnacyjnym bloku w dzielnicy Padół w centrum Kijowa pożar objął pierwsze pięć pięter. Do szpitala trafiła jedna osoba. W dzielnicy Osokorky zapalił się od eksplozji pocisku dwukondygnacyjny dom mieszkalny. Nie ma informacji o ofiarach.

Agencja Interfax-Ukraina podała, że ciała dwóch zabitych osób znaleziono po pożarze szesnastokondygnacyjnego bloku w dzielnicy Swiatoszyn. W tej samej dzielnicy pocisk trafił w budynek dziewięciokondygnacyjny, nie powodując jednak większego pożaru.