Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o próbę uniknięcia odpowiedzialności w związku z wykorzystywanie irańskich dronów do atakowania celów cywilnych w Ukrainie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby ponadto przekazał, że jego kraj nie widzi oznak, by Rosjanie szykowali atak nuklearny, ale poważnie traktuje taką możliwość. Zbieramy dla Was najważniejsze informacje z 246. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

05:47 Australia wyśle do Wielkiej Brytanii 70 żołnierzy, aby pomóc tam w szkoleniu ukraińskich oddziałów i wyśle na Ukrainę 30 kolejnych pojazdów opancerzonych - powiedział w środę w telewizji ABC australijski minister obrony Richard Marles. Spodziewamy się, że teraz będzie to przedłużający się konflikt - ocenił Marles. Agencja Reuters wylicza, że najnowszy pakiet militarny zwiększa wsparcie Australii dla Ukrainy do około 655 milionów dolarów australijskich (425 milionów dolarów) od początku wojny. Jesteśmy świadomi, że Ukraina potrzebuje teraz wsparcia w dłuższej perspektywie i zamierzamy pomóc Ukrainie postawić się w pozycji, w której będzie mogła rozwiązać ten konflikt na własnych warunkach - powiedział szef resortu obrony. 05:19 Wczoraj nad Odessą zestrzelono 15 dronów kamikaze "Shahed-136" - podało Dowództwo Operacyjne "Południe". Według nich, bezzałogowe samoloty zostały wystrzelone przez Rosjan z okupowanego Krymu. 05:15 Stany Zjednoczone nie widzą żadnych oznak, żeby Rosjanie szykowali użycie "brudnej bomby" lub taktycznej broni jądrowej - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone poważnie traktują groźby Rosji, zwłaszcza na tle ich oskarżeń pod adresem Ukrainy o przygotowywanie ataku nuklearnego. 05:08 Większość członków Rady Bezpieczeństwa ONZ poparła w środę wszczęcie śledztwa ekspertów pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie użycia przez Rosję irańskich dronów przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze Ukrainy - podała agencja Ukrinform. Stały przedstawiciel Francji przy ONZ Nicolas de Riviere powiedział: Fakty są jasne: Iran dostarczył drony Rosji, która używa ich w swojej agresywnej wojnie i masowym bombardowaniu celów cywilnych. Te fakty, które można uznać za zbrodnie wojenne, są mocno udokumentowane. Francuski dyplomata podkreślił, że dostarczanie broni przez Iran jest zabronione rezolucją 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 20 lipca 2015 r. Klauzula 4 tego dokumentu wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Bezpieczeństwa takich dostaw. 05:00 USA oskarżyły Rosję o próbę zastraszenia ONZ, a także uniknięcie współodpowiedzialności wraz Iranem za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2231 w związku z użyciem irańskich dronów do atakowania celów cywilnych na Ukrainie - podała agencja Ukrinform. Teraz widzimy, że Rosja ponownie zagraża ONZ z powodów, które są oczywiste dla wszystkich: Rosja stara się odwrócić uwagę i zmylić świat - powiedział podczas środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca ambasadora USA przy ONZ Robert Wood. Wyjaśnił, że Rosja stara się w każdy możliwy sposób zablokować rozpoczęcie śledztwa pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie naruszenia rezolucji 2231, która zakazuje Iranowi udziału w handlu lub transferze broni. Zdaniem Wooda Iran naruszył wymogi rezolucji, przekazując drony bojowe do Rosji, a Federacja Rosyjska - nabywając tę broń i wykorzystując ją na Ukrainie. Teraz, aby odwrócić uwagę świata od złośliwych działań, delegacja rosyjska oskarża USA i inne kraje wszczynające śledztwo o naruszenie artykułu 100 Karty Narodów Zjednoczonych. Ze strony rosyjskiej jest retoryka, jakby USA próbowały narzucić swoją wolę Sekretarzowi Generalnemu ONZ - przekonywał amerykański dyplomata. Adam Zygiel