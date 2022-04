Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dotarła w piątek do Kijowa. Potem wraz z szefem dyplomacji UE Josepem Borrellem pojechała do Buczy. Celem tej wizyty jest pokazanie solidarności Ukrainie.

Ursula von der Leyen w czasie podróży z Przemyśla do Kijowa / Michael Fischer / PAP

Podczas pobytu w stolicy Ukrainy, Ursula von der Leyen spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Do tego spotkania ma dojść jeszcze dzisiaj.

Po dotarciu do Kijowa przewodnicząca Komisji Europejskiej i szef dyplomacji UE Josep Borrell udali się do Buczy, oddalonej o około 20 km od ukraińskiej stolicy. To tam rosyjskie wojska dopuściły się zbrodni wojennych na cywilnej ludności miasta. Towarzyszy im premier Ukrainy Denys Szmyhal.



Ta podróż jest wyraźnym znakiem poparcia dla Ukrainy - powiedziała szefowa Komisji w drodze do Kijowa. Ten kraj będzie pilnie potrzebował pomocy. (...) Ukraina powinna być po wojnie państwem demokratycznym. Wraz z innymi darczyńcami oferujemy gotowość do pomocy w odbudowie i reformie kraju - podkreśliła.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wraz z delegacją udała się na Ukrainę pociągiem, który w nocy z czwartku na piątek wyruszył z Przemyśla.

Jak podkreśla agencja dpa, von der Leyen jest pierwszym czołowym politykiem zachodnim, który odwiedza Ukrainę po tym, jak w podkijowskiej Buczy odkryto okrucieństwa popełnione przez armię rosyjską.