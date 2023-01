09:40

Jeden z najbliższych współpracowników Putina, Nikołaj Patruszew powiedział, że Rosja walczy teraz z dowodzoną przez USA i NATO koalicją w Ukrainie. Dodał, że Zachód chce rozerwać Rosję na kawałki i wymazać ją z politycznej mapy świata.

"To, co się dzieje w Ukrainie to nie starcie Rosji i Kijowa - to militarna konfrontacja między Rosją a NATO, a przede wszystkim USA i Wielką Brytanią" - stwierdził sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. "Zachód planuje dalsze rozrywanie Rosji i w końcu wymazanie jej z politycznej mapy świata" - mówił w wywiadzie dla tygodnika "Argumienty i fakty".

09:21

Przedstawiciele szkoły z Kramatorska na wschodzie Ukrainy zaprzeczyli twierdzeniom Rosji, jakoby w jej ataku rakietowym zginęły tam w weekend setki ukraińskich wojskowych - podał we wtorek portal stacji Sky News.

Nikt nie widział tu nawet jednej plamki krwi - powiedziała cytowana przez Sky News wicedyrektorka ostrzelanej szkoły, Jana Prystupa. Jak dodała, nie widziano żadnych ciał wynoszonych z ostrzelanego budynku. Przedstawiciele szkoły mówią też, że pocisk rakietowy po prostu wybił okna i poczynił zniszczenia w salach szkolnych.



08:47

Włochy nie wahają się w sprawie przekazania Ukrainie systemu przeciwlotniczego SAMP-T, ale przed jego wysłaniem pojawiły się problemy techniczne - powiedział minister spraw zagranicznych Włoch, Antonio Tajani.

08:37

Jewgienij Prigożyn, który finansuje rosyjskie siły najemnicze zwane "grupą Wagnera" wykorzystuje doniesienia o postępach pod Sołedarem w obwodzie donieckim, by promować tę formację jako skuteczną siłę bojową - ocenia Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Amerykański ośrodek informuje w najnowszej analizie, że "grupa Wagnera" twierdzi, iż zajęła w ostatnich dniach część Sołedaru. "Wiele źródeł rosyjskich mówi o tych postępach jako o sygnałach, że "grupa Wagnera" może wkrótce otoczyć Bachmut" - relacjonuje ISW. Prognozuje, że "zarówno potwierdzony, jak i fikcyjny sukces" najemników w Sołedarze i pobliskim Bachmucie zostanie wykorzystany przez Prigożyna do "promowania "grupy Wagnera" jako jedynej siły rosyjskiej na Ukrainie zdolnej do zapewnienia rzeczywistych sukcesów".

Analitycy zwracają uwagę na nagranie wideo rozpowszechnione w internecie 9 stycznia, pokazujące najemników z "grupy Wagnera" uczestniczących w zaciekłych walkach pod budynkiem merostwa w centrum Sołedaru. "Siły rosyjskie kontynuowały 8 i 9 stycznia ataki lądowe w Sołedarze i wokół niego" - informuje ISW. Tymczasem "przedstawiciele resortu obrony Ukrainy powtarzali, że Rosjanie nie kontrolują Sołedaru całkowicie, ale sytuacja jest nadzwyczaj trudna, a wojskowi z 'grupy Wagnera' w niektórych miejscach odnoszą postępy" - dodaje ośrodek.

08:02

Rosyjski okręt wojenny, wyposażony w system pocisków hipersonicznych Cyrkon, przeprowadził ćwiczenia na Morzu Norweskim - podaje rosyjskie ministerstwo obrony.

"Załoga fregaty Admirał Gorszkow przeprowadziła ćwiczenia obrony powietrznej na Morzu Norweskim" podał resort.

W ubiegłym tygodniu Władimir Putin zdecydował o wysłaniu okrętu na Ocean Atlantycki, by przekazać Zachodowi wyraźny sygnał, że prezydent Rosji nie będzie ustępował w sprawie Ukrainy.

07:51

Chłopcy w wieku 17-18 lat z okupowanej przez Rosję części Donbasu na wschodzie Ukrainy podlegają tzw. obowiązkowej rejestracji wojskowej; wróg planuje wysłać młodych mężczyzn na front tuż po ukończeniu przez nich szkół - ostrzegł portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

07:20

W ostatnich czterech dniach Rosjanie wspomagani najemnikami z grupy Wagnera poczyniły taktyczne postępy w Sołedarze - informuje brytyjski wywiad wojskowy. Dodano, że prawdopodobnie siły rosyjskie kontrolują większość Sołedaru.

07:11

W nocy Rosjanie uderzyli rakietami w Kramatorsk w obwodzie donieckim. Zginęło dwóch cywilów, koło samochodu ktorych ekplodowała jedna z rakiet.



07:04

Rosyjska komisarz praw człowieka Tatiana Moskalkowa przekazała, że ma zamiar spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w Turcji w dniach od 12 do 14 stycznia.

06:24

Niezależny białoruski portal Nexta publikuje zdjęcia z Kramatorska, który w ostatnich dniach był atakowany przez Rosjan.