244. dni trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Armia wierna Kijowowi koncentruje się na bronieniu obwodu donieckiego, który Rosja i separatyści chcą zdobyć, by móc pochwalić się pełną kontrolą nad nielegalnie anektowanymi terytoriami. Ukraińcy prowadzą natomiast ofensywę w obwodzie chersońskim – armia liczy na to, że sam Chersoń uda im się odbić do końca roku. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wyśle swoich przedstawicieli do kolejnych dwóch obiektów jądrowych w Ukrainie - poinformował dyrektor generalny Rafael Grossi. To najprawdopodobniej efekt zaproszenia Kijowa, który chce w ten sposób przekonać wszystkich, że nie posiada możliwości stworzenia "brudnej bomby", o co oskarżają Ukrainę Rosjanie. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przyjechał ze swoją pierwszą wizytą do Kijowa. To najważniejsze informacje z kolejnego dnia wojny, którą relacjonujemy dla Was w naszym artykule.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : 11:56 Ukraińskie wojska zniszczyły bazę czeczeńskich najemników, tzw. kadyrowców, w obwodzie chersońskim na południu kraju; zginęło około 40 żołnierzy wroga, a ponad 60 zostało rannych - poinformowała we wtorek agencja UNIAN za oficerem ukraińskiej armii Anatolijem Sztefanem. Baza, w którą miał trafić pocisk rakietowy, mieściła się w budynku jednej ze szkół. Zniszczenie obiektu wroga potwierdził również kanał Siły Zbrojne Ukrainy na Telegramie. Tzw. kadyrowcy, czyli oddziały specjalne przywódcy Czeczenii (formalnie głowy republiki) Ramzana Kadyrowa, stanowią znaczącą część Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - formacji utworzonej w 2016 roku na bazie Wojsk Wewnętrznych MSW Rosji i dowodzonej przez generała Wiktora Zołotowa, byłego szefa osobistej ochrony prezydenta Władimira Putina. Telegram 11:11 Rosyjskie siły wystrzeliły irańskie drony bojowe z terytorium Białorusi; w Kijowie i obwodzie kijowskim ogłoszono alarm przeciwlotniczy - podaje we wtorek portal Ukrainska Prawda. Źródła portalu w wywiadzie ukraińskim przekazały, że z Białorusi wypuszczono 10 dronów bojowych typu Shahed. Kanały w Telegramie informują o trwających działaniach ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w obwodzie kijowskim - zauważa Unian. 10:37 Zapewniamy fizyczne bezpieczeństwo Europy przed rosyjską tyranią; widzicie, co dajemy naszemu wspólnemu europejskiemu domowi - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czasie swojego zdalnego wystąpienia na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która rozpoczęła się we wtorek w Berlinie. Jesteśmy na poziomie relacji (z Unią Europejską), na który Ukraina od dawna zasługuje. Widzicie, co dajemy naszemu wspólnemu europejskiemu domowi. Ukraina zapewnia fizyczne bezpieczeństwo Europy przed rosyjską tyranią. Ukraina będzie gwarantem, że rosyjski faszyzm nie złamie europejskich wartości - oświadczył Zełenski. Rosjanie niszczą tysiące cywilnych obiektów na Ukrainie, aby Ukraińcy nie mogli szybko powrócić do normalności po wojnie i tym samym szybko dołączyć do Unii Europejskiej, do czego od lat aspirują - dodał ukraiński przywódca. 10:26 Rosja, poprzez ciągłe ataki dronami, ponownie sięgnęła dna w wojnie przeciwko Ukrainie oraz zwróciła uwagę na swoją desperację - powiedział we wtorek w Berlinie podczas konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Będziemy wspierać Kijów tak długo, jak będzie to niezbędne - zapewnił szef niemieckiego rządu. Celem tej konferencji jest stworzenie +Planu Marshalla+ skrojonego na miarę XXI wieku - powiedział Scholz. Dodał, odwołując się do historii Niemiec, że odbudowa kraju po wyniszczającej wojnie jest możliwa i wskazał, że konieczne jest zaplanowanie przyszłości Ukrainy jako demokratycznego członka Unii Europejskiej i eksportera zielonej energii oraz dóbr bazujących na zaawansowanej technologii. 09:48 W obwodzie ługańskim pojawia się coraz więcej ofert pracy u rosyjskiej najemniczej firmy wojskowej, tzw. grupy Wagnera - poinformował we wtorek gubernator tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Szef władz obwodowych zaznaczył, że siły rosyjskie rozbudowują w regionie tzw. linię Wagnera - czyli pasmo umocnień. Na słupach w regionie coraz częściej można zaś zobaczyć ogłoszenia oferujące pracę dla tej najemniczej firmy wojskowej. Poszukiwani są m.in. operatorzy spycharki, kierowcy sprzętu ciężkiego. Z jakiegoś powodu w "elitarnej" firmie jest coraz więcej wolnych posad. A to dlatego, że lotnictwo sił obrony Ukrainy 24 października przeprowadziło ponad 30 uderzeń - kontynuował gubernator. Telegram 09:45 Premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej wizyty w Berlinie spotkał się z szefem ukraińskiego rządu Denysem Szmyhalem. Obaj biorą udział w konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Dziś w Berlinie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja "International Perspectives on Ukraine’s Recovery, Reconstruction and Modernisation", w której biorę udział. Przyjacielskie powitanie z premierem Ukrainy Denysem Shmyhalem - napisał Morawiecki na Facebooku.

Morawiecki spotkał się także z szefową KE Ursulą von der Leyen i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. 09:44 Szefowa KE Ursula von der Leyen na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy: Rosyjskie ataki na cele cywilne na Ukrainie to akty terroryzmu. 09:40 Eksplozja w pobliżu budynku telewizji w okupowanym Melitopolu. 5 osób zostało rannych. 09:37 Rosja wciąż nie jest w stanie utrzymać na Ukrainie odpowiedniej przewagi w powietrzu, by zapewnić efektywne bliskie wsparcie śmigłowcom szturmowym, stąd duża liczba tych, które straciła - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Jak napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, od początku inwazji na Ukrainie doszło do co najmniej 23 potwierdzonych strat rosyjskich śmigłowców Ka-52 HOKUM, co stanowi ponad 25 proc. rosyjskiej floty Ka-52, która liczyła 90 sztuk i prawie połowę wszystkich strat rosyjskich śmigłowców na Ukrainie. Dodano, że rosyjskie śmigłowce szturmowe prawdopodobnie ucierpiały szczególnie od ukraińskich przenośnych systemów obrony przeciwlotniczej (MANPADS), a zarazem śmigłowce te często latają z mniejszą stałą osłoną odrzutowców niż wynikałoby to z rosyjskiej doktryny wojskowej. 09:25 Siedmiu cywilów zginęło w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach miasta Bachmut w obwodzie donieckim, na południowym wschodzie Ukrainy; ponadto na terenach wyzwolonych spod okupacji wroga znaleziono ciała kolejnych trzech osób - poinformował we wtorek na Telegramie szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko.



Szczątki lokalnych mieszkańców odkryto w miejscowościach Drobyszewe i Stawky. Oprócz tego trzy osoby zostały w poniedziałek ranne - powiadomił gubernator. Telegram 09:03 Stany Zjednoczone rozważają przekazanie Ukrainie starszych amerykańskich systemów przeciwlotniczych Mim-23 Hawk, aby pomóc jej w obronie przed rosyjskimi atakami przy użyciu dronów i pocisków manewrujących - przekazały anonimowe źródła w Białym Domu, cytowane przez agencję Reutera. Sprzęt, który może być przekazany, znajduje się obecnie w magazynach. Pociski przechwytujące Hawk są bardziej zaawansowane niż pociski Stinger, jakie USA przekazały Ukrainie już wcześniej do przeciwstawienia się rosyjskiej inwazji - podała agencja. Administracja Joe Bidena wykorzystałaby mechanizm Presidential Drawdown Authority (PDA), zezwalający prezydentowi na transfer nadwyżki broni bez zgody Kongresu w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną, aby przekazać systemy Hawk. Jest on oparty na technologii z lat 60., z czasów wojny wietnamskiej, jednak był kilkukrotnie modernizowany. Źródła przekazały, że Hawk jest poprzednikiem systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, który pozostaje niedostępny dla Ukrainy. Nie wiadomo, ile systemów Hawk Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie. Biały Dom odmówił komentarza. 08:18 Dziennikarze śledczy zidentyfikowali ok. 30 rosyjskich wojskowych inżynierów, naprowadzających rakiety na ukraińskie obiekty cywilne. To przede wszystkim młodzi mężczyźni i kobiety z doświadczeniem w sferze IT - pisze The Insider. Od początku rosyjskiej inwazji pociski manewrujące dalekiego zasięgu niejednokrotnie niszczyły infrastrukturę cywilną, zabijały i raniły ludzi na Ukrainie. Albo te rakiety nie leciały zgodnie z zaprogramowaną wcześniej trajektorią lotu, albo nakierowanie na cel prowadzone było na podstawie nieprawdziwych danych wywiadowczych, albo zniszczenie cywilów było prawdziwym celem Kremla - czytamy. Tak czy inaczej osoby odpowiedzialne za naprowadzanie i wystrzeliwanie tych pocisków to zbrodniarze wojenni, zdający sobie sprawę ze skutków swoich działań. Udało się nam ustalić ich nazwiska i funkcje - podkreśla The Insider, który przeprowadził dziennikarskie śledztwo razem z serwisem Bellingcat i gazetą "Der Spiegel". Do tej pory nie było wiadomo, kto dokładnie naprowadza rakiety na obiekty cywilne, ale udało nam się odkryć tajną jednostkę w składzie Głównego Centrum Obliczeniowego Sił Zbrojnych Rosji, wyznaczającą koordynaty dla pocisków precyzyjnych - podaje The Insider. Według dziennikarzy jednostka składa się z trzech zespołów, a każdy z nich odpowiada za ostrzały jednym typem rakiet: Kalibr, Iskander, Ch-101. 08:08 W Norwegii zatrzymano dwóch Rosjan, którzy mieli robić zdjęcia obiektu wojskowego - podaje norweski kanał TV2. Zostaną jednak zwolnieni, gdyż sąd uważa, że nie ma podstaw do ich aresztowania. Zobacz również: W Norwegii zatrzymano Rosjan. Robili zdjęcia obiektu wojskowego 07:33 Jewgienij Prigożyn, nazywany "kucharzem Putina", rośnie w siłę i może stanowić zagrożenie dla rządów Władimira Putina - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zwraca też uwagę na nasilający się w rosyjskiej armii rasizm i fanatyzm. Prigożyn, z którym związana jest najemnicza firma wojskowa tzw. grupa Wagnera, rośnie w siłę i tworzy militarną strukturę równoległą wobec rosyjskich sił zbrojnych, co może stanowić zagrożenie dla rządów Putina, przynajmniej w sferze informacyjnej - zwracają uwagę analitycy. Rosyjscy blogerzy poinformowali, że Prigożyn finansuje formowanie w ramach tzw. grupy Wagnera batalionu ochotników rekrutowanych przez Igora Girkina - byłego dowódcy separatystów w Donbasie i uczestnika aneksji Krymu. ISW zaznacza, że Girkin krytykuje rosyjskie dowództwo wojskowe i jest ważną postacią w środowisku rosyjskich skrajnych nacjonalistów. Dzięki współpracy z Girkinem Prigożyn zyskuje do nich dostęp i może zdobyć poparcie dla swoich maksymalistycznych celów wojny na Ukrainie. 06:29 Prezydent Frank-Walter Steinmeier we wtorek rano przyjechał z niespodziewana wizytą do Kijowa , informuje DPA. To jego pierwsza podróż do kraju od początku początku rosyjskiej agresji 24 lutego, zwraca uwagę DPA. W planie Steinmeiera jest spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 06:20 Władze Iranu twierdzą, że są gotowe utworzyć wspólną grupę irańsko-ukraińską do zbadania wykorzystania przez Rosję irańskich dronów. Minister spraw zagranicznych islamskiego kraju Hosejn Amir-Abdollahjan podczas spotkania z dziennikarzami zaprzeczył, jakoby Teheran dostarczał Rosji uzbrojenie. Powiedział, że jeśli "stanie się jasne, że Rosja użyła irańskich dronów w wojnie z Ukrainą" to Teheran "nie pozostanie obojętny wobec tej kwestii". Według Ukraińców, Rosjan zamówiła od Iranu ponad 2,4 tys. dronów kamikaze. 06:05 Eksplozja na torach kolejowych w obwodzie briańskim w Federacji Rosyjskiej. Przez zniszczenia pociągu nie będą mogły dojechać z Rosji na Białoruś. Jak zwraca uwagę kanał Białoruski Hajun, śledzący ruchy wojsk na Białorusi, linia była aktywnie wykorzystywana do transportu wojskowego. Telegram 05:50 Armia ukraińska wyparła Rosjan z osad Karmazynówka, Miasożariwka i Newskie w obwodzie ługańskim oraz z Nowosadowe w obwodzie donieckim - poinformował sztab generalny. 05:29 Izrael jest coraz bardziej zaniepokojony "niebezpiecznym zbliżeniem" między Rosją i Iranem w sprawie dostarczenia dronów wyprodukowanych w Republice Islamskiej do ataku na Ukrainę i w rezultacie przeprowadza codzienne oceny, aby zrewidować swoje stanowisko w sprawie konfliktu - powiedział premier Yair Lapid w rozmowie, której fragmenty zostały opublikowane w poniedziałek na portalu dziennika "Jerusalem Post". Zobacz również: Izrael zaniepokojony współpracą militarną Rosji i Iranu. Będzie reakcja? 05:20 Naczelny dowódca armii ukraińskiej Wałerij Załużny powiedział, że rosyjskie oskarżenia, że Ukraina planuje użycie "brudnej bomby" są dezinformacją i podkreślił, że jego kraj nie dysponuje żadnym rodzajem broni masowego zniszczenia. Jedyną bronią "masowego rażenia", jaką mamy, jest nasza duma, odwaga i pragnienie pokonania wroga. Podkreśliłem, że jesteśmy zmuszeni chronić nasze dzieci, rodziców, domy przed niesprowokowaną rosyjską agresją - napisał Załużny po spotkaniu z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Markiem Milleyem.

05:12 Bank Światowy poinformował w poniedziałek, że wyasygnował dodatkowe 500 milionów dolarów na pomoc Ukrainie w zaspokojeniu pilnych potrzeb w zakresie wydatków spowodowanych rosyjską inwazją 24 lutego i trwającą wojną. Finansowanie przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, główne ramię pożyczkowe banku, zostało wsparte gwarancjami kredytowymi w wysokości 500 milionów dolarów z Wielkiej Brytanii, które zostały ogłoszone 30 września, podał bank. Rosyjska inwazja nadal powoduje masowe zniszczenia infrastruktury Ukrainy - w tym sieci wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych, co w perspektywie zbliżającej się zimy, coraz bardziej zagraża narodowi ukraińskiemu - stwierdził w oświadczeniu prezes Grupy Banku Światowego David Malpass. 05:00 Na prośbę Ukrainy przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odwiedzą dwa obiekty jądrowe, aby upewnić się, że nie ma tam niezgłoszonych działań i materiałów, oświadczył w poniedziałek dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi, informuje Ukrinform. W komunikacie agencji zauważono, że MAEA jest świadoma oświadczeń złożonych przez Federację Rosyjską w niedzielę, które odnosiły się do "domniemanych działań w dwóch obiektach jądrowych na Ukrainie". Grossi potwierdził, że oba obiekty są objęte gwarancjami MAEA i są regularnie odwiedzane przez jej inspektorów. W poniedziałek agencja otrzymała pisemny wniosek z Ukrainy o wysłanie zespołów inspektorów do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych w obu obiektach. MAEA przeprowadziła kontrolę jednego z tych obiektów miesiąc temu i wszystkie nasze ustalenia były zgodne z deklaracjami Ukrainy - powiedział Grossi. Nie znaleziono tam żadnej niezgłoszonej działalności jądrowej ani materiałów - dodał. Adam Zygiel