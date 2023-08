Ukraina otrzyma myśliwce F-16 wyprodukowane jeszcze w ubiegłym wieku. Część z nich nie będzie nadawać się do latania – pisze ukraiński portal Defence Express.

Portal zwraca uwagę, że Holandia, która ma 42 samoloty F-16, ostatnie maszyny tego typu otrzymała w 1992 r. Na razie nie wiadomo, ile myśliwców Amsterdam przekaże Ukrainie. Wczoraj prezydent Ukrainy napisał co prawda, że Kijów otrzyma 42 samoloty. Tej liczby nie potwierdził jednak premier Holandii Mark Rutte.

Dania natomiast, od której Kijów ma dostać 19 myśliwców F-16, kupowała je w latach 80. ubiegłego wieku.

"I chociaż Dania ma formalnie 44 sztuki F-16, tylko 30 z nich uważanych jest za nadające się do latania (...). Niektóre z nich będą używane do szkolenia, inne staną się tylko dawcami części zamiennych, ale znaczna część zasili siły powietrzne Ukrainy" - czytamy.

Według portalu wszystkie F-16, które dostanie od tych dwóch państw Ukraina, przechodziły modernizację od połowy lat 90. ubiegłego wieku do ok. 2005 roku w ramach programu Mid-Life Update (MLU). Podlegały także przeglądom w celu przedłużenia terminu eksploatacji.

Defence Express podkreśla, że choć wersji MLU daleko do najnowszej - F-16V Block 70/72 - to jest to pełnowartościowy, wielozadaniowy myśliwiec, który może wykonywać cały szereg zadań, włącznie z walką powietrzną na odległość ponad 100 km oraz z wykorzystaniem szerokiego wachlarza broni precyzyjnego rażenia.

"Nie można jednak wykluczać scenariusza, że niektóre myśliwce mogą przejść jakąś dodatkową modernizację, z uwzględnieniem grafiku ich przekazywania, który będzie rozciągnięty w czasie" - pisze portal.

Defence Express zauważa, że Rumunia, która posiada myśliwce F-16 wyprodukowane w tym samym czasie, co te przekazywane Ukrainie, zamierza je eksploatować do połowy lat 30. XXI wieku.

"Eksploatacja samolotów w warunkach wojennych znacznie, bo kilkakrotnie, szybciej 'wypala' potencjał tych maszyn. Trzeba to uwzględniać, szacując ostateczny termin eksploatacji. Ale w każdym razie kwestia ‘myśliwca dla zwycięstwa’ została już w ukraińskich siłach zbrojnych rozwiązana" - ocenia portal.