Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w graniczącym z Moskwą obwodzie kałuskim w Rosji. Atakowany przez rosyjskie formacje ochotnicze Biełgorod w Rosji opuściło ponad 7 tys. samochodów – poinformował Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK), walczący po stronie Ukrainy. Wszystkie 27 dronów irańskiej produkcji Shahed, którymi Rosja zaatakowała Ukrainę ostatniej nocy, zostały strącone - poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Piątek jest 751. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są podawane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ YAKIV LIASHENKO / PAP/EPA

10:28

Ukraińskie drony z powodzeniem zaatakowały rafinerię w graniczącym z Moskwą obwodzie kałuskim w Rosji - poinformowały media z powołaniem na źródła w wywiadzie wojskowym Ukrainy HUR.

Portal Ukrainska Prawda napisał, powołując się na swoje źródła, że "drony dosięgły zaplanowanych celów i wyrządziły szkody".