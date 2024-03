Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) powiadomił w poniedziałek o udanej operacji specjalnej wymierzonej w resort obrony Rosji, której efektem było uzyskanie dostępu do serwerów ministerstwa i przechwycenie dokumentów niejawnych, m.in. rozkazów, raportów, instrukcji i sprawozdań. Most kolejowy w rosyjskim obwodzie samarskim uszkodzony w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego - potwierdza w swojej depeszy agencja TASS. W nocy rejon nikopolski został zaatakowany przez dron kamikadze, Rosjanie ostrzelali Marganiec ciężką artylerią – przekazał szef obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak. Prezydent Ukrainy wezwał Zachód do przekazania Kijowowi niezbędnej broni. „W przeciwnym razie świat stanie w obliczu jednej z najbardziej haniebnych kart historii” – stwierdził. Poniedziałek, 4 marca 2024 r. to 740. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zniszczenia w Odesssie, 3 bm. po udanym ataku rosyjskiego drona / Alena Solomonova / PAP/EPA 09:27 Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) powiadomił w poniedziałek o udanej operacji specjalnej wymierzonej w resort obrony Rosji, której efektem było uzyskanie dostępu do serwerów ministerstwa i przechwycenie dokumentów niejawnych, m.in. rozkazów, raportów, instrukcji i sprawozdań. Mowa o dokumentach przesyłanych w korespondencji z udziałem ponad 2 tys. podmiotów podległych resortowi obrony. Analiza przechwyconych danych pozwoliła nam zidentyfikować wielu rosyjskich generałów, a także innych wysokich rangą przedstawicieli ministerstwa. Dysponujemy np. dokumentami należącymi do zastępcy szefa tego resortu, Timura Iwanowa - przekazano w komunikacie ukraińskiej służby, opublikowanym na Telegramie. 08:42 Uszkodzenie mostu w obwodzie samarskim potwierdził ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Z doniesień rosyjskich kanałów na Telegramie wynika, że nikt nie został poszkodowany.

Do wybuchu doszło w rejonie miejscowości Czapajewsk, leżącej około 40 km od Samary. Rosyjskie koleje oświadczyły, że ruch przez most został wstrzymany z powodu "nielegalnej ingerencji osób postronnych". HUR powiadomił, że zniszczony odcinek linii kolejowej był wykorzystywany przez Rosjan do transportów wojskowych, szczególnie amunicji produkowanej w zakładach w Czapajewsku. "Biorąc pod uwagę charakter uszkodzeń mostu, (można ocenić), że wykorzystanie (tej przeprawy) nie będzie możliwe przez dłuższy czas" - dodano w komunikacie HUR. 08:29 W nocy Rosjanie trzykrotnie ostrzelali artylerią obwód mikołajowski. Nie ma informacji o ofiarach. 08:26 Informację o zniszczonym rosyjskim moście podaje też były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. 08:05 Most kolejowy w rosyjskiej Samarze uszkodzony w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego - potwierdza w swojej depeszy agencja TASS. Ze względu na zniszczenia wstrzymano o poranku ruch kolejowy na moście. Samara nad Wołgą to wielki ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, petrochemicznego i spożywczego. Ważny węzeł kolejowy - dworzec w samej Samarze ma aż 8 peronów. 07:23 Zwłoka w pomocy zachodniej sprawi, że ukraińska infrastruktura energetyczna będzie prawdopodobnie bardziej narażona na ostrzały rosyjskie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), powołując się na wypowiedzi Maksyma Timczenki, szefa ukraińskiego koncernu DTEK. Timczenko w wywiadzie dla dziennika "Financial Times" ostrzegł, że spóźniona pomoc zachodnia sprawia, iż Ukraina ma mniejszą zdolność odpierania ataków na swą infrastrukturę. Szef DTEK - największej w kraju prywatnej firmy energetycznej - powiedział, że Ukraina była przygotowana do ochrony infrastruktury energetycznej podczas mijającej zimy. Jednak w ostatnich tygodniach coraz więcej dronów i pocisków rakietowych, którymi atakowała Rosja, trafiło w wyznaczony cel. 06:58 W Margańcu po ostrzale Rosjan uszkodzona została linia energetyczna. 06:57 W wyniku ostrzału rejonu nikopolskiego zniszczony został dom, samochód i budynek poczty. 06:50 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że "sytuacja na polskiej granicy już dawno przekroczyła granice ekonomii i moralności". Jego wystąpienie przytoczył portal Ukrainska Prawda. Zobacz również: Zełenski ostro komentuje sytuację na polskiej granicy Nicole Makarewicz