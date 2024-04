Ponad 100 000 osób zaciągnęło się do służby wojskowej na podstawie kontraktu - podało rosyjskie ministerstwo obrony w oświadczeniu, na które powołuje się Reuters. Podano, że większość z tych, którzy zgłosili się do wojska w ciągu ostatniego tygodnia, to osoby, które chcą pomścić ofiary ataku w Crocus City Hall. Siły rosyjskie mogą tymczasowo wstrzymać ataki na nasze obiekty energetyczne w celu uzupełnienia zasobów pocisków rakietowych; wróg posiada obecnie tylko ok. 950 precyzyjnych pocisków o zasięgu co najmniej 350 km - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Wadym Skibicki. Ukraińska obrona powietrzna cztery drony, którymi Rosjanie zaatakowali obwód doniecki. Środa, 3 kwietnia 2024 r. to 770. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie.

10:21 Poinformował o tym ruch partyzancki ATESH w Telegramie, donosi Ukrinform. Ruch partyzancki ATESH dokonał rekonesansu w Zatoce Cemeskiej. "Nasi agenci nadal monitorują rosyjską Flotę Czarnomorską. Okupanci przenieśli znaczną liczbę okrętów wojennych z Krymu do Noworosyjska. Ponadto podczas rekonesansu w Zatoce Cemeskiej znaleziono wiele statków towarowych, które są wykorzystywane nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych" - czytamy w oświadczeniu. Telegram 10:02 Trzy osoby cywilne zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach charkowskim i chersońskim, na północnym wschodzie i południu Ukrainy; nieopodal Kupiańska śmierć ponieśli 58-letni ojciec i jego 11-letni syn - powiadomiły w środę regionalne władze z Charkowa i Chersonia. Dwaj członkowie jednej rodziny zginęli we wsi Nowoosynowe, gdzie rosyjski pocisk artyleryjski trafił w dom prywatny. Chłopiec został przewieziony do szpitala, jednak lekarze nie zdołali uratować mu życia. Siły wroga zaatakowały we wtorek z powietrza, a także z wyrzutni artyleryjskich i moździerzy co najmniej kilkanaście miejscowości na Charkowszczyźnie - poinformował szef władz tego obwodu Ołeh Syniehubow. 09:58 Siły rosyjskie mogą tymczasowo wstrzymać ataki na nasze obiekty energetyczne w celu uzupełnienia zasobów pocisków rakietowych; wróg posiada obecnie tylko ok. 950 precyzyjnych pocisków o zasięgu co najmniej 350 km - ocenił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Wadym Skibicki. Rosjanie chcą utrzymać zapasy tych rakiet na poziomie około 900 sztuk. Dlatego w sytuacji, gdy uda im się zgromadzić więcej pocisków, rozpoczynają ostrzały obiektów infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Jeśli natomiast zasoby agresora zmniejszają się i zbliżają do liczby 900, ataki ustają - wyjaśnił we wtorek Skibicki w rozmowie z portalem RBK-Ukraina. Przypuszczamy, że (przeciwnik) zdoła przeprowadzić jeszcze kilka zmasowanych ostrzałów, np. dwa lub trzy, a później znowu będzie zmuszony zrobić przerwę, aby zgromadzić (więcej) rakiet i dronów typu Shahed. Mogą jednak utrzymywać się wówczas ataki o charakterze lokalnym - przewiduje przedstawiciel HUR. 07:44 W nocy 3 kwietnia Rosja uderzyła w obwód doniecki trzema przeciwlotniczymi rakietami kierowanymi S-300, a także użyła czterech dronów Shahed-136/131. Wszystkie bezzałogowce zostały zniszczone przez siły obrony powietrznej - podała ukraińska armia. 07:27 Rosyjski MON podał, że większość osób, które w ostatnim tygodniu zaciągnęła się do wojska stwierdziło, że robi to, by pomścić ofiary strzelaniny w sali koncertowej pod Moskwą, w której 22 marca zginęły co najmniej 144 osoby. Odpowiedzialność za zamach wzięła grupa bojowników tzw. Państwa Islamskiego, ale Rosja twierdzi, że sprawcy byli powiązani z Ukrainą, czemu Kijów wielokrotnie zaprzeczał. 07:20 Sekretarz stanu USA Antony Blinken omówił z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Paryżu wsparcie dla Ukrainy, sytuację na Bliskim Wschodzie i wyzwania związane z Chinami - podał Departament Stanu. Obaj mieli zgodzić się w sprawie konieczności uniknięcia rozszerzenia się konfliktu w Strefie Gazy. Jak poinformował amerykański resort spraw zagranicznych, Blinken i Macron "potwierdzili mocne wsparcie dla walki Ukrainy o wolność przeciwko rosyjskiej agresji".

