Rosja używa przeciwko nam ukraińskich rakiet, które przekazaliśmy jej w ramach porozumienia z 1990 roku, znanego jako Memorandum Budapesztańskie, dzięki czemu miała nam zapewnić bezpieczeństwo - powiedział zastępca ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki w wywiadzie opublikowanym przez "New York Times". Cele polityczne Rosji w wojnie na Ukrainie są niezmienione, ale jest mało prawdopodobne, by rosyjskie wojsko było teraz w stanie je zrealizować - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Placówki dyplomatyczne Ukrainy nadal otrzymują zakrwawione przesyłki; tym razem trafiła ona do ambasady w Grecji – powiadomił w poniedziałek rzecznik ukraińskiej dyplomacji Ołeh Nikołenko. Dodał, że MSZ w Kijowie odnotowało już 33 podobne groźby. Wciąż nie ma jeszcze porozumienia w sprawie kolejnego - dziewiątego - pakietu sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę - poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Z powodu rosyjskich ataków na ukraińską sieć energetyczną sytuacja w Odessie, jak również w innych regionach kraju jest trudna - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo. Najważniejsze informacje związane z 292. dniem rosyjskiej agresji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z 12.12.2022 r.

Zniszczony w wyniku rosyjskiego ostrzału butik w Doniecku / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

18:55

1. Korpus Armii Rosyjskiej mobilizuje kobiety w celu uzupełnienia strat; pierwszych 28 kobiet zostało powołanych do wojska w Donbasie i wysłanych na szkolenie - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Pierwsze kobiety zostały zmobilizowane i wysłane na szkolenie przez komendę uzupełnień w dzielnicy Kalininskiej w okupowanym przez Rosjan Doniecku - przekazał sztab.

18:32

Małżonka prezydenta Francji Brigitte Macron przyjęła w Pałacu Elizejskim pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełenską.

Tematem rozmowy była operacja Bocian, która pozwoliła na leczenie we Francji dzieci z Ukrainy chorych na raka oraz sytuacja 20 tys. dzieci, które uczą się we francuskich szkołach. Panie dyskutowały także o fundacji założonej przez Ołenę Zełenską, która zajmuje się organizowaniem funduszy na odbudowę szpitali na wschodzie Ukrainy - poinformowały osoby z otoczenia pierwszej damy Francji.



18:12

Przede wszystkim potrzebujemy systemu obrony przeciwrakietowej. Broni, która będzie chronić nasze niebo, wyłączać i ratować naszą infrastrukturę, życie naszych cywilów. Mamy oczywiście system Patriot, system IRIS-T, który otrzymaliśmy od Niemiec, system Crotale, który otrzymaliśmy od Francji - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal w wywiadzie udzielonym francuskiej telewizji LCI-TF1.



Teraz liczymy też na pomoc francuskiego systemu Mamba (...) To są rzeczy, które naprawdę mogą uratować, ochronić naszą infrastrukturę. O tym właśnie rozmawiamy z francuskim przywódcą. I jesteśmy wdzięczni Francji za dostarczenie nie tylko systemu Crotale, ale także haubic CAESAR, które sprawdziły się na polu walki i naprawdę pomagają nam bronić naszej wolności i demokracji - dodał ukraiński premier.



Potrzebujemy też pocisków artyleryjskich wszelkiego kalibru (...) Rosja wystrzeliwuje codziennie w kierunku armii ukraińskiej od 50 do 70 tysięcy pocisków artyleryjskich. Każdego dnia potrzebujemy do obrony co najmniej jedną trzecią tej liczby - tłumaczył Szmyhal.

17:46

Po zmasowanym ataku rakietowym w październiku przedstawiciele ukraińskiego wywiadu zauważyli w gruzach szczątki poddźwiękowego pocisku manewrującego Ch-55, zaprojektowanego w latach 70. do przenoszenia głowicy jądrowej. Głowica została usunięta i dodano balast, aby ukryć fakt, że pocisk nie miał ładunku - napisał "NYT", cytując generała Wadyma Skibickiego, zastępcę szefa wywiadu Ukrainy. Informacja ta została potwierdzone przez Pentagon i brytyjski wywiad wojskowy.

W ramach porozumienia z 1990 roku, znanego jako Memorandum Budapesztańskie, Ukraina zgodziła się zrzec się swojego arsenału nuklearnego - wówczas trzeciego co do wielkości na świecie, odziedziczonego po upadłym Związku Radzieckim - i przekazać wszystkie głowice nuklearne Rosji do likwidacji w zamian za zapewnienie bezpieczeństwa - przypomniał "NYT".



Przekazano również wszystkie rakiety balistyczne, bombowce strategiczne Tu-160 i Tu-95 - powiedział generał Skibicki. Teraz z tych bombowców ostrzeliwują nas rakietami Ch-55. Byłoby lepiej, gdybyśmy przekazali je USA - dodał.

16:52

Potwierdziliśmy jeszcze raz, że Polska i Niemcy wspólnie twardo i solidarnie stoją po stronie Ukrainy. Stwierdzamy, że nasze kraje należą do państw najbardziej wspierających Ukrainę i obiecujemy też, że tak pozostanie - oświadczył prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po rozmowach z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

W tych zimowych miesiącach ważne jest to, byśmy my, Niemcy i Polska, wspierali ludzi w Ukrainie, aby rosyjska strategia, by atakować cywilną infrastrukturę, co ma zmęczyć ludność, doprowadzić do dalszych fal uchodźców, nie mogła się powieść - powiedział Steinmeier. Dodał, że ma ogromny szacunek dla Polaków za przyjmowanie ukraińskich uchodźców.

16:50

W obwodzie brzeskim na Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą przemieszczają się 24 jednostki sprzętu wojskowego, w tym cztery przyczepy z czołgami T-80, bateria moździerzy, pojazdy łączności i sprzęt inżynieryjny - poinformował niezależny kanał na Telegramie Biełaruski Hajun.

Kanał podał, że według informacji oficjalnej propagandy białoruskiej są to przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu ćwiczeń bojowych tzw. wspólnego regionalnego zgrupowania Sił Zbrojnych Rosji i Białorusi.

15:25

Liczba uchodźców w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy i tygodni wzrosła. Szacujemy, że obecnie jest ich około 3 milionów. Rozmawialiśmy z panem prezydentem o tym, bo prawdopodobnie będzie to oznaczało wzrost liczby uchodźców z Ukrainy w Niemczech - podkreślił Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

14:22

Watykan jest odpowiednim miejscem na dialog w sprawie pokoju w Ukrainie - ocenił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Jesteśmy gotowi - zapewnił.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Senacie Włoch w Rzymie kardynał Parolin podkreślił: "Staraliśmy się zaoferować możliwość spotkania ze wszystkimi i zachowania równowagi. Oferujemy miejsce, w którym strony będą mogły się spotkać i rozpocząć dialog. To one ustalą metodologię prac i tematy".

13:53

W niedzielę ukraińskie wojska przeprowadziły dwa skuteczne ataki na zgrupowania rosyjskich sił w miejscowościach Majske koło Melitopola oraz Połohy, na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - poinformowała agencja UNIAN za lokalnymi mediami.

13:24

W ostrzale miejscowości Hirnyk w obwodzie donieckim zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych - powiadomiła prokuratura generalna Ukrainy. Kolejny ostrzał Chersonia doprowadził do śmierci jednej osoby, a dwie osoby są ranne.

12:44

Codzienne rosyjskie ostrzały i ataki rakietowe uderzyły w osiem obwodów na północy, wschodzie i południu Ukrainy w dniach 11-12 grudnia, poinformowali gubernatorzy regionów w swoich codziennych aktualizacjach. Ostatniej doby co najmniej jeden cywil został zabity, a co najmniej 13 rannych.