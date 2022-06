Wojska rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim i osiągają postępy w atakach na północ od tego miasta - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Łączne straty ukraińskich obrońców sięgają 10 tys. osób - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz. Według raportów ukraińskiej armii, od początku wojny z Ukrainą armia rosyjska straciła około 31,9 tys. żołnierzy. Ukraińska armia wczoraj zlikwidowała grupę rosyjskich spadochroniarzy. Najnowsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie publikujemy w naszej relacji z 11.06.2022 r.

Wojska rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim i osiągają postępy w atakach na północ od tego miasta - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Łączne straty ukraińskich obrońców sięgają 10 tys. osób - poinformował doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz. Według raportów ukraińskiej armii, od początku wojny z Ukrainą armia rosyjska straciła około 31,9 tys. żołnierzy.

Wojska rosyjskie szykują się do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim i osiągają postępy w atakach na północ od tego miasta - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Wojska rosyjskie prowadzą z powodzeniem działania ofensywne w kierunku Pasiki i Bohorodycznego na północ od Słowiańska, próbując umocnić się w północno-zachodnich okolicach Bohorodycznego - napisano w komunikacie.

Na kierunku łymańskim siły rosyjskie przegrupowują oddziały oraz uzupełniają zapasy amunicji i paliwa z zamiarem przygotowania natarcia na Słowiańsk i Siewiersk - informuje dalej sztab.

Na kierunku siewierodonieckim siły rosyjskie nacierają w stronę miejscowości Nowotoszkiwske i Orichowe w obwodzie ługańskim, częściowo z powodzeniem, gdyż umacniają się w północnych okolicach Orichowego. Kontynuowane jest również natarcie w Siewierodoniecku.

Na kierunku awdijiwskim, kurachowskim, nowopawliwskim i zaporoskim siły rosyjskie intensywnie wykorzystują lotnictwo i artylerię w celu utrudnienia przerzucania rezerw ukraińskich na inne kierunki.

Na kierunku południowobużańskim siły rosyjskie skupiają się na prowadzeniu obrony pozycyjnej. Umacniane są druga i trzecia linia obrony. Umocniono też rosyjskie posterunki z żelazobetonowych elementów w pobliżu mostów przez Kanał Północnokrymski.

Na kierunku wołyńskim i poleskim do siedmiu batalionów białoruskich sił zbrojnych umacnia ochronę granicy ukraińsko-białoruskiej w obwodzie brzeskim i homelskim. Według ukraińskiego sztabu do 18 czerwca ma trwać sprawdzian gotowości bojowej armii białoruskiej, a do 8 lipca ma pozostać zamknięta przestrzeń powietrzna nad południową częścią Białorusi.



Wołodymyr Zełenski powiedział podczas rozmowy ze studentami i wykładowcami brytyjskich uniwersytetów, że od początku inwazji Rosji w relacjach z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem jest "bezpieczeństwo i chemia polityczna".

Ten trójkąt został zbudowany przez nas. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Obok historii jest współczesność, w której od samego początku, od pierwszego dnia kontaktów między przywódcami trzech państw, o których przed chwilą wspomniałeś, mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i chemię polityczną. Od pierwszego dnia nasze relacje były budowane na wsparciu, silnym wsparciu - powiedział Zełenski zapytany o relacje między Ukrainą, Polską i Wielką Brytanią.

Prezydent podkreślił, że od samego początku agresji Federacji Rosyjskiej przywódcy Polski i Wielkiej Brytanii oraz obywatele tych krajów wspierali Ukrainę "nie słowami, ale czynami" i wyraził im szczerą wdzięczność - informuje Ukrinform.

Zełenski powiedział też, że komunikacja na różnych poziomach między trzema krajami odbywa się na co dzień i opiera się na zaufaniu.

Łączne straty ukraińskich obrońców sięgają 10 tys. osób - poinformował podczas wieczornej transmisji na internetowym kanale Feigin Live doradca prezydenta Ukrainy Ołeksiej Arestowicz.

Arestowicz powiedział też, że straty strony rosyjskiej są znacznie większe od strat Ukrainy.

W naszym kraju na początku konfliktu ginęło średnio 100 osób dziennie, a w armii rosyjskiej 1000 dziennie przez pierwsze 20-30 dni. Teraz najmniej 200-300 dziennie. Proporcje strat ukraińskich do rosyjskich, to 1:5, 1:3, 1:6, wahają się - wyjaśnił Arestowicz.

Według raportów ukraińskiej armii, od początku wojny z Ukrainą armia rosyjska straciła około 31,9 tys. żołnierzy.



Podczas walk na południu Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie oddziały zlikwidowały 39 rosyjskich agresorów i co najmniej 11 jednostek sprzęt - donosi Ukrinform opierając się na meldunku Dowództwa Operacyjnego "Południe".

"Nie mając sukcesu w posuwaniu się na lądzie, wróg testuje siłę naszych pozycji, atakując helikopterami z powietrza. W odpowiedzi nasz Mi-8 uderzył w koncentrację wroga w obwodzie chersońskim, a Su-27 - w skład amunicji i magazyn sprzętu wroga w obwodzie mikołajowskim. W trakcie rozpoznania drogi natarcia do okupowanego Chersonia nasza grupa rozpoznawcza zniszczyła grupę rosyjskich spadochroniarzy, przejmując ich broń i środki komunikacji" - czytamy w meldunku.

W sumie, ukraińscy obrońcy w ciągu jednego dnia zniszczyli 39 rosyjskich agresorów i co najmniej 11 jednostek sprzętu: czołg T-62, cztery wozy opancerzone, trzy ciężarówki, zautomatyzowany kompleks walki elektronicznej Borisoglebsk-2 i dwie haubice Msta-B. Zniszczono również polowy skład amunicji- informuje Dowództwo Operacyjne "Południe"

Nadal jest zablokowana żegluga w Czarnomorskiej Strefie Operacyjnej, a wrogie okręty utrzymują prawie całe terytorium Ukrainy pod groźbą uderzeń rakietowych.

Na czterech okrętach nawodnych i dwóch okrętach podwodnych znajduje się 40 pocisków manewrujących Calibre. W ich okolicy są dwa duże statki desantowe - informuje OK "Południe".