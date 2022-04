Ukraińska armia odzyskała kontrolę nad ośmioma osadami w obwodzie chersońskim. Według wojska, Rosjanie próbują na tych terenach przeprowadzić fałszywe referendum w sprawie powołania kolejnej "republiki ludowej". Następnie część dorosłych mężczyzn miałaby zostać przymusowo zmobilizowana i wysłana na front. Sztab sił zbrojnych podał także, że Rosja rozlokowała w obwodzie biełgorodzkim, 60 km od ukraińskiej granicy, wyrzutnie pocisków Iskander. Najważniejsze informacje z 60. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

- W sobotę Rosjanie zbombardowali Odessę. Zginęło sześć osób, a 18 zostało rannych.

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja może zaatakować Mołdawię. Rosyjscy wojskowi zapowiadali, że kolejnym etapem "operacji" będzie stworzenie korytarza lądowego do Naddniestrza.

- Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosja rozlokowała wyrzutnie pocisków Iskander kilkadziesiąt kilometrów od granicy.

- Ukraińcy odbili kilka osad w obwodzie chersońskim.

07:20

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy przez całą noc trwał rosyjski ostrzał miejscowości niezajętych dotąd przez wojska rosyjskie. Trwają walki w Rubiżnem i Popasnej - poinformował szef obwodu Serhij Hajdaj.

Nawiązując do ostrzałów, które Rosjanie prowadzili mimo rozpoczętej właśnie prawosławnej i grekokatolickiej Wielkanocy, Hajdaj napisał na Facebooku, że wróg "obchodził święto przez całą noc".

Pociski trafiły w obiekty mieszkalne w Siewierodoniecku, Lisiczańsku, Nowodrużesku, Rubiżnem i miejscowości Hirske. Domy mieszkalne w całym obwodzie są masowo zniszczone. Liczba ofiar jest ustalana - napisał szef obwodu.

07:00

Rosja rozlokowała w obwodzie biełgorodzkim, 60 km od ukraińskiej granicy, wyrzutnie pocisków Iskander - podaje Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy.

Rosjanie zaktywizowali działania ofensywne i szturmowe w kierunku Siewierodoniecka, Kurachowki i Popasnej - czytamy w komunikacie sztabu.

W Mariupolu Rosjanie kontynuują blokadę ukraińskich sił w okolicy zakładów Azowstal. Prowadzone są naloty, w tym przy wykorzystaniu samolotów dalekiego zasięgu. Siły przeciwnika wykorzystują kolej do logistycznego zabezpieczenia wojsk - dodano.

W ciągu minionej doby ukraińskie siły zniszczyły siedemnaście celów powietrznych: dziewięć bezzałogowców, trzy samoloty i pięć pocisków manewrujących.

06:47

Trzy osoby zginęły we wsi Kamjanske w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy w wyniku ostrzału artyleryjskiego - poinformowała w niedzielę agencja Ukrinform, powołując się na władze regionu. Do ataku sił rosyjskich doszło w sobotę po południu.

Ludzie, którzy zginęli, znajdowali się na zewnątrz w czasie, gdy doszło do ostrzału.

Władze regionu podały też, że wojska rosyjskie ostrzelały ogniem artyleryjskim i z systemów rakietowych Grad miejscowości: Zaliznyczne i Staroukrainka. Ostrzał uszkodził zabudowania w obu miejscowościach.

06:17

Siły Zbrojne Ukrainy odzyskały kontrolę nad ośmioma osadami w obwodzie chersońskim poinformował w niedzielę Ukrinform cytując komunikat Dowództwa Operacyjnego "Południe" zamieszczony na Facebooku.

W rejonie Chersonia w przededniu fałszywego "referendum" wróg próbował atakować. Nieprzyjacielskie próby szturmu Ołeksandrywki i Tawriji zakończyły się niepowodzeniem. Nie powiodły się także próby zajęcia Mikołajówki. Ataki wroga zostały odparte ogniem artyleryjskim. Nasze jednostki odzyskały kontrolę nad ośmioma osadami w rejonie Chersonia ważnymi z punktu widzenia rozlokowania stanowisk obserwacyjnych - informuje Dowództwo Operacyjne "Południe".

Ukraińskie jednostki w rejonie Kisielowki ostrzeliwały rosyjskich żołnierzy i sprzęt przygotowujących się do ofensywy. Nieprzyjaciel poniósł ciężkie straty i wycofał się w kierunku Czarnobajewki.

Łączne straty Rosjan to: 74 jednostki wojskowe i 13 jednostek sprzętu, w tym dwa czołgi, granatnik z napędem rakietowym, sześć jednostek sprzętu pancernego i inżynieryjnego, cztery rozpoznawcze drony UAV.

06:13

Ponad 600 osób zostało ewakuowanych w sobotę z obwodu chersońskiego do Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim poinformował Ukinform cytując zamieszczony w Telegramie komunikat władz lokalnych.



06:09

Podczas ostatniej doby jednostki obrony przeciwlotniczej Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Ukrainy uderzyły w 17 celów, w tym trzy samoloty i pięć pocisków manewrujących informuje Ukrinform cytując komunikat Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy zamieszczony w niedzielę w Telegramie.

59 dzień wojny wyzwoleńczej przeciwko rosyjskim okupantom dobiega końca. Transport wojskowy, myśliwce, bombowce, samoloty szturmowe Sił Powietrznych kontynuują wykonywanie zadań w przestrzeni powietrznej Ukrainy, zapewniają wsparcie i osłonę dla wojsk lądowych, atakują pozycje rosyjskich sił okupacyjnych. Obrona powietrzna państwa nadal niszczy wroga w powietrzu - czytamy w oświadczeniu Sił Powietrznych.

Zgodnie z dzisiejszymi wynikami, jednostki przeciwlotniczych sił rakietowych Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych strąciły trzy samoloty (najprawdopodobniej Su-34, Su-35, Su-25), pięć pocisków samosterujących i dziewięć dronów przypuszczalnie "Orlan-10".

06:05

W obwodzie charkowskim siły obrony powietrznej w sobotę zniszczyły dwa wrogie samoloty informuje Ukrinform cytując informacje Wschodniego Dowództwa Powietrznego zamieszczone na Facebooku.

"Wielkanoc była aktywna dla jednostek obrony przeciwlotniczej. Do tej pory zneutralizowane zostały dwa samoloty, wcześniej myśliwiec wielozadaniowy i myśliwsko-bombowy, a także 5 bezzałogowych statków powietrznych. Sześć z siedmiu celów powietrznych zostało zestrzelonych w obwodzie charkowskim "- czytamy w oświadczeniu. Siódmym celem był dron, zniszczony przez wojsko w obwodzie dniepropietrowskim - informuje dowództwo.

06:02

Ukraina oskarża Rosję o zamiar wcielania do wojska cywilów z okupowanych terenów, co byłoby naruszeniem Czwartej Konwencji Genewskiej, która zabrania tego typu działań - przekazało w sobotę wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony.

Główny Zarząd Wywiadowczy i Sztab Generalny Ukrainy oskarżyły Rosję o plany wcielenia do wojska ukraińskich cywilów z okupowanych przez Rosję obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Byłoby to powtórzeniem podobnych praktyk poboru w okupowanych przez Rosję Donbasie i na Krymie - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Artykuł 51 Czwartej Konwencji Genewskiej stanowi, że “Mocarstwo okupacyjne nie może zmuszać osób chronionych do służby w swoich siłach zbrojnych lub pomocniczych", i “nie jest dozwolony żaden nacisk ani propaganda, której celem jest skłonienie do dobrowolnego zaciągnięcia się do wojska". “Osoby chronione" w tym kontekście obejmują ludność cywilną na terytoriach okupowanych. Jakikolwiek werbunek ukraińskich cywilów do rosyjskich sił zbrojnych, nawet jeśli zostanie przedstawiony przez Rosję jako dobrowolny lub służba wojskowa zgodna z rosyjskim prawem, stanowiłby naruszenie art. 51 Czwartej Konwencji Genewskiej - wyjaśniono.

06:00

23 kwietnia o godzinie 22:00 w rejonie Odessy żołnierze jednostki rakietowej przeciwlotniczej Sił Powietrznych Ukrainy zestrzeliły dwa rosyjskie pociski manewrujące, które zostały wystrzelone z Morza Czarnego przez rosyjski okręt i skierowane w stronę portu Piwdenny - czytamy w oświadczeniu rady miejskiej Odessy.