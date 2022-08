Dowódca pułku Azow Denys Prokopenko, który znajduje się w rosyjskiej niewoli, został przewieziony do Rosji - oznajmiła w niedzielę jego żona Kateryna. Inżynier z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej powiedział, że Rosjanie sami prowadzą ostrzał obiektu i że możliwy jest scenariusz "Fukushimy". Media rosyjskie natomiast przekazują, że konieczne było wyłączenie jednej z turbin w elektrowni wodnej Kachowka po ukraińskim ataku w regionie. Najważniejsze wydarzenia ze 172. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 14.08.2022.

Zdj. ilustracyjne / Mykola Kalyeniak / PAP

20:03

Na jednej z plaż w Zatoce Odeskiej, w pobliżu Białgorodu nad Dniestrem (historycznego Akermanu) dwie osoby zginęły, a jedna została ranna wskutek eksplozji ładunku wybuchowego nieznanego pochodzenia - poinformowało ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe".

"Według wstępnych ustaleń grupa mężczyzn, ignorując ograniczenia dotyczące przemieszczania się po wybrzeżu i kąpieli w wodach przybrzeżnych, lekceważąc znaki ostrzegawcze postanowiła urządzić sobie na plaży wypoczynek połączony z kąpielą. Podczas pływania nastąpiła eksplozja nieustalonego ładunku wybuchowego. Dwóch mężczyzn poniosło śmierć na miejscu, a jeden jest ranny" - poinformowało Dowództwo na Telegramie.

19:11

Wojska rosyjskie z "częściowym powodzeniem" prowadziły dziś szturm na kierunku Bachmutu, ale siły ukraińskie odbiły ataki na kierunku miejscowości Dołyna, Wesełe, Spirne i Iwano-Darjiwka - poinformował ukraiński Sztab Generalny w wieczornym komunikacie.

"Żołnierze ukraińscy odparli szturm na kierunku Dołyny" - podano w komunikacie, który opisuje sytuację na froncie w Donbasie. "Przeciwnik zaryzykował podjęcie szturmu niedaleko Spirnego i Iwano-Darjiwki, co zakończyło się dla okupantów stratami i wycofaniem się" - przekazano w oświadczenie sztabu. Niepowodzeniem zakończyła się też próba rozpoznawczego ataku w kierunku miejscowości Wesełe.

Jednocześnie sztab przyznał, że "na kierunku Bachmutu oddziały przeciwnika odniosły częściowy sukces".

Bachmut, leżący na północy obwodu donieckiego jest od tygodni celem ofensywy rosyjskiej. Miasto jest ostrzeliwane. Zdaniem analityków następnym kierunkiem wojsk rosyjskich mogą stać się miasta Kramatorsk i Słowiańsk, położone około 50 km na północny zachód od Bachmutu.

18:42

W okupowanym przez wojska rosyjskie obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, we wsi Hornostajiwka zdemontowane zostały dwa pomniki ukraińskie - poinformował Jarosław Januszewycz, szef administracji obwodowej lojalny wobec władz ukraińskich.

"W miejscowości Hornostajiwka okupanci zdemontowali przy pomocy dźwigu pomniki: Na dzień niepodległości Ukrainy i Bohaterom Ukrainy - napisał Januszewycz w oświadczeniu na Telegramie.

Jak podaje niezależne Radio Swoboda (rosyjska redakcja Radia Wolna Europa), jeden z pomników pochodzi z 2016 r. Stanął wówczas obok zachowanego pomnika z czasów ZSRR, upamiętniającego uczestników interwencji radzieckiej w Afganistanie i innych krajach.

18:40

Fundacja Klimatyczna Meklemburgii-Pomorza Przedniego musiała ujawnić kluczowe dane o swojej działalności; pokazują one, jak hojny był kremlowski koncern Gazprom, korzystając z pomocy fundacji do ukończenia gazociągu Nord Stream 2, mowa jest o 192 mln euro - informuje "Welt am Sonntag".

17:17

Ćwiczenia ukraińskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii.

16:51

Dziesięć samolotów związanych z Rosją nie może opuścić Niemiec z powodu sankcji, nałożonych na Moskwę przez Unię Europejską - poinformował niezależny rosyjski portal Insider. Cztery maszyny to biznesowe odrzutowce znajdujące się w Baden-Baden.

Ministerstwo transportu Niemiec przekazało, że zgodnie z sankcjami unijnymi samoloty mają zakaz startowania i lotów. Ich właściciele nie mogą więc z nich korzystać i maszyny nie mogą przemieścić się w inne miejsca.

Według danych resortu w uzdrowiskowym Baden-Baden znajdują się: dwa odrzutowce Embraer Legacy 600, maszyna typu Bombardier Global Express oraz Cessna Citation X. Z kolei w Kolonii uziemione zostały Bombardier Challenger 300 i Boeing 737. W porcie lotniczym Frankfurt-Hahn utknął Boeing 747. Trzy samoloty transportowe typu An-124 znajdują się w Lipsku.

15:37

"Czemu potrzebne są ograniczenia wizowe dla obywateli Rosji? Pół roku wojny pokazało, że oni nie przejmują się masowymi morderstwami, zburzonymi miastami, szantażem nuklearnym, Buczą i Mariupolem. Tylko dyskusje o utracie wiz mogą sprawić, że odczują wojnę i odpowiedzialność. A to pierwszy krok... do rosyjskiego buntu" - napisał Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Do wstrzymania wydawania obywatelom Rosji wiz przez kraje UE wezwał wcześniej sam Zełenski. Argumentował, że UE nie powinna stać się "supermarketem" dostępnym dla każdego, kto ma środki, aby do niego wejść. "Muszą być gwarancje, że rosyjscy mordercy lub wspólnicy państwa terroru nie będą korzystać z wiz Schengen - powiedział ukraiński prezydent Ukrainy.

15:27

W ciągu mijającego tygodnia priorytetem rosyjskich działań było przegrupowanie oddziałów wojskowych w celu umocnienia pozycji na południu Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Ponadto wspierane przez Rosję siły samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej w Donbasie kontynuowały próby ataków na północ od Doniecka - wynika z aktualizacji danych wywiadowczych, zamieszczonych przez brytyjski resort na Twitterze.

Szczególnie ciężkie walki skupiły się na wsi Pisky, w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się lotnisko w Doniecku. Wcześniej Rosjanie informowali, że w pełni kontrolują tę miejscowość.

15:00

W wyniku ostrzału Enerhodaru zginęli cywile - poinformował lojalny wobec Kijowa mer tego miasta Dmytro Orłow.

14:45

Do syryjskiego portu Tartus dopłynął pierwszy statek z ukraińskim zbożem. Chodzi o statek Razoni, który 1 sierpnia opuścił Odessę z ładunkiem kukurydzy. Miał płynąć początkowo do Libanu, jednak nabywca odmówił przyjęcia dostawy, powołując się na pięciomiesięczne opóźnienie.

14:09

Siły ukraińskie strąciły w czasie weekendu dwa rosyjskie śmigłowce Ka-52 - poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, powołując się na zgrupowanie zjednoczonych sił broniących wschodniej części Ukrainy.

13:17

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk nie wyklucza, że wraz z nadejściem zimy trzeba będzie ogłosić obowiązkową ewakuację w kilku regionach Ukrainy. Wszystko dlatego, że niektóre miejscowości dotknięte wojną mogą mieć problemy z zapewnieniem ogrzewania i prądu.

13:05

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że zdobyło osadę Udy w obwodzie charkowskim. Z kolei z dwóch osiedli typu miejskiego Opytnie i Pierwomajskoje w obwodzie donieckim wycofało się kilkuset ukraińskich żołnierzy.

Rosjanie informują także o udanych ostrzałach w miejscowości Sribne (obwód doniecki) oraz Biełaja Krinica i Biełogorka (obwód charkowski). Ukraińcy mieli w atakach stracić ponad 200 żołnierzy i kilkadziesiąt sztuk sprzętu.

Poinformowano także o zniszczeniu dwóch magazynów ukraińskiej broni oraz stacji radarowej.

12:10

Strona rosyjska chciałaby, aby misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w elektrowni jądrowej w Enerhodarze odbyła się na przełomie sierpnia i września - powiedział stały przedstawiciel Rosji przy organizacjach międzynarodowych Michaił Uljanow.

12:04

Prezydent Łotwy Egils Levits uważa, że konieczne jest nie tylko zaprzestanie wydawanie wiz Schengen Rosjanom, ale także ponowne rozważenie decyzji w sprawie już wydanych zezwoleń.

12:01

Fiński rząd rozważy wprowadzenie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Ministrowie spotkają się m.in. w tej sprawie na nieformalnym spotkaniu 16 sierpnia - pisze fińska gazeta "Yle".

11:37

Siły Zbrojne Ukrainy przejęły pełną kontrolę ogniową nad rosyjskimi szlakami logistycznymi w obwodzie chersońskim na południu kraju - poinformował w niedzielę w ukraińskiej telewizji wiceszef chersońskiej rady obwodowej Jurij Sobolewski.

Żaden z mostów nie nadaje się do wykorzystania w stanie wojennym do przewożenia ciężkiego sprzętu czy amunicji.(...) (Rosjanie) wykorzystują przeprawy promowe, ale to nie rozwiązuje problemu - ocenił.

10:24

Dowódca pułku Azow Denys Prokopenko, który znajduje się w rosyjskiej niewoli, został przewieziony do Rosji - oznajmiła w niedzielę jego żona Kateryna. Powołała się na media rosyjskie i podkreśliła, że informacja ta nie została potwierdzona przez inne źródła.

Wiem tylko, że został wywieziony do Rosji, ale to wcale nie jest jeszcze potwierdzone. O miejscu pobytu Denysa dowiedziałam się z rosyjskich mediów. Struktury państwowe nie potwierdzają mi tego ostatecznie, bo trudno tu cokolwiek potwierdzić. Zdaję sobie sprawę, że Rosja ukryła dowództwo, chowa innych żołnierzy i oficerów i nie ujawnia, gdzie przebywają - powiedziała Kateryna portalowi Suspilne.

Podkreśliła, że informowanie o miejscu pobytu jej męża należy do Czerwonego Krzyża, ale jak dotąd nie otrzymała takiej informacji. Dodała, że Czerwony Krzyż czasem dzwoni do rodzin i informuje o miejscu pobytu jeńców, ale są to rzadkie przypadki. Natomiast nie ma wieści o ich stanie zdrowia, wyżywieniu, warunkach przetrzymywania, torturach czy opiece medycznej.

10:19

Milicje z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej kontynuują ofensywę na północ od Doniecka - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Szczególne zaciekłe walki toczą się we wsi Peski, której przejęcie ogłosili wczoraj Rosjanie. Ukraińcy twierdzą, że dalej ją kontrolują.

09:25

Armii ukraińskiej udało się odeprzeć Rosjan ze wsi Spirne i Serebrianka w obwodzie donieckim - przekazał gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:30

W wyniku ostrzałów w Krasnohiriwce obwodzie donieckim zginęło dwóch cywilów, kolejnych 10 zostało rannych - przekazał gubernator obwodu Pawło Kyryłenko.

08:22

Rosjanie od początku inwazji stracili 43 550 żołnierzy - przekazał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:47

Siły rosyjskie nacierały jednocześnie na kilku kierunkach frontu, przy czym w niektórych miejscach walki nadal trwają - poinformował w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Działania bojowe koncentrowały się na wschodzie Ukrainy. W obwodzie donieckim siły rosyjskie usiłowały bez powodzenia przerwać linię ukraińskiej obrony w okolicach wsi Dołyna. Rosjanie próbowali też poprawić swoje położenie taktyczne w okolicach osiedla Spirne, ale zostali odparli. Nadal trwają walki w okolicy Iwano-Darjiwki.

Siły rosyjskie wycofały się do szturmach w okolicy miejscowości Zajcewe oraz w kierunku Krasnohoriwki i Pisków, choć w obu miejscach nadal trwają walki.

Na kierunku charkowskim wojska rosyjskie przeprowadziły kilka ataków lotniczych. Usiłują też zabezpieczyć logistycznie swoje pododdziały i uzupełnić stan osobowy uszczuplony w wyniku strat.

07:30

Wojska rosyjskie ostrzeliwały w sobotę wielokrotnie rejon miasta Sumy położonego w północno wschodniej Ukrainie, przy granicy z Rosją. Ostrzał wyrządził poważne zniszczenia - poinformowały lokalne władze.

Jak napisał na Facebooku Dmytro Żywickij, szef obwodowej administracji wojskowej, artyleria rosyjska ostrzeliwała okolice miasta 15 razy. Zrejestrowano 223 eksplozje.

Żywickij dodał, że nie było ofiar w ludziach, ale eksplozje zniszczyły lub uszkodziły wiele budynków. Straty zanotowano także w żywym inwentarzu.

07:17

Ukraińska sekcja BBC opublikowała wywiad z inżynierem elektrowni atomowej w Zaporożu, która jest pod kontrolą rosyjskiego wojska i ludzi z Rosatomu. Twierdzi, że na terenie placówki znajduje się duża ilość sprzętu wojskowego, a regularne ostrzały elektrowni organizują sami Rosjanie, m.in. w celu zniszczenia linii energetycznych prowadzących na tereny kontrolowane przez Kijów.

Według niego, pracownicy Rosatomu zażądali map obiektu i kazali się oprowadzić. Ukraiński inżynier twierdzi, że chodzi o to, by wiedzieć "gdzie strzelać, by bolało, ale nie było to śmiertelne". Podkreślił, że rosyjscy eksperci zawsze wiedzą, kiedy będzie ostrzał i są pierwszymi ewakuowanymi z obiektu.

Stwierdził on, że jakakolwiek awaria nie skończy się "Czarnobylem", ale możliwa jest "Fukushima". Tylko tak, jak w Japonii spowodowane było to klęską żywiołową, tak w Ukrainie będzie to "ostrzał armii rosyjskiej". Przeprowadziliśmy szereg ulepszeń, aby zapobiec scenariuszowi Fukushima. Ale to, co robi tutaj armia rosyjska, to terroryzm nuklearny - mówił.

07:14

Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy ostrzał Nikopola w obwodzie dniepropietrowskim - ogłosił szef administracji Jewhen Jewtuszko. Służby sprawdzają, jakie atak przyniósł szkody.

07:05

Wyłączona została jedna z turbin w elektrowni wodnej Kachowka, położonej w okupowanym przez Rosję obwodzie chersońskim - przekazał zastępca dyrektora placówki Arsenij Zełenski rosyjskim mediom. Jak podkreślił, to efekt ukraińskiego ostrzału w regionie.

Wczoraj ukraińska armia ogłosiła, że przeprowadziła atak w rejonie elektrowni i zniszczyły znajdującą się tam przeprawę przez Dniepr.

07:00

Ukraińska armia zniszczyła dwa magazyny rosyjskiego wojska w Muzykiwce i Nowej Kachowce - poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe". Zginęło 15 żołnierzy, zniszczony został jeden czołg T-72 oraz cztery pojazdy opancerzone.