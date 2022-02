Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy 96 razy złamali rozejm minionej doby - poinformował dziś sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeden ukraiński żołnierz zginął. Śledzimy napiętą sytuację na wschodzie Europy, ale także międzynarodowe reakcje – wszystko znajdziecie w naszej relacji.

Zdjęcie ilustracyjne / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział we wtorek, że żadne rosyjskie wojska rozmieszczone na wschodzie Ukrainy nie będą "siłami pokojowymi", jak twierdzą władze w Moskwie. WIĘCEJ>>>

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News powiedział, że Ukraina nie zabiega o obecność wojsk amerykańskich w celu rozwiązania kryzysu.

Zdjęcia satelitarne opublikowane przez amerykańską firmę Maxar Technologies przedstawiają rozmieszczenie ponad 100 pojazdów wojskowych oraz kilkudziesięciu namiotów wojskowych na południu Białorusi - poinformowała agencja Reutera. WIĘCEJ>>>

Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował dziś, że minionej doby wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy 96 razy złamali rozejm. Zginął jeden ukraiński żołnierz.

07:49

Pierwsza transza amerykańskich sankcji objęła dwa powiązane z Kremlem banki, WEB i PSB i zakaz obrotu rosyjskimi obligacjami; nałożono je także na synów trzech znaczących postaci z otoczenia Putina. Według eksperta Briana O'Toole'a, jest to "dość mocny ruch otwierający", który pozostawia jednak duże pole manewru na wypadek dalszej eskalacji.

07:31

Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na wschodzie Ukrainy 96 razy złamali rozejm minionej doby - poinformował dziś sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeden ukraiński żołnierz zginął. "22 lutego ze strony zbrojnych formacji Federacji Rosyjskiej zarejestrowano 96 ostrzałów, 81 z nich przy wykorzystaniu ciężkiego uzbrojenia" - napisał w komunikacie sztab. M.in. osiem razy ostrzelano miasto Szczastia.

Na skutek ostrzałów jeden żołnierz zginął, jeden został ranny, a sześciu jest rannych.

W kilku przypadkach ucierpiały też domy cywilów - mówi naszemu specjalnemu wysłannikowi na Ukrainę Mateuszowi Chłystunowi obecny tuż przy linii frontu ukraiński aktywista polskiego pochodzenia Marian Prysiażniuk.

07:28

Premier Izraela Naftali Benet poprosił ministrów o niekomentowanie rosyjskich działań na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Jair Lapid powiedział, że Izrael "wyznaje liberalne wartości", jednak znajduje się w "podobnej sytuacji do państw bałtyckich", w związku z czym nie podjęto jeszcze decyzji o izraelskiej odpowiedzi na konflikt w Europie.

"Dzielimy swego rodzaju granicę z Rosją, ważną siłą w Syrii" - wyjaśnił Lapid cytowany przez "The Jerusalem Post". Dziennik przypomina też, że Izrael zawsze uprzedza rosyjską armię zanim uderzy w irańskie cele.

07:05

Na liście przedstawicieli Rosji, których Unia Europejska ma objąć sankcjami jest minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i duża grupa wojskowych, rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa oraz szefowa prokremlowskiej telewizji RT Margarita Simonjan - twierdzi Radio Swoboda.

Rozgłośnia powołuje się na źródła w Komisji Europejskiej.

Wśród osób objętych sankcjami są też - według tego źródła - szef administracji (kancelarii) prezydenta Władimira Putina - Anton Wajno, wiceprzewodniczący Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji) Piotr Tołstoj oraz dziennikarz telewizyjny Władimir Sołowjow, znany z propagandowych programów w telewizji państwowej. Listę sankcji oficjalnie UE ogłosi dzisiaj.

06:10

150 miliardów rubli, czyli prawie 2 miliardy dolarów - to straty budżetu Krymu spowodowane ukraińską blokadą wodną. Takie dane publikują rosyjskie rządowe media.

Jak informuje nasz reporter Krzysztof Zasada, Rosjanie w związku z tym zapowiadają pozew przeciwko Ukrainie, który ma być złożony w tamtejszym resorcie środowiska. Twórcy skargi zaznaczają, że to straty dla budżetu, a do pozwu mogą się dołączać firmy i osoby fizyczne, które są poszkodowane z powodu zablokowania dostaw wody na Krym.

Po aneksji tych ukraińskich terytoriów władze w Kijowie zdecydowały o zablokowaniu kanału północno-krymskiego, łączącego półwysep z Dnieprem. Od początku okupacji te straty mają sięgać 18 miliardów dolarów.

06:00

Ponad sto osób pojawiło się wczoraj przed ambasadą Rosji w Kijowie, aby zaprotestować przeciwko działaniom Putina na wschodzie Ukrainy. Jak informuje nasz specjalny wysłannik na Ukrainę Piotr Bułakowski, przed budynkiem ustawiono kilka beczek, które uderzane, nadawały rytm okrzykom skierowanym wprost do Putina. Powiewały ukraińskie, a także unijne flagi. Odegrany został też hymn Ukrainy. "Pracownicy ambasady na pewno słyszeli protest" - informuje Piotr Bułakowski.

Z drugiej strony na ulicach Kijowa widać chęć wzajemnego wspierania się. Wczoraj na jednym z mostów znany ukraiński zespół Okean Elzy dał mini koncert akustyczny, aby dodać otuchy mieszkańcom Kijowa.

05:35

"Na obecnym etapie nie planujemy spotkania prezydenta Joe Bidena z prezydentem Rosji Władimirem Putinem; aby przywódcy mogli się spotkać, konieczna jest deeskalacja konfliktu na Ukrainie" - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu.

"Dziś, kiedy Putin forsuje inwazję na suwerenny kraj, nie jest na to odpowiedni czas (na spotkanie)" - powiedziała Jen Psaki. "Nigdy jednak nie zamkniemy całkowicie drzwi dla działań dyplomatycznych" - podkreśliła rzeczniczka Białego Domu.

05:23

Decyzja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o uznaniu "niepodległości" parapaństw w Donbasie była "genialna", a Putin jest "bardzo sprytny" - ocenił w wywiadzie były prezydent USA Donald Trump. Zapewnił jednocześnie, że gdyby on był u władzy, byłoby to "nie do pomyślenia".

05:15

Kanada nałożyła we wtorek na Rosję pierwszą część sankcji. "Wyślemy też do 460 dodatkowych żołnierzy na Łotwę, gdzie w ramach operacji Reassurance stacjonuje grupa wojskowa NATO, znajdująca się pod kanadyjskim dowództwem" - ogłosił premier Justin Trudeau.

Sankcje to m.in. zakaz wszelkich finansowych relacji z samozwańczymi republikami Doniecka i Ługańska, które Rosja uznała za niezależne państwa. Dotyczą również parlamentarzystów, którzy poparli decyzje prezydenta Rosji Władimira Putina. Wprowadzony został zakaz kupowania rosyjskich rządowych papierów wartościowych przez Kanadyjczyków. Sankcje będą też dotyczyć banków państwowych lub działających ze wsparciem państwa.

5:10

Australia dołączyła w środę do innych zachodnich państw nakładając sankcje na Rosję po tym, jak Moskwa wysłała wojska do separatystycznych regionów na wschodzie Ukrainy i uznała ich niepodległość.

Niezwłocznie rozpoczniemy stosowanie sankcji wobec przedstawicieli rosyjskich elit, które są odpowiedzialne za działania tego kraju wobec Ukrainy - oświadczył premier Scott Morrison.

05:00

W konflikcie wokół Ukrainy komunistyczne władze Kuby stanęły po stronie Rosji. "Kreml działa bardzo powściągliwie i apeluje o pokojowe rozwiązanie konfliktu, podczas gdy Europa roznieca płomienie i podsyca pożar" - napisał dziennik "Granma", organ Komunistycznej Partii Kuby.

Działania Rosji poparli także autorytarni przywódcy Wenezueli i Nikaragui. "Wenezuela potwierdza pełne poparcie dla prezydenta Władimira Putina w obronie pokoju w Rosji, w obronie pokoju w regionie i narodu rosyjskiego" - powiedział prezydent Nicolas Maduro w wystąpieniu telewizyjnym.

04:03

Portugalskie media, szeroko podejmując we wtorek temat gospodarczych sankcji unijnych i amerykańskich nałożonych na władze Rosji, wskazują, że imperialnych zapędów Kremla mogą one nie powstrzymać. Wskazują, że szybciej stanie się to za sprawą zmiany pogody.

Tym, co teraz naprawdę może powstrzymać Rosję przed operacją zbrojną przeciwko Ukrainie, to nadchodząca wiosna i roztopy. Błotnisty, grząski teren bardzo utrudnia bowiem prowadzenie szybkiej ofensywy militarnej - ocenia telewizja RTP.



03:11

Premier Japonii Fumio Kishida ogłosił nałożenie sankcji na Rosję, a także wezwał do powrotu do kontaktów dyplomatycznych. Japoński rząd zdecydował o wprowadzeniu zakazu emisji rosyjskich obligacji i zamrożeniu aktywów należących do przedstawicieli rosyjskich elit.

02:15

Zdjęcia satelitarne opublikowane przez amerykańską firmę Maxar Technologies przedstawiają rozmieszczenie ponad 100 pojazdów wojskowych oraz kilkudziesięciu namiotów wojskowych na południu Białorusi - poinformowała agencja Reutera. Na fotografiach widać również, że w garnizonie wojskowym w zachodniej Rosji, blisko granicy z Ukrainą, powstał nowy szpital polowy.

Jak informuje Maxar, w pobliżu granicy z Ukrainą w zachodniej Rosji widoczne były pojazdy używane do przewożenia czołgów, dział i innego ciężkiego sprzętu. Ponadto poinformowano o rozmieszczeniu nowych jednostek wojskowych.

01:30

Decyzja prezydenta USA Joe Bidena o nałożeniu pierwszej transzy sankcji na Rosję była mocnym "pierwszym ruchem" - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News.

Kułeba dodał, że Ukraina nie zabiega o obecność wojsk amerykańskich w celu rozwiązania kryzysu.

00:40

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział we wtorek, że żadne rosyjskie wojska rozmieszczone na wschodzie Ukrainy nie będą "siłami pokojowymi", jak twierdzą władze w Moskwie.