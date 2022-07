Podczas trwającej przerwy operacyjnej w Donbasie wojska rosyjskie kontynuują pomniejsze operacje i przygotowują się do rozpoczęcia ofensywy na dużą skalę - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy odnotowało 417 epizodów rosyjskich zbrodni wojennych na ukraińskim dziedzictwie kulturowym. Kanada nałożyła nowe sankcje na Rosję. Tym razem dotyczą one osób i instytucji rozpowszechniających dezinformacje - poinformowała minister spraw zagranicznych Melanie Joly. Najważniejsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z dnia 09.07.2022.

Zdjęcie ilustracyjne / Mykola Kalyeniak / PAP

08:21

Podczas trwającej przerwy operacyjnej w Donbasie wojska rosyjskie kontynuują pomniejsze operacje i przygotowują się do rozpoczęcia ofensywy na dużą skalę - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

08:19

Rosja posiada w krajach Zachodu 300 mld dolarów rezerw, które są w całości zablokowane. Ogólnie za granicą aktywa sektora prywatnego Rosji są warte, według "Economist", 1 bilion dolarów, z czego do tej pory udało się zamrozić zaledwie 30-50 mld dolarów, należących do rosyjskich oligarchów i przedstawicieli władz.

08:18

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,643 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 23,1 tys. osób.

W piątek z Polski na Ukrainę odprawiono 22,5 tys. osób, a od początku wojny to 2,706 mln osób.

08:11

Decyzja w sprawie przekazania Niemcom serwisowanej w Kanadzie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 jeszcze nie zapadła - poinformował minister zasobów naturalnych Jonathan Wilkinson. Zwrot urządzenia byłby złamaniem sankcji, nałożonych przez Ottawę na Rosję.

07:38

Sankcje UE wobec Rosji nie są skuteczne. To nie jest wojna prezydenta Rosji Władimira Putina z Ukrainą, ale jest to wojna Rosji z Ukrainą. Sankcjami trzeba objąć całe społeczeństwo rosyjskie - mówi w rozmowie z PAP były szef MSZ, europoseł Witold Waszczykowski.

07:17

Na Morzu Czarnym przy Ukrainie znajdują się rosyjskie jednostki dysponujące w sumie 20 pociskami typu Kalibr - powiadomiło ukraińskie wojsko. Jak podano, ze względu na sztormową pogodę, Rosjanie zmniejszyli ilość okrętów w akwenie.

07:11

Wojska rosyjskie próbowały przejąć kontrolę nad Wuhłehirską elektrownią cieplną, znajdującą się w Switłodarsku w obwodzie donieckim, jednak siły ukraińskie im to uniemożliwiły - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wskazano w nim, że ostrzały z obu stron trwają wzdłuż linii frontu na kierunkach m.in.: Awdijiwki, Kurachowego i Nowopawliwki

07:09

Celem rosyjskich rakiet i bomb na Ukrainie są obiekty cywilne, m.in. domy mieszkalne, szpitale, teatry, szkoły i centra handlowe. W Kijowie, Krzemieńczuku, Charkowie, Mariupolu, Kramatorsku, Mikołajowie setki cywilów zginęły w wyniku rosyjskich ataków rakietowych i bombowych.

W fałszywych raportach z frontu Moskwa przekonuje, że atakuje tylko cele wojskowe i używa broni precyzyjnej. Od pierwszych dni wojny zarówno na froncie, gdzie ostrzał prowadzony jest ze wszystkich rodzajów uzbrojenia, a agresor stosuje metodę "spalonej ziemi", jak i w głębi kraju, gdzie uderzają rosyjskie rakiety manewrujące, celem stają się zwykli mieszkańcy.

"Strona rosyjska ewidentnie akceptuje to, że w przeprowadzanych przez nią atakach będą ofiary cywilne i że jest małe prawdopodobieństwo trafienia w cele wojskowe" - mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej".

06:12

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy (MKIP) odnotowało 417 epizodów rosyjskich zbrodni wojennych na ukraińskim dziedzictwie kulturowym - poinformował Ukrinform, cytując wpis ministerstwa na Facebooku.

06:11

Kanada nałożyła nowe sankcje na Rosję. Tym razem dotyczą one osób i instytucji rozpowszechniających dezinformacje - poinformowała minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

"Rosyjska machina propagandy musi odpowiedzieć za swoje kłamstwa" - powiedziała Joly cytowana w komunikacie kanadyjskiego MSZ. Sankcjami objęto 29 osób i 15 podmiotów będących własnoscią rosyjskiego rządu lub przez ten rząd kontrolowanych. Na liście jest m.in szef działu zagranicznego Russia Today (RT) Sumbatowicz Gasparyan.

06:10

Prezydent USA Joe Biden podziękował personelowi Centralnej Agencji Wywiadowczej za ostrzeżenie świata o planach rosyjskiego prezydenta Władimira Putina dotyczących inwazji na Ukrainę i pochwalił to, co nazwał "cichą odwagą szpiegów Ameryki".

Biden powiedział, że informacje zebrane przez CIA ujawniły plany Putina i pozwoliły Waszyngtonowi ostrzec inne kraje przed wojną.

"To dzięki niesamowitej pracy naszych specjalistów wywiadu byliśmy w stanie uprzedzić świat, o tym co Władimir Putin planuje w Ukrainie" - stwierdził prezydent.

06:09

Courtney Austrian, wiceszefowa misji USA przy OBWE, powiedziała, że USA odkryły co najmniej 18 obozów filtracyjnych, przez które przechodzą Ukraińcy deportowani do Rosji, poinformowała "Ukraińska Prawda" na podstawie doniesień The New York Times.