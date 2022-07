Prawie 800 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych będzie potrzebowało mieszkań i trzeba zrobić wszystko, aby zapewnić im miejsce do życia i spędzenia zimy - powiedziała wicepremier Iryna Wereszczuk. Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stanowisko dowodzenia i obserwacji 785. wydzielonego oddziału Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, dwa magazyny z amunicją i kompleks rakiet przeciwpancernych „Fagot” - poinformowała "Ukraińska Prawda". Mer Słowiańska oświadczył, że z powodu wojny nie będzie możliwe rozpoczęcie w mieście - wraz z nadejściem chłodów - sezonu grzewczego. Najważniejsze wydarzenia związane ze 152. dniem inwazją Rosji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 25.07.2022 r.

06:07

Rosyjski wojskowy dron ZALA 421-08 zestrzelony przez ukraińską 93 brygadę w Donbasie. Bezzałogowy statek powietrzny przeznaczony był do obserwacji wywiadowczej wojsk rosyjskich na linii frontu.

05:15

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły stanowisko dowodzenia i obserwacji 785. wydzielonego oddziału Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, dwa magazyny z amunicją i kompleks rakiet przeciwpancernych "Fagot"- poinformowała "Ukraińska Prawda" na podstawie meldunku dowództwa OK "Południe".

Zabito 66 Rosjan, zniszczono pięć czołgów, dwie samobieżne haubice Goździk, trzy pojazdy opancerzone i dziewięć samochodów.

05:11

Prawie 800 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych będzie potrzebowało mieszkań i trzeba zrobić wszystko, aby zapewnić im miejsce do życia i spędzenia zimy - powiedziała wicepremier, minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wereszczuk.

"Rząd przygotował w tej sprawie programy budownictwa modułowego obsługiwane przez Ministerstwo Regionów, które ma na ich realizację odpowiednie środki. Jak wiadomo, są to programy wspólne z polskim rządem, inne rządy też są w nie zaangażowane, powstały już pierwsze miasta modułowe, ale to zdecydowanie za mało" - powiedziała Iryna Wereszczuk.

Prognozuje, że jesienią około pół miliona osób przeniesie się ze wschodu na zachód, co będzie dodatkowym obciążeniem dla tych, którzy już wcześniej wyjechali.

05:10

Mer Słowiańska Wadym Lach oświadczył, że z powodu wojny nie będzie możliwe w mieście - wraz z nadejściem chłodów - rozpoczęcie sezonu grzewczego - poinformował "Ukrinform".

Obecnie w Słowiańsku nie ma wody ani gazu, a prąd jest dostarczany z przerwami ze względu na bliskość linii wysokiego napięcia do strefy działań wojennych - powiedział mer miasta Wadym Lach w rozmowie z "Donbas News".

Podkreślił, że mieszkańcy Słowiańska powinni się ewakuować, gdyż nadal będą kontynuowane próby zdobycia miasta przez wojska rosyjskie.

05:00

Każdego dnia od pięciu miesięcy robimy wszystko, by zadać wrogowi jak największe straty i by pozyskać jak największe wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją - powiedział we wczorajszej odezwie do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zaznaczył, że 28 lipca jego kraj po raz pierwszy będzie obchodzić Dzień Ukraińskiej Państwowości.

"Podczas takiej brutalnej wojny, w szóstym miesiącu. Po ośmiu latach wojny w Donbasie. Ale będziemy świętować mimo wszystko. Bo Ukraińców nie da się złamać" - zaznaczył Zełenski.