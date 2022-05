Rosyjskie wojsko wdarło się do zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu, będących ostatnią enklawą ukraińskich sił w nadmorskim mieście - podaje portal Ukraińska Prawda. Jednocześnie mer Mariupola poinformował, że stracił łączność z ukraińskimi żołnierzami przebywającymi w bunkrach. Wczoraj z Azowstalu udało się ewakuować 156 cywilów - nie wiadomo, jak wielu z nich tam jeszcze zostało. Ukraina spodziewa się prowokacji ze stron wojsk rosyjskich bądź aktywizacji ostrzałów w związku z 9 maja, obchodzonym w Rosji jako Dzień Zwycięstwa w rocznicę zakończenia II wojny światowej - powiedział w środę rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk. Najważniejsze informacje z 70. dnia wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 04.05.2022 r.

Zniszczony port w Mariupolu / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

- Rosjanie wdarli się do zakładów Azowstal w Mariupolu - podaje Ukraińska Prawda. Mer miasta przekazał, że stracił łączność ze znajdującymi się tam żołnierzami.

- Komisja Europejska przekazała projekt szóstego pakietu sankcji na Rosję. Ma się w nich znaleźć embargo na import rosyjskiej ropy naftowej.

- Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat poinformował, że rosyjska armia wystrzeliła we wtorek ponad 20 rakiet.

- Jedenaście osób przetrzymywanych przez siły rosyjskie w piwnicy szkoły w Jahidnem zmarło z powodu głodu i zaduchu.

- Wojsko rosyjskie straciło około 24,5 tys. żołnierzy, 1077 czołgów, 2610 pojazdów opancerzonych i 491 systemów artyleryjskich, a także 194 samoloty i 155 śmigłowców.

16:54

W zamachu bombowym na Teatr Dramatyczny w Mariupolu 16 marca mogło zginąć nawet 600 osób - pisze Associated Press, opierając się na własnych obliczeniach. To więcej niż szacowały władze Mariupola, które informowały o 300 zabitych.

16:42

Armia rosyjska nie jest w stanie pozyskać wystarczającej liczby żołnierzy kontraktowych, by zrekompensować straty poniesione w trakcie inwazji na Ukrainę - informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

16:35

Bułgarski parlament zatwierdził decyzję o naprawie ukraińskiego sprzętu wojskowego w firmach zbrojeniowych, ale nie będzie dostarczać broni i amunicji.

16:30

Na okupowanych przez Rosjan terenach znajduje się około tysiąca ukraińskich szkół oraz 10-11 tysięcy nauczycieli - poinformował w środę minister edukacji Ukrainy Serhij Szkarłet, cytowany przez portal hromadske.

Według szefa resortu, na Ukrainie jest łącznie 13,8 tys. szkół, z których obecnie działa 12,7 tys. Szkarłet ocenił, że większość dyrektorów szkół na terenach okupowanych zwolniła się z pracy i nie współpracuje z Rosjanami. Około 24 tys. ukraińskich pedagogów wyjechało za granicę.

Wcześniej rząd Ukrainy zezwolił nauczycielom, którzy wskutek wojny opuścili kraj, na zdalne kontynuowanie pracy.

16:14

Wczoraj w gminie Borodzianka znaleziono ciała kolejnych czterech cywilów zabitych przez Rosjan. Wśród ofiar jest 10-letnia dziewczynka.

15:59

Ukraina spodziewa się prowokacji ze stron wojsk rosyjskich bądź aktywizacji ostrzałów w związku z 9 maja, obchodzonym w Rosji jako Dzień Zwycięstwa w rocznicę zakończenia II wojny światowej - powiedział w środę rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzianyk.

Jeśli nawet nie osiągnie celów strategicznych, a według stanu na dziś ich nie osiągnęła, to może zmyślić te zwycięstwa i pokazać je w telewizji. To nie jest dla nich problemem - powiedział rzecznik.

Pozostało do tego dnia nie tak wiele czasu. Zmusza nas to do większej czujności w odniesieniu do wszystkich kierunków; nie tylko tam, gdzie są działania bojowe, ale i tam, gdzie jest względnie spokojnie. Oczekujemy, że dojdzie do jakichś prowokacji, czy aktywizacji ostrzałów ze strony armii rosyjskiej - oświadczył rzecznik na briefingu prasowym.

15:40

Austria "w pełni popiera" planowany szósty pakiet unijnych sankcji wobec Rosji - potwierdził szef MSZ Alexander Schallenberg po środowym posiedzeniu rządu w Wiedniu. Pakiet dotyczyć ma m.in. zakazu importu ropy i wyłączenia kolejnych rosyjskich banków z systemu Swift.

Jak pisze agencja APA, ten "największy z dotychczasowych pakietów sankcji", który zaproponowała Komisja Europejska, będzie przedmiotem negocjacji w Brukseli i uwzględniać ma kompleksowe embargo na rosyjską ropę.

15:08

Myślisz, że robisz interesy z Rosją, aż pewnego dnia pocisk trafia w twój dom. Wtedy wartości się zmieniają i wszystko zaczyna się rozpadać - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu dla amerykańskiej gazety "Wall Street Journal", cytowany w środę przez Interfax-Ukraina.

Jako przykład kontaktów biznesowych z Rosją ukraiński prezydent podał Węgry, które mają z nią ciepłe relacje, ale "ciepłe relacje zmienią się w bardzo gorące relacje i (Węgrzy) się spalą".

Zełenski podkreślił, że opuszczenie rosyjskiego rynku przez międzynarodowe przedsiębiorstwa jest koniecznością i firmy te odgrywają główną rolę w planie izolacji Rosji oraz pomocy Ukrainie.

15:04

Rosja zwiększa tempo ofensywy na wschodniej Ukrainy, by dotrzeć do granic obwodów donieckiego i ługańskiego, a następnie rozwinąć ataki w kierunku Zaporoża i Krzywego Rogu - poinformowało ukraińskie ministerstwo obrony.

14:42

Wicepremier Bułgarii Asen Wasilew powiedział w środę, że jeżeli Komisja Europejska przewiduje wyjątki od zakazu importu rosyjskiego surowca przez kraje unijne, to Sofia chciałaby zostać wyłączona z ewentualnego embargo.

Zakaz importu ropy z Rosji jest częścią proponowanego przez Komisję Europejską szóstego pakietu sankcji.

Bułgaria technologicznie poradzi sobie bez rosyjskiego surowca, ale (embargo) doprowadziłoby do znacznego wzrostu cen. Jeżeli więc Komisja Europejska przewiduje wyjątki, to chcielibyśmy skorzystać z takiej możliwości - powiedział Wasilew.

14:31

Premier Antonio Costa zapowiedział w środę, że otrzymał zaproszenie do odwiedzenia Kijowa i uda się do stolicy Ukrainy. W trakcie swojej wizyty spotka się m.in. z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.



Podczas środowego spotkania z dziennikarzami w Lizbonie, Costa wyjaśnił, że otrzymał zaproszenie do Kijowa od premiera Ukrainy Denysa Szmyhala.



14:28

Wicepremier, minister gospodarki Słowacji Richard Sulik powiedział, że zgadza się na embargo na import rosyjskiej ropy, ale domaga się trzyletniego okresu przejściowego. Zakaz importu rosyjskiego surowca jest częścią proponowanego przez Komisję Europejską szóstego pakietu sankcji.

Postępujemy wspólnie z Unią Europejską. Wzywamy jednak także do solidarności. Jeśli będzie embargo na ropę, w porządku, ale my mówimy, że będziemy potrzebować okresu przejściowego, aby dostosować się do sytuacji - powiedział Sulik. Jego zdaniem partnerzy europejscy Słowacji zgadzają się na okres przejściowy, ale jego długość jest przedmiotem dyskusji. Sulik stwierdził, że na zmianę potrzeba około trzech lat.

13:54

Mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z ukraińską telewizją powiedział, że w zakładach Azowstal toczą się ciężkie walki. Na terenach "ostatniej twierdzy" Ukraińców w tym nadmorskim mieście przebywają cywile, w tym ponad 30 dzieci.

13:41

Rosjanie wdarli się do zakładów metalurgicznych Azowstalu w Mariupolu, gdzie ukrywają się ukraińscy żołnierze oraz bojownicy - informuje Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródła.

Szturm rozpoczął się wczoraj po częściowej ewakuacji. W bunkrach wciąż jednak przebywają cywile.

Mer Mariupola przekazał z kolei, że stracił kontakt z bojownikami przebywającymi na terenach zakładów.

13:37

W obwodzie kijowskim znaleziono ciała kolejnych 20 osób zabitych przez Rosjan. W sumie w regionie znaleziono i zidentyfikowano już 1235 ofiar - poinformował szef policji obwodu Andrij Nebytow.

282 ofiary nie zostały jeszcze zidentyfikowane.

13:34

Unia Europejska rozważa udzielenie Mołdawii dodatkowej pomocy wojskowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się rosyjskiej agresji - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas wizyty w Kiszyniowie.

UE chce również pomóc Mołdawii w przeciwdziałaniu rosyjskiej dezinformacji i cyberatakom.

13:02

Rumuńskie służby we współpracy z wymiarem ścigania Mołdawii oraz Wielkiej Brytanii zatrzymały domniemanego członka prokremlowskiej grupy hakerów Killnet. Dokonała ona na przełomie kwietnia i maja szeregu ataków na infrastrukturę informatyczną rumuńskich i mołdawskich organów państwowych.

Informację o zatrzymaniu w jednym z brytyjskich miast 23-letniego obywatela Rumunii potwierdził w środę szef MSW tego kraju Lucian Bode. Dodał, że mężczyzna został oskarżony o wspieranie grupy rosyjskich hakerów.

13:01

Tylko wczoraj, tylko w obwodzie kijowskim odnaleziono ciała 20 zamordowanych przez Rosjan cywilów - poinformowała Ludmiła Denisowa, ukraińska rzeczniczka praw człowieka.

Do tej pory, w ciągu miesiąca od wycofania się rosyjskich sił spod ukraińskiej stolicy, odkryto w sumie 1200 takich ofiar.

W obwodzie donieckim od rosyjskich pocisków zginęło wczoraj 21 osób, kolejnych 27 zostało rannych.

12:57

Kiedy Rosja zacznie poważnie cierpieć z powodu nałożonych na nią sankcji? "Maj będzie kluczowym miesiącem. W ocenie ekspertów maj może przynieść problem ze spłatą zadłużenia zagranicznego Rosji" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Trąbiński, dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.

12:53

Straż pożarna w IJsselmuiden we wschodniej Holandii przekazała swoim ukraińskim kolegom z Użhorodu siedem wozów strażackich. Transport dotarł w środę na Ukrainę.

Z inicjatywą przekazania pojazdów wystąpiła jednostka holenderskiej straży pożarnej z IJsselmuiden, która od lat współpracuje z odpowiednikami w Użhorodzie w południowo-zachodniej Ukrainie, informuje portal RTL Nieuws.

12:51

Film 93. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy pokazujący ostrzał artyleryjski rosyjskich pojazdów opancerzonych.

12:39

Wołodymyr Kliczko, były znakomity pięściarz i brat mera Kijowa, w ostrym tonie odpowiedział na list 28 przedstawicieli niemieckich elit, nawołujący do zaprzestania dostaw broni na Ukrainę. "Nie potrzebujemy tchórzliwych listów obwiniających ofiary, lecz odważnych listów potępiających rosyjskie barbarzyństwo i wzywających do bojkotu rosyjskiej ropy, gazu i węgla - napisał na łamach niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

12:33

"Mariupol, według planów raszystów (Rosjan), ma się stać centrum ‘uroczystości’. W tym celu w mieście trwa gorączkowe uprzątanie centralnych ulic z gruzów, ciał zabitych i rosyjskich niewybuchów" - napisał wywiad.

Według wywiadu trwa szeroka kampania propagandowa, w trakcie której Rosjanom będą pokazywane materiały o rzekomej radości mieszkańców zajętych terenów ze spotkania z żołnierzami rosyjskimi.

Jak podano, do zrujnowanego Mariupola przybył pierwszy wiceszef administracji (kancelarii) prezydenta Rosji ds. polityki wewnętrznej Federacji Rosyjskiej Siergiej Kirijenko.

Telegram

12:21

Narodowa Prokuratura Antyterrorystyczna (Pnat) wszczęła piąte śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie między 26 marca a 7 kwietnia - pisze w czwartek dziennik "Le Figaro". Poszkodowana ranna ofiara jest Francuzem.

Zbrodnie wojenne, o których mowa, odpowiadają w szczególności "umyślnym zamachom na życie, umyślnym zamachom na fizyczną lub psychiczną integralność osoby" oraz "kradzieżom lub wymuszeniom" popełnionym "przeciwko osobie chronionej przez międzynarodowe prawo dotyczące konfliktów zbrojnych na mocy ustaw i zwyczajów wojennych i międzynarodowego prawa humanitarnego" - poinformowała prokuratura.

12:15

Minister przemysłu i handlu Czech Jozef Sikela powiedział, że w przedstawionym przez Komisję Europejską projekcie szóstego pakietu sankcji przeciw Rosji brakuje mechanizmu dystrybucji ropy po wprowadzeniu zakazu jej importu z Rosji. Aby sankcje weszły w życie, muszą zostać zatwierdzone przez władze państw UE.

Sikela powiedział, że propozycja KE jest analizowana, i zauważył, że nie ma w nim wszystkich czeskich propozycji.

12:12

W Dzierżyńsku, obwód Niżny Nowogród, pali się zbiornik z rozpuszczalnikiem. Powierzchnia pożaru to około 2 tysięcy metrów kwadratowych.

12:07

Rosja obłożyła sankcjami 63 obywateli Japonii, wśród nich premiera Fumio Kishidę, szefa MSZ Yoshimasę Hayashiego oraz ministra obrony Nobuo Kishiego i zabroniła im wstępu na jej terytorium. Jak wyjaśnił resort spraw zagranicznych w Moskwie, sankcje są odpowiedzią na "niedopuszczalną retorykę" przeciwko Rosji.

Jak podała agencja Reutera, na liście osób objętych sankcjami, są też japońscy dziennikarze i profesorowie.

Sankcje wprowadzono na czas nieokreślony.

12:01

Wielka Brytania i Irlandia stały się tematem audycji na antenie rosyjskiej, prorządowej telewizji. Przedstawiono w niej scenariusz całkowitego zniszczenia Wysp Brytyjskich spowodowanego wybuchem nuklearnym. To oczywiście w szerszym kontekście wojny w Ukrainie.

11:56

Dwa rosyjskie bombowce strategiczne - Tu-95 i Tu-160 przeprowadziły wczoraj ataki na obwód lwowski na Ukrainie - przekazał gubernator tego obwodu, Maksym Kozicki.

Rosjanie zbombardowali między innymi trzy podstacje elektryczne w samym Lwowie. Ćwierć miliona ludzi nie miało z tego powodu prądu. W obwodzie lwowskim nikt nie zginął, dwie osoby zostały ranne.

Pierwszy poszkodowany ma 58 lat, ma rany klatki piersiowej, przeprowadzono operację, drugi 24 lata, obrażenia kończyn, również konieczna była operacja - relacjonował mer Lwowa Andrii Sadowy.

11:52

Przebywający w środę w Kiszyniowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że Unia Europejska wesprze mołdawskie siły zbrojne w związku z zagrożeniem wynikającym z rosyjskiej agresji na sąsiednią Ukrainę.



11:43

Jedenaście osób przetrzymywanych przez siły rosyjskie w piwnicy szkoły w Jahidnem na północy Ukrainy zmarło z powodu głodu i zaduchu - powiedział portalowi Suspilne prokurator kozieleckiej prokuratury okręgowej Roman Pererwa.

Jak podkreślił, okupanci przez prawie miesiąc przetrzymywali w piwnicy około 350 osób, z czego blisko 70 dzieci.

11:34

Ukraiński wywiad donosi, że rosyjscy okupanci przygotowują paradę w Mariupolu. W tym celu pospiesznie usuwają gruz i oczyszczają ulice z trupów i niewybuchów

11:29

Władze w Kijowie nie wykluczają, że Rosja użyje w pewnym momencie białoruskich wojsk w wojnie przeciwko Ukrainie - oświadczył rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez agencję Reutera.



Białoruś rozpoczęła niezapowiedziane ćwiczenia wojskowe. Białoruskie ministerstwo obrony ogłosiło, że celem manewrów jest sprawdzenie gotowości bojowej armii, i zapewniło, że "nie stanowią zagrożenia" dla sąsiednich krajów.

11:10

Węgry nie dostrzegają w unijnych propozycjach sankcji naftowych przeciw Rosji planów ani gwarancji dotyczących postępowania podczas okresu przejściowego - powiedział w środę rzecznik rządu węgierskiego Zoltan Kovacs agencji Reutera.



"Nie dostrzegamy żadnych planów ani gwarancji dotyczących tego, jak w oparciu o obecne propozycje postępować podczas okresu przejściowego i jak mogłoby zostać zagwarantowane bezpieczeństwo energetyczne Węgier" - oznajmił Kovacs.

11:01

Wyjątkową odwagę i poświęcenie wykazują strażacy . Pomimo ciągłego ostrzału wykonują swoją pracę ze szczególnym oddaniem, ratując każdego dnia setki istnień ludzkich.

10:55

Z powodu rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę rosyjskojęzyczni Ukraińcy masowo porzucają swój język na rzecz ukraińskiego. "W tym języku padł rozkaz ataku na moje miasto; odkąd to sobie uświadomiłam, stał się dla mnie nie do zniesienia" - mówi PAP 20-letnia Uliana z Charkowa.



Według najnowszych danych rosyjski jest pierwszym językiem dla około 30 proc. ludności Ukrainy.

10:46

9 maja, gdy w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, prezydent Władimir Putin może formalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie lub ogłosić powszechną mobilizację, by nasilić ofensywę - podała stacja CNN, powołując się na zachodnich urzędników i analityków.

10:41

Przeprowadzenie wojskowej operacji odblokowania oblężonego przez Rosjan Mariupola nad Morzem Azowskim jest na razie niemożliwe. Ukraina nie ma wystarczającej ilości broni ciężkiej - oznajmił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.





10:37

W Makiejewce w odwodzie donieckim płonie skład paliw. Portal Nexta informuje o pożarze 4 ciężarówek z paliwem.

10:34

Wojna na Ukrainie nie skończy się na tym kraju. Na rosyjski atak powinny przygotować się także Kazachstan i Mołdawia - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla telewizji islandzkiej.

Jestem więcej niż pewien, że wojna nie skończy się na terytorium naszego kraju. Będzie jeszcze dużo innych rzeczy. O ile się nie mylę (szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej) Ławrow powiedział w ostatnich dniach, że Kazachowie to bracia, więc oni też powinni szykować się na okupację. Mołdawianie to też bracia. Szykujcie się, bracia Mołdawianie i Kazachowie - oznajmił Daniłow, cytowany przez ukraińską agencję Ukrinform.

10:31

Węgry i Słowacja będą na razie zwolnione z embarga na rosyjską ropę, zaproponowanego w środę przez Komisję Europejską w ramach szóstego unijnego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Kraje te będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów - informuje w środę agencja Reutera za źródłem unijnym.

10:28

W obwodzie lwowskim rakiety poważnie uszkodziły podstacje energetyczne. Spowodowało to opóźnienia w kursowaniu pociągów. Dwie osoby zostały ranne.

W obwodzie ługańskim doszło do czterech ataków rakietowo-bombowych w Siewierodoniecku, Rubiżnem, Lisiczańsku i Zołotem. Armia rosyjska ostrzeliwała też Popasną i hromadę hirską. Uszkodzonych zostało 45 budynków i innych obiektów.

10:23

Magazyn ropy w Makiejewce został prawdopodobnie trafiony przez rakiety.

10:07

Całkowity zakaz importu ropy z Rosji do Europy do końca 2022 roku chce poddać pod głosowanie szefowa Komisji Europejskiej. "W ciągu sześciu miesięcy zakończymy import ropy naftowej, a produktów rafinowanych do końca roku" - powiedziała Ursula von der Leyen.

09:35

Konwój autobusów, którymi jest ewakuowana ludność cywilna z oblężonego Mariupola nad Morzem Azowskim, opuścił w środę miasto dzięki współpracy ukraińskiego rządu, ONZ i Czerwonego Krzyża - poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

Autobusy zmierzają do Zaporoża. Po drodze z Mariupola pojazdy mają zatrzymać się w trzech miejscach zbiórki ludności chcącej ewakuować się z regionu. Możliwe będzie także dołączenie do konwoju osób chcących wyjechać prywatnymi samochodami.

Telegram

09:26

Okolice zakładów Azowstal w Mariupolu.

09:15

Grupa cywilów ewakuowanych z zakładów Azowstal w Mariupolu dotarła do Zaporoża. W podziemiach ostatniego przyczółku obrońców Mariupola spędzili 2 miesiące, w tym czasie stracili nadzieję, że jeszcze uda im się wydostać z okupowanego przez Rosjan miasta.

09:08

Żołnierze rosyjscy w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy zaczęli masowo zakładać ukraińskie mundury - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe. Nie wykluczone, że może chodzić o prowokacje, by zdyskredytować żołnierzy ukraińskich na okupowanych terenach.

Jak podkreślono, okręty Floty Czarnomorskiej są w gotowości do ataków rakietowych na terytorium Ukrainy.

09:01

W ciągu ostatniej doby Rosjanie ponieśli największe straty na kierunku iziumskim - informuje ukraiński sztab.

08:59

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 24,5 tys. żołnierzy, 1077 czołgów, 2610 pojazdów opancerzonych i 491 systemów artyleryjskich, a także 194 samoloty i 155 śmigłowców - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły około 300 żołnierzy, 15 czołgów, 43 pojazdy opancerzone, 16 systemów artyleryjskich, 24 pojazdy kołowe i cysterny oraz 12 dronów - przekazał Sztab w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

08:52

Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w ostatniej dobie na skutek rosyjskich ataków rakietowych i bombowych w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, w tym na miasta Popasna, Siewierodonieck, Rubiżne i Lisiczańsk - poinformował szef władz obwodu Serhij Hajdaj.

"Wczoraj każde z naszych miast cierpiało z powodu agresji wroga. Cztery miejscowości przetrwały ataki rakietowe i bombowe. Rosjanie nie tylko niszczą Popasną - oni usuwają ją z mapy obwodu ługańskiego jako miejsce zamieszkania. Wróg 34 razy uderzył w zamieszkane rejony obwodu" - napisał Hajdaj w Telegramie.

Telegram

08:45

Ukraina otrzymała już 4,5 mld euro od międzynarodowych partnerów i przyjaciół. W ubiegły weekend Bank Światowy przekazał 500 mln dolarów - powiedział premier Denys Szmyhal na posiedzeniu rządu. Podkreślił, że jest to pomoc bezzwrotna.

Szef ukraińskiego rządu podziękował społeczności międzynarodowej za wsparcie i zaznaczył, że przekazane fundusze pomogły wypłacać w pełni świadczenia socjalne i uruchomić nowe programy pomocowe - podał Ukrinform.

08:39

"Nigdy takiego spotkania nie będzie. Dla władz rosyjskich Zełenski to zło wcielone. Nikt nie będzie go uwiarygadniał" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM dr Adam Eberhardt, oceniając, że nie ma szans na negocjacje Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. "Myślę, że 9 maja Putin przede wszystkim pochwali się, że prowadzi świętą wojnę przeciwko całemu światu" - zaznaczył dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

08:30

"Rosja rozmieściła 22 batalionowe grupy taktyczne w pobliżu Iziumu (w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - red., próbując posuwać się wzdłuż północnej osi Donbasu. Pomimo trudności w przełamaniu ukraińskiej obrony i nabraniu rozpędu, Rosja najprawdopodobniej zamierza przemieścić się poza Izium, aby zająć miasta Kramatorsk (w obwodzie donieckim) i Siewierodonieck (w obwodzie ługańskim). Zdobycie tych miejsc umocniłoby rosyjską kontrolę wojskową nad północno-wschodnim Donbasem i stanowiłoby punkt etapowy dla działań zmierzających do odcięcia sił ukraińskich w tym regionie" - napisano w codziennej aktualizacji brytyjskiego wywiadu.

08:26

Wojna na Ukrainie nie została sprowokowana przez Ukrainę, NATO ani żadną inną stronę - oświadczył rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko, komentując dla portalu Hromadske słowa papieża Franciszka, że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści mogło być "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO".

Doceniamy, że Ukraina pozostaje w centrum jego uwagi. Jesteśmy wdzięczni za wysiłki papieża na rzecz przywrócenia sprawiedliwego pokoju i zakończenia wojny, która w żaden sposób nie została sprowokowana przez Ukrainę, NATO ani żadną inną stronę - oznajmił Nikołenko.

08:09

Ukraińska armia wyzwoliła wczoraj wieś Mołodowa w obwodzie charkowskim.

07:50

Ukraiński Sztab Generalny informuje: Na kierunku zaporoskim wróg prowadzi działania ofensywne w stronę miejscowości Orchiw, ale bez powodzenia. W Gorłówce do centralnej kostnicy dostarczono ponad 100 ciał zmobilizowanych żołnierzy, którzy zginęli na terytorium obwodu zaporoskiego.

Na kierunku południowobużańskim siły rosyjskie użyły artylerii, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych oraz czołgów wzdłuż całej linii frontu w celu zniszczenia umocnień ukraińskich pozycji. Nasiliły się działania bojowe w okolicach wsi Tomyna Bałka.



07:39

Ambasada Rosji w Tallinie została owieszona flagami Ukrainy i antywojennymi hasłami.

07:31

Siły rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe w ośmiu obwodach Ukrainy w celu zniszczenia infrastruktury transportowej kraju - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Ataki rakietowe przeprowadzono w obwodach dniepropietrowskim, kirowohradzkim, lwowskim, winnickim, kijowskim, zakarpackim, odeskim i donieckim.

07:23

To było okropne, traciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek wyjdziemy - powiedziała BBC Keteryna, która wraz z dwójką dzieci spędziła dwa miesiące w bunkrze pod zakładami Azowstal w oblężonym przez wojsko rosyjskie Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy.

Keteryna wysiadła z autobusu ewakuacyjnego w kontrolowanym przez siły ukraińskie Zaporożu. Cały jej dobytek upchnięty był w małym plecaku. Jej dzieci w wieku sześciu i 11 lat przetarły oczy - wcześniej przez dwa miesiące nie widziały światła słonecznego.

07:16

Przystawił mi do głowy pistolet. Powiedziałam, że przez cały ten czas będę patrzeć mu w oczy, żeby zapamiętał mój wzrok do końca życia - mówi PAP Tatiana, 45-letnia mieszkanka Makarowa. W trakcie okupacji części położonego w obwodzie kijowskim miasta Rosjanie zamieszkali w jej domu, próbowali zabrać jej oszczędności i w końcu zagrozili śmiercią.

07:04

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie wideo, na którym przeciwokrętowe pociski manewrujące Oniks są wystrzeliwane do celów lądowych. Może to wskazywać, że Rosjanie mają niedobory innych rodzajów precyzyjnej amunicji dalekiego zasięgu.

06:59

Nieprawdą jest, że Ukraińcy mają lepszy dostęp do wielu usług publicznych, m.in. w zakresie edukacji, zdrowia czy rynku pracy - wskazał w wywiadzie dla środowego tygodnika "Gazeta Polska" premier Mateusz Morawiecki.

Podał, że w Polsce jest w tej chwili nawet ponad 2,5 mln uchodźców, 90 proc. to kobiety i dzieci, a część to osoby starszy. Razem z Ukraińcami, którzy wcześniej pracowali u nas, to, jak podał, ponad 3,5 mln osób.

06:51

Kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku w czasie pobytu w Polsce, na Słowacji i we Lwowie w Ukrainie spotkał się z uchodźcami wojennymi oraz pomagającymi im organizacji, w tym papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) oraz Caritas. Odwiedził m.in. ośrodki dla uchodźców i punkty recepcyjne na przemyskim dworcu.

W czasie pobytu w Ukrainie nie byliśmy świadkami bezpośrednich ataków rakietowych, nie słyszeliśmy wybuchu bomb, ale widzieliśmy skutki wojny - powiedział kardynał.

Wspomniał o kolejkach na przejściach granicznych, ukraińskich żołnierzach chodzących z bronią w ręku, ludziach gromadzących jedzenie oraz mieszkańcach Wschodniej Ukrainy, którzy w skutek działań wojennych zostali zmuszeni do ucieczki i przebywają obecnie w zachodniej części kraju, gdzie zostali bardzo dobrze przyjęci w parafiach, kościołach, seminariach duchownych i domach rekolekcyjnych, oraz uchodźcach którzy znaleźli schronienie w Polsce i Słowacji.

06:45

Białoruś rozpoczęła inspekcję sił reagowania. Ministerstwo Obrony kraju oświadczyło, że inspekcja nie stanowi zagrożenia dla sąsiednich krajów - informuje rosyjska agencja informacyjna TASS.

06:34

Społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych stoi po stronie Ukrainy i Polski - powiedział PAP kard. Timothy Dolan z Nowego Jorku, który w ostatnich dniach odwiedził Polskę, Słowację i Ukrainę. Celem wizyty było poznanie konkretnych potrzeb uchodźców.

Hierarcha zapewnił, że w Stanach Zjednoczonych będzie rzecznikiem ofiar wojny na Ukrainie.

06:09

Rodzina rosyjskiego oligarchy Olega Tinkowa, który ostro skrytykował agresję swojego kraju na Ukrainę, przekazała 50 tysięcy euro na wsparcie edukacji grupy dzieci ukraińskich uchodźców, przebywających w miasteczku w Toskanii. Poinformowały o tym władze włoskiej miejscowości Forte dei Marmi.

W tym popularnym nadmorskim kurorcie rodzina Tinkowa ma hotel; sponsoruje też lokalną drużynę hokeja i halę sportową.

05:56

Rosja ukradła 400 tys. ton zboża z czasowo okupowanych terenów Ukrainy.

Taras Wysocki, wiceminister rolnictwa, powiedział, że jeśli kradzież będzie się utrzymywać, regiony mogą doświadczyć głodu.

05:47

Ukraina przygotowuje na środę kolejną ewakuację cywilów z opanowanego niemal całkowicie przez Rosjan Mariupola.



Miejscem zbiórki ma być centrum handlowe w zachodniej części Mariupola, oddalone jednak wiele kilometrów od kombinatu metalurgicznego Azowstal, który jest ostatnim bastionem ukraińskiego oporu w mieście i gdzie ukrywa się jeszcze wielu cywilów.

05:34

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat poinformował, że rosyjska armia wystrzeliła we wtorek ponad 20 rakiet, w tym wiele ze znajdujących się nad Morzem Kaspijskim bombowców dalekiego zasięgu. Obrona powietrzna Ukrainy przechwyciła osiem pocisków manewrujących. Według władz w Kijowie celem tych ataków były głównie obiekty kolejowe i energetyczne.

05:28

Ukraińska armia ostrzelała rosyjski skład amunicji i paliwa w pobliżu Charkowa.

05:15

Prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że liczne wtorkowe ataki rakietowe na Ukrainę są oznakami słabości Moskwy. Najwyraźniej rosyjska armia wyjątkowo nerwowo zareagowała na nasze sukcesy - powiedział Zełenski.

Rosjanie maskują jedynie swoją niemoc, ponieważ Ukraina jest dla nich za silna - stwierdził Zełenski.

05:04

Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim UE projekt nowego - szóstego - pakietu sankcji wymierzonych w Rosję za inwazję na Ukrainę, przewidującego przede wszystkim embargo na import rosyjskiej ropy naftowej - podała w nocy z wtorku na środę agencja APA, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Austriacka agencja pisze, że projekt zakłada stopniowe, w okresie od sześciu do ośmiu miesięcy, wstrzymanie importu rosyjskiej ropy. Z tych regulacji wyłączone mają być Węgry i Słowacja.

05:00

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął we wtorek wieczorem lidera niemieckiej opozycji Friedricha Merza. Szef CDU jest pierwszym czołowym niemieckim politykiem, który pojechał do Kijowa po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Agencja dpa podkreśla, że spotkanie Zełenskiego z Merzem jest dużym zaskoczeniem, gdyż nie było wcześniej planowane. Podczas krótkiej wizyty w Kijowie szef CDU spotkał się, zgodnie z planem, także z premierem Ukrainy i przewodniczącym parlamentu.

Merz zapewnił o pełnej solidarności z Ukrainą: "Niemcy stoją po stronie Ukrainy i jej bohaterskiego narodu".