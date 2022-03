Rosyjski okupanci siłą deportują tysiące mieszkańców Mariupola do Rosji - taką informację przekazał przed południem ukraiński parlament. Jak twierdzi, chodzi o 15 tysięcy osób.

Mariupol / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

Łącznie, około 15 tysięcy mieszkańców Mariupola zostało nielegalnie deportowanych. Istnieją raporty dowodzące, że okupanci zabierają paszporty i inne (ukraińskie) dowody tożsamości - czytamy na Twitterze "Werchownej Rady", czyli Rady Najwyższej Ukrainy (ukraiński jednoizbowy parlament).

Dokąd są wywożeni Ukraińcy?

Cytat Naszym obywatelom "proponuje się" podjęcie zatrudnienia w sposób oficjalny, poprzez biura pośrednictwa pracy. Osoby, które się zgodzą, otrzymują dokumenty przewidujące zakaz wyjazdu z rosyjskich regionów w ciągu dwóch lat - poinformowała ukraińska służba na swojej stronie internetowej.

Jeden z tzw. obozów filtracyjnych ma znajdować się w miejscowości Dokuczajewsk, na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Według wywiadu wojskowego Ukrainy oficerowie rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa sprawdzają tam dokumenty przywożonych osób w poszukiwaniu uczestników walk w Donbasie (po stronie ukraińskiej), a także żołnierzy i ukraińskich funkcjonariuszy państwowych. Ludzie wyznaczeni do wyjazdu do Rosji mają być początkowo wysyłani do miasta Taganrog w obwodzie rostowskim, ok. 50 km od granicy z Ukrainą, i do Kraju Krasnodarskiego w środkowej części Rosji.

Mamy przekonujące dowody na okrutne postępowanie wobec Ukraińców i odmawianie im pomocy medycznej. Pojawiają się doniesienia o problemach z żywnością - przekazał wywiad wojskowy.

Wywożenie mieszkańców Mariupola trwa

Wojska rosyjskie zmuszają mieszkańców ukraińskiego Mariupola do wyjazdu do Rosji, a ludzie są nielegalnie deportowani na terytorium wroga - oświadczyła w minionym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy na swoim kanale na komunikatorze Telegram.

Według Rady dotyczy to mieszkańców ulic: Azowstalskiej i Kozactwa Ukraińskiego w Mariupolu. Są to ulice we wschodniej części miasta w rejonie lewobrzeżnym (dzielnicy), oddzielonym od reszty Mariupola terenem zakładów przemysłowych Azowstal.

Rada oskarżyła wojska rosyjskie, że "wykradają" mieszkańców Mariupola.

Według informacji z soboty w rejonie Azowstalu trwały walki. 400-tysięczny Mariupol, największe miasto na wybrzeżu Morza Azowskiego, jest oblężony przez wojska rosyjskie. Szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko oświadczył w niedzielę, że w przyległych miejscowościach Mełekyne i Manhusz, które kontrolowane są przez wojska rosyjskie, panuje głód i umierają tam tysiące ludzi.

Mariupol kompletnie zniszczony

W ciągu trzech tygodni inwazji Mariupol został zniszczony. Na ujęciach z drona widać przerażający obraz miasta.

Nagranie pokazuje zniszczenia Mariupola po rosyjskim ostrzale. Niemal całkowicie zniszczone miejscowe centrum handlowe i budynki mieszkalne.