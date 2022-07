Siedem osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego ataku na Charków. Podczas trwającej przerwy operacyjnej w Donbasie wojska rosyjskie kontynuują pomniejsze operacje i przygotowują się do rozpoczęcia ofensywy na dużą skalę - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy odnotowało 417 epizodów rosyjskich zbrodni wojennych na ukraińskim dziedzictwie kulturowym. Kanada nałożyła nowe sankcje na Rosję. Tym razem dotyczą one osób i instytucji rozpowszechniających dezinformacje - poinformowała minister spraw zagranicznych Melanie Joly. Rosyjska organizacja Gulagu.net, zajmująca się obroną praw więźniów poinformowała, że otrzymała sygnały o naborze więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie z kolonii karnych w różnych regionach Rosji, m.in. w republice Mordowii i obwodzie niżnienowogrodzkim. Najważniejsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z dnia 09.07.2022.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / GEORGE IVANCHENKO / PAP/EPA

13:09

Wojska rosyjskie wciąż niszczą pola w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, ostrzeliwując je pociskami zapalającymi, spłonęły już setki hektarów pszenicy, jęczmienia i innych zbóż - informuje policja regionu.

Płoną też lasy i strefy ochronne. Ofiarą ostrzałów padają tereny zamieszkane - zarówno okupowane, jak i odbite przez siły ukraińskie - wynika z komunikatu.

13:04

Zdaniem ukraińskiego oficera Jurija Koczewenki, który w 2014 roku poszedł walczyć na front jako ochotnik, Ukraina powinna przygotowywać się do długotrwałej wojny z Rosją. Może ona potrwać nawet kilka lat - mówi Koczewenko w wywiadzie dla Głosu Ameryki.

12:54

Siedem osób zostało rannych w wyniku dzisiejszego ataku na Charków - informuje NEXTA.

12:37

Przedstawiciele 19 państw oraz Unii Europejskiej spotkali się na indonezyjskiej wyspie Bali w ramach obrad G20. Dyplomaci rozmawiali o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie i zapobiec kryzysowi żywnościowemu na świecie. "W najbliższych dniach zobaczymy czy Rosja zrozumiała wiadomość płynącą ze szczytu G20" - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Polityk oświadczył również, że wezwał Chiny do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmowa Blinkena z szefem chińskiego MSZ Wangiem Yi trwała pięć godzin.

11:34

Lekarzom w Krzywym Rogu nie udało się uratować 20-latki, ciężko rannej w porannym ostrzale miasta. Wcześniej potwierdzono śmierć 41-letniej kobiety. Rosjanie ostrzelali miasto z terytorium obwodu chersońskiego.

20-latka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami serca i wątroby.

11:10

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył życzenia wyznawcom islamu w swoim kraju z okazji Święta Ofiarowania (znanego także jako Kurban Bajram bądź Id al-Adha) - jednej z dwóch najważniejszych uroczystości muzułmańskich w roku religijnym.

"Gościnność, hojność i ofiarność - to wartości moralne zawsze szanowane w rodzinach muzułmańskich" - napisał Zełenski w pozdrowieniu, o którym poinformowała agencja Ukrinform.

Podkreślił, że wspólnota muzułmańska na Ukrainie bierze aktywny udział w procesach społecznych w kraju. Zapewnił, że "ciężkie próby i straty, które przyniosła agresja rosyjska" jeszcze bardziej wzmocniły i zjednoczyły społeczeństwo ukraińskie.

11:08

Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że wezwał Chiny do potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainie. Szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się na indonezyjskiej wyspie Bali ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi.

"To jest naprawdę czas, kiedy wszyscy musimy razem stanąć, tak jak robiły to kolejne kraje G20, aby potępić agresję i żądać między innymi, aby Rosja zezwoliła na dostęp do żywności zablokowanej na Ukrainie" - powiedział Blinken i dodał, że widzi "żadnych oznak" chęci współpracy ze strony Rosji.

10:48

Rosyjska organizacja Gulagu.net, zajmująca się obroną praw więźniów poinformowała, że otrzymała sygnały o naborze więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie z kolonii karnych w różnych regionach Rosji, m.in. w republice Mordowii i obwodzie niżnienowogrodzkim.

10:25

W ciągu doby wojska rosyjskie straciły na Ukrainie blisko 300 żołnierzy - podaje w komunikacie sztab generalny armii Ukrainy. Ogółem przeciwnik stracił ok. 37200 ludzi, a także 1638 czołgów i 3,8 tys. transporterów opancerzonych.

09:58

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wziął udział w wizycie szefów służb ratowniczych z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Ukrainie. Podczas wizyty szef polskich strażaków podpisał "Memorandum porozumienia".

09:55

W wyniku ostrzału Krzywego Rogu w obwodzie dniepropietrowskim zginęła 41-letnia kobieta, a dwie inne osoby trafiły do szpitala - powiadomił szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko. Rosjanie ostrzelali miasto z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych z terytorium obwodu chersońskiego.

Uszkodzone zostały także budynek szkoły i kilka domów.

09:23

Wojska rosyjskie atakują nie tylko na zachód od Lisiczańska, lecz próbują wkroczyć do obwodu donieckiego na kilku kierunkach wzdłuż granicy z obwodem ługańskim - powiadomił Serhij Hajdaj, szef wojskowej administracji obwodu ługańskiego.

"Jak na razie żadnej pauzy operacyjnej, ogłoszonej przez przeciwnika, nie obserwujemy. On atakuje i ostrzeliwuje naszą ziemię z tą samą intensywnością, jak wcześniej" - napisał Hajdaj na Telegramie w sobotę rano.

09:20

Przesuwane w kierunku granicy z Ukrainą rosyjskie siły rezerwy przeważnie używają jako podstawowego środka transportu przestarzałych pojazdów opancerzonych MT-LB - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:21

Podczas trwającej przerwy operacyjnej w Donbasie wojska rosyjskie kontynuują pomniejsze operacje i przygotowują się do rozpoczęcia ofensywy na dużą skalę - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

08:19

Rosja posiada w krajach Zachodu 300 mld dolarów rezerw, które są w całości zablokowane. Ogólnie za granicą aktywa sektora prywatnego Rosji są warte, według "Economist", 1 bilion dolarów, z czego do tej pory udało się zamrozić zaledwie 30-50 mld dolarów, należących do rosyjskich oligarchów i przedstawicieli władz.

08:18

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,643 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 23,1 tys. osób.

W piątek z Polski na Ukrainę odprawiono 22,5 tys. osób, a od początku wojny to 2,706 mln osób.

08:11

Decyzja w sprawie przekazania Niemcom serwisowanej w Kanadzie turbiny dla gazociągu Nord Stream 1 jeszcze nie zapadła - poinformował minister zasobów naturalnych Jonathan Wilkinson. Zwrot urządzenia byłby złamaniem sankcji, nałożonych przez Ottawę na Rosję.

07:38

Sankcje UE wobec Rosji nie są skuteczne. To nie jest wojna prezydenta Rosji Władimira Putina z Ukrainą, ale jest to wojna Rosji z Ukrainą. Sankcjami trzeba objąć całe społeczeństwo rosyjskie - mówi w rozmowie z PAP były szef MSZ, europoseł Witold Waszczykowski.

07:17

Na Morzu Czarnym przy Ukrainie znajdują się rosyjskie jednostki dysponujące w sumie 20 pociskami typu Kalibr - powiadomiło ukraińskie wojsko. Jak podano, ze względu na sztormową pogodę, Rosjanie zmniejszyli ilość okrętów w akwenie.

07:11

Wojska rosyjskie próbowały przejąć kontrolę nad Wuhłehirską elektrownią cieplną, znajdującą się w Switłodarsku w obwodzie donieckim, jednak siły ukraińskie im to uniemożliwiły - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wskazano w nim, że ostrzały z obu stron trwają wzdłuż linii frontu na kierunkach m.in.: Awdijiwki, Kurachowego i Nowopawliwki

07:09

Celem rosyjskich rakiet i bomb na Ukrainie są obiekty cywilne, m.in. domy mieszkalne, szpitale, teatry, szkoły i centra handlowe. W Kijowie, Krzemieńczuku, Charkowie, Mariupolu, Kramatorsku, Mikołajowie setki cywilów zginęły w wyniku rosyjskich ataków rakietowych i bombowych.

W fałszywych raportach z frontu Moskwa przekonuje, że atakuje tylko cele wojskowe i używa broni precyzyjnej. Od pierwszych dni wojny zarówno na froncie, gdzie ostrzał prowadzony jest ze wszystkich rodzajów uzbrojenia, a agresor stosuje metodę "spalonej ziemi", jak i w głębi kraju, gdzie uderzają rosyjskie rakiety manewrujące, celem stają się zwykli mieszkańcy.

"Strona rosyjska ewidentnie akceptuje to, że w przeprowadzanych przez nią atakach będą ofiary cywilne i że jest małe prawdopodobieństwo trafienia w cele wojskowe" - mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej".

06:12

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy (MKIP) odnotowało 417 epizodów rosyjskich zbrodni wojennych na ukraińskim dziedzictwie kulturowym - poinformował Ukrinform, cytując wpis ministerstwa na Facebooku.

06:11

Kanada nałożyła nowe sankcje na Rosję. Tym razem dotyczą one osób i instytucji rozpowszechniających dezinformacje - poinformowała minister spraw zagranicznych Melanie Joly.

"Rosyjska machina propagandy musi odpowiedzieć za swoje kłamstwa" - powiedziała Joly cytowana w komunikacie kanadyjskiego MSZ. Sankcjami objęto 29 osób i 15 podmiotów będących własnoscią rosyjskiego rządu lub przez ten rząd kontrolowanych. Na liście jest m.in szef działu zagranicznego Russia Today (RT) Sumbatowicz Gasparyan.

06:10

Prezydent USA Joe Biden podziękował personelowi Centralnej Agencji Wywiadowczej za ostrzeżenie świata o planach rosyjskiego prezydenta Władimira Putina dotyczących inwazji na Ukrainę i pochwalił to, co nazwał "cichą odwagą szpiegów Ameryki".

Biden powiedział, że informacje zebrane przez CIA ujawniły plany Putina i pozwoliły Waszyngtonowi ostrzec inne kraje przed wojną.

"To dzięki niesamowitej pracy naszych specjalistów wywiadu byliśmy w stanie uprzedzić świat, o tym co Władimir Putin planuje w Ukrainie" - stwierdził prezydent.

06:09

Courtney Austrian, wiceszefowa misji USA przy OBWE, powiedziała, że USA odkryły co najmniej 18 obozów filtracyjnych, przez które przechodzą Ukraińcy deportowani do Rosji, poinformowała "Ukraińska Prawda" na podstawie doniesień The New York Times.