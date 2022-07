Ukraińska kontrofensywa na kierunku kontrolowanego przez Rosjan Chersonia na południu Ukrainy nabiera tempa - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Ponad 20 rakiet wystrzelili tego ranka Rosjanie z terytorium Białorusi w kierunku północy Ukrainy. Jak informuje ukraińska armia, pociski spadły też na Mikołajów, na południu. Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię - w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował wieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy. Wydarzenia związane ze 155. dniem wojny w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.07.2022 r.

Zniszczenia w Czuhujewie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Ponad 20 rakiet wystrzelili tego ranka Rosjanie z terytorium Białorusi w kierunku północy Ukrainy. Jak informuje ukraińska armia, pociski spadły też na Mikołajów, na południu.

Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię - w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował wieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy.

Ukraińska kontrofensywa na kierunku kontrolowanego przez Rosjan Chersonia na południu Ukrainy nabiera tempa - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.

08:43

Ukraińskie siły najprawdopodobniej utworzyły przyczółek na południe od rzeki Ingulec, która stanowi północne obrzeże okupowanego przez Rosjan Chersonia - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony na Twitterze.

Ukraina wykorzystała swoją nową artylerię dalekiego zasięgu do uszkodzenia co najmniej trzech mostów na Dnieprze, wykorzystywanych przez Rosję do zaopatrywania kontrolowanych przez siebie obszarów. Jeden z nich, 1000-metrowy Most Antonowski w pobliżu miasta Chersoń, został uszkodzony w ubiegłym tygodniu. Ukraina uderzyła w niego ponownie w środę i jest bardzo prawdopodobne, że przeprawa w chwili obecnej nie nadaje się do użytku.

Rosyjska 49. Armia, stacjonująca na zachodnim brzegu Dniepru, wygląda teraz na bardzo zagrożoną, a Chersoń został praktycznie odcięty od innych terytoriów okupowanych przez Rosję. Jego utrata poważnie osłabiłaby rosyjskie próby przedstawienia okupacji jako sukcesu - poinformował brytyjski wywiad.



08:41

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,081 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy wjechało 22,5 tys. osób.

08:10

Rosjanie zabrali ją razem z mężem i synem; wszystkich torturowali, a potem zabili. Ciało jej i jej syna wrzucili z dwoma innymi do masowej mogiły, którą tylko częściowo zasypali ziemią. Jej męża wrzucili do studni - mówi PAP Tanja, siostra Olgi Suchenko, zamordowanej sołtys Motyżyna.

08:08

Siły rosyjskie koncentrują się na pełnym zajęciu obwodów ługańskiego i donieckiego Ukrainy oraz na utrzymaniu zajętych terenów innych obwodów - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Na kierunku słowiańskim siły rosyjskie usiłowały znaleźć słabe punkty ukraińskiej obrony, bez powodzenia szturmując w kierunku Dowheńke-Mazaniwka i Pasika-Dołyna. Ostrzeliwały też szereg miejscowości, w tym Petriwkę i Husariwkę.

Na kierunku bachmuckim siły ukraińskie odbiły natarcie w kierunku Kłynowe-Bachmut i Myroniwski-Semihirja, zmuszając przeciwnika do wycofania się. Wojska rosyjskie odniosły natomiast częściowe powodzenie w kierunku Widrodżennia-Werszyna, umacniając się na południowy wschód od Werszyny. Nie przyniosła powodzenia próba przesunięcia się sił rosyjskich w kierunku Wołodymyriwka-Sołedar i Striapiwka-Sołedar. Żołnierze rosyjscy ostrzeliwali liczne miejscowości, m.in. okolice Biłohoriwki i Nju-Jorka.

Na kierunku charkowskim siły rosyjskie ostrzeliwały wiele miejscowości, w tym sam Charków, a także m.in. Dementijiwkę, Cyrkuny, Ruski Tyszky i Petriwkę. W pobliżu tej ostatniej miejscowości przeprowadziły też atak lotniczy.

Na północy siły rosyjskie ostrzelały okolice Mykołajiwki w obwodzie czernihowskim oraz Towstodubowego i Riasnego w obwodzie sumskim.

Na kierunku awdijiwskim, nowopawliwskim i zaporoskim wojska rosyjskie ostrzelały m.in. Marjinkę, Biłohirję, Pawliwkę i Perwomajske.

Na południu siły rosyjskie próbowały utrzymać zajęte pozycje i odzyskać wyzwolone przez siły ukraińskie tereny na kierunku krzyworoskim. Wojska ukraińskie odbiły szturm w kierunku Bruskynske-Biłohoriwka, zmuszając przeciwnika do wycofania się.

Wojsko rosyjskie nadal blokuje Ukrainie komunikację morską na Morzu Czarnym.



07:45

Nocny pożar portu w Odessie. Trwa wyjaśnianie przyczyn pojawienia się ognia w terminalu - mówił w ukraińskiej telewizji Sierhij Bratczuk z obwodowej administracji, dodając, że być może powodem była upalna pogoda.



Ogień udało się ugasić w ciągu półtorej, dwóch godzin. O ile mi wiadomo, nikt nie został ranny - przekazał.

Bratczuk twierdzi też, że ten pożar w żaden sposób nie wpłynie na uruchomienie eksportu ukraińskiego zboża. Port w Odessie jest jednym z trzech, z których wypływać mają statki z ziarnem.



06:55

Ponad 20 rakiet wystrzelili tego ranka Rosjanie z terytorium Białorusi w kierunku północy Ukrainy. Jak informuje ukraińska armia, pociski spadły też na Mikołajów, na południu.



Mimo tak zmasowanego ataku, najprawdopodobniej nie ma ofiar wśród ludzi. Władze Kijowa informują o co najmniej trzech eksplozjach w pobliżu stolicy. Pociski miały spaść na obiekty infrastruktury w rejonie wyszgorodzkim. W Charków - jak mówi mer tego miasta - trafiły dwie rakiety S-300. Z kolei w obwód czernihowski uderzyło 9 pocisków. Nie jest wykluczone, że drugie tyle zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna.

Informacje o rakietowych ostrzałach docierają także z południa kraju. Mer Mikołajowa wezwał mieszkańców, by nie opuszczali schronów. W mieście słychać było potężne wybuchy.



06:51

Siły rosyjskie obecnie wydają się zdolne do jednoczesnego prowadzenia tylko dwóch większych operacji ofensywnych w Ukrainie: na Siewiersk i na Bachmut w obwodzie donieckim na południowym wschodzie kraju - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank podkreśla, że ofensywa na Siewiersk jest prowadzona od strony Werchniokamjanki i Biłohoriwki, zaś na Bachmut od strony Nowołuhanskiego oraz Wuhłehirskiej Elektrowni Cieplnej.

"Siły rosyjskie zaangażowały wystarczające zasoby, by prowadzić niemal codzienne szturmy naziemne i zajmować terytoria na tych dwóch kierunkach, ale nie są w stanie utrzymać podobnego tempa operacyjnego ani uzyskać podobnych zdobyczy terytorialnych w innych rejonach Ukrainy. Z tego względu rosyjska ofensywa zapewne osiągnie kulminację przed zdobyciem innych większych terenów miejskich" - czytamy.

06:44

Rosja nadal przewodniczy Komitetowi Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby ją zablokować potrzeba politycznej decyzji wszystkich jego członków. W tym roku ma się odbyć sesja Komitetu z okazji 50. rocznicy ustanowienia międzynarodowego systemu ochrony światowego dziedzictwa, kraje UE nie wyobrażają sobie, by do spotkania doszło w Kazaniu lub innym rosyjskim mieście, jak jest to zaplanowane - mówi PAP Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO Magdalena Marcinkowska.

Ambasador Marcinkowska odpowiada, że trudno jest zrozumieć, jak kraj-agresor, gwałcący zasady konwencji, niszczący zabytki jednocześnie wciąż przewodniczy Komitetowi Światowego Dziedzictwa. Komitet i członkowie nadal starają się znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby na zmianę przewodniczącego oraz ustalenie nowej daty i miejsca zorganizowania 45. sesji organizacji. Biuro Komitetu zawiesiło na razie obrady - tłumaczy Marcinkowska.

Kraje UE reprezentują jasne stanowisko ani sesja w Kazaniu, ani na innym terytorium Rosji odbyć się nie może - podkreśla dyplomatka. Czas ucieka, a przygotowanie takiej sesji z udziałem kilku tysięcy osób to duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Stronami Konwencji są obecnie 194 państwa. Zwykle na takich spotkaniach pojawiają się prezydenci, ministrowie, eksperci, zarządcy miejsc światowego dziedzictwa, ludzie kultury i sztuki oraz media, organizacje pozarządowe; ponadto organizowanych jest wiele dodatkowych wydarzeń - dodaje.

05:09

Znalezienie wystarczającej liczby marynarzy chętnych do pływania statkami, które utknęły w ukraińskich portach może być poważną przeszkodą we wznowieniu eksportu zboża z Ukrainy drogą morską - pisze Reuters. Przedstawiciele branży obawiają się o bezpieczeństwo swoich pracowników.



05:05

Rosyjska armia zajęła drugą co do wielkości ukraińską elektrownię - w Wuhłehirsku na wschodzie kraju - poinformował wwieczorem Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy, w wywiadzie zamieszczonym na kanale YouTube.

Elektrownia węglowa w Wuhłehirsku położona jest około 50 km na północny wschód od Doniecka.

"Zyskali (Rosjanie) niewielką przewagę taktyczną - zdobyli Wuhłehirsk" - powiedział Arestowicz.

Doradca ukraińskiego prezydenta poinformował także, że Rosja przerzuca znaczne siły w kierunku południowym.