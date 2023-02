06:47

Na polskich uczelniach uczy się zdalnie na I roku studiów ponad tysiąc studentów z Ukrainy - wynika z danych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Jest to związane z zakazem opuszczania tego kraju przez mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat z powodu inwazji rosyjskiej.

06:40

Łukaszenko sprzedał nasz kraj Putinowi - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" szef białoruskiej organizacji antyrządowej BYPOL i ruchu partyzanckiego Alaksandr Azarau.

Azarau został m.in. zapytany o to, kim są "partyzanci", o których piszą niezależne białoruskie media. To białoruscy partyzanci, uczestnicy planu "Pieramoha" (zwycięstwo - red.). Wyjechali już z kraju i są w bezpiecznym miejscu - odpowiedział szef białoruskiej organizacji antyrządowej BYPOL.

06:03

53,9 proc. badanych uważa, że obecność ukraińskich uchodźców w Polsce jest dla naszego kraju korzystna - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Przeciwnego zdania jest 32,3 proc. respondentów.

05:36

Szef Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber we wtorkowej rozmowie z niemieckimi mediami apeluje o szybszą pomoc wojskową dla Ukrainy.

Kto chce skrócić cierpienie, musi teraz wzmocnić militarnie Ukrainę - powiedział Weber w rozmowie z agencją dpa. Sojusz pancerny musi teraz funkcjonować - zaapelował Weber, który w poniedziałek wraz z grupą parlamentarzystów odwiedził Kijów.

Weber zaznaczył, że należy uświadomić Putinowi, że Ukraina jest wystarczająco silna, by bronić się w dłuższej perspektywie.

05:33

Sytuacja na froncie pod Bachmutem stale robi się trudniejsza - mówił w wieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. Wróg bez przerwy niszczy wszystko, co można wykorzystywać do obrony naszych pozycji, umocnień i obrony - dodawał.

Ukraińskich wojskowych pod Bachmutem nazwał "prawdziwymi bohaterami".

Odnosząc się do kolejnego rosyjskiego ataku dronów, prezydent Ukrainy zaapelował o "przełamanie tabu na dostawy samolotów".

05:32

Chiny "bardzo wyraźnie" stanęły po stronie Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę - oświadczył na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

05:31

Rosja nie jest gotowa do długotrwałej wojny - oświadczył w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Voice of America szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Mówię to jako szef wywiadu. Oni wszelkimi sposobami pokazują, że są gotowi, że to "wojna na dziesięciolecia", ale w rzeczywistości ich zasoby są dość ograniczone, zarówno pod względem czasu, jak i ilości - podkreślił.