"Rosjanie wywożą z anektowanego Krymu dokumenty i inne dowody, świadczące o ich nielegalnych działaniach" - powiedziała w telewizji Espreso rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk. "Nie zachęcamy, ani nie umożliwiamy Ukraińcom ataków na terytorium Rosji, ale to Rosja jest agresorem, zaś Ukraina sama decyduje, jak prowadzić działania wojenne" - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, komentując dzisiejsze wydarzenia w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Siły Zbrojne Ukrainy zapewniają, że wojsko tego kraju wciąż jest w Bachmucie. Najważniejsze wydarzenia związane z 453. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji z 22.05.2023 r.

21:52

Społeczność międzynarodowa byłaby w błędzie, gdyby uważała, że wojna na Ukrainie całkowicie osłabiła Rosję i że nie jest ona już zdolna do nowych strategicznych "niespodzianek" - powiedziała łotewska minister obrony Ināra Mūrniece.

21:45

Rosyjski śmigłowiec bojowy Mi-24 został strącony w pobliżu Nju-Jorku w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała na Facebooku 24. Samodzielna Brygada Zmechanizowana imienia króla Daniela Halickiego.

21:37

Sąd w rosyjskim Wołgogradzie skazał na dwa miesiące Nikitę Żurawela, podejrzanego o spalenie Koranu przed meczem - poinformowała agencja TASS.

21:31

Rosjanie wywożą z anektowanego Krymu dokumenty i inne dowody, świadczące o ich nielegalnych działaniach - powiedziała w telewizji Espreso rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk.

Według niej Rosjanie próbują wywieźć przez Most Kerczeński "wszystko to, co dla nich wartościowe, i to, co może być wartościowe dla międzynarodowego trybunału". Są to dokumenty, które potwierdzają ich bezprawne działania.

Rzeczniczka przekazała też, że Rosjanie wywożą wszystko to, co może być wykorzystane przeciwko nim po odzyskaniu przez Kijów kontroli nad półwyspem.

Przedstawiciele sił okupacyjnych wywożą z Krymu również członków swoich rodzin, a niektórzy wojskowi piszą wnioski o urlop i chcą opuścić półwysep - powiedziała Natalia Humeniuk.

21:24

Jednym z członków "ukraińskiej grupy dywersyjnej", która wkroczyła na teren rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego", był nacjonalista Aleksiej Lewkin - donosi agencja informacyjna TASS. Mężczyzna został wpisany na listę poszukiwanych.

21:16

Telegramowy kanał Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego opublikował dwa filmy, z których wynika, że dywersancji przejęli rosyjski transporter opancerzony BTR-82A.