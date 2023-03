Premier Japonii Fumio Kishida odwiedzi dziś Ukrainę, gdzie spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - podał Reuters. Japońska agencja Kyodo zaznacza, że rzadko zdarza się, aby japoński przywódca odbywał niezapowiedzianą podróż do obcego kraju. Rolnicy nie będą w stanie obsiać na Ukrainie jednej piątej pól z powodu wojny - ocenia Dmytro Sołomczuk z parlamentarnej komisji rolnictwa Ukrainy. Najważniejsze informacje dotyczące 391. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w relacji z 21.03.2023 r.

Zniszczenia we wsi Cyrkuny w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

09:56

Rolnicy nie będą w stanie obsiać na Ukrainie jednej piątej pól z powodu wojny - ocenia Dmytro Sołomczuk z parlamentarnej komisji rolnictwa Ukrainy.

Część ziem jest okupowanych, część pól zaminowanych, niektóre zasłane zniszczonym sprzętem wojskowym i niewybuchami. Prace nad oczyszczeniem pól trwają, ale to będzie długi proces - powiedział poseł agencji informacyjnej Ukrinfom.

Zdaniem ministra rolnictwa Mykoły Solskiego rolnicy zaadaptowali się do warunków wojny, między innymi poprzez zmianę uprawianych roślin na wymagające mniejszego nawożenia czy łatwiejszych w eksporcie. W rezultacie produkcja pszenicy, kukurydzy i innych zbóż spadnie w stosunku do ubiegłego roku o 10-15 proc. - powiedział minister dziennikowi "The Wall Street Journal".

W ubiegłym roku Ukraina zebrała 53 miliony ton zbóż, o 20 proc. mniej niż pięcioletnia średnia. Natomiast łączne plony, w które wchodzi także słonecznik i soja, spadły w porównaniu do ostatniego przedwojennego roku o 52 proc. - przypomina gazeta.

09:35

Co najmniej trzy osoby zabite i 10 rannych, to tragiczny bilans ataków Rosji na wschodnie i południowe regiony Ukrainy, do których doszło ostatniej doby - poinformowali przedstawiciele donieckiej i chersońskiej wojskowej administracji obwodowej.

"20 marca Rosjanie zabili dwóch mieszkańców Donbasu: w Bachmucie i Awdijiwce. Kolejne trzy osoby w obwodzie zostały ranne" - powiadomił w Telegramie szef donieckiej administracji Pawło Kyryłenko.

W obwodzie chersońskim, częściowo wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji w listopadzie, ostatniej doby w wyniku ostrzałów przeciwnika zginęła jedna osoba.

08:47

Wojna w Ukrainie może być niestety długotrwała; nadzieje, że ona skończy się w tym roku, są raczej ograniczone. Musimy być przygotowani na długi czas wojny, niepokoju, ograniczonego bezpieczeństwa, także dla Polski - mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Wskazał także na potrzebę dalszej pomocy Ukrainie.

08:40

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że nie sądzi, by Chiny zdecydowały się na sprzedaż broni Rosji. Tak odniosła się do trwającej wizyty chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Moskwie.



Jej zdaniem władze w Pekinie nie chcą narazić się na ryzyko sankcji gospodarczych i nowych napięć, zwłaszcza - dodała - po tak ważnym ruchu, jak nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Wereszczuk, mówiąc o chińskim planie pokojowym, zaznaczyła: "My mamy 10 punktów przedstawionych przez prezydenta (Wołodymyra) Zełenskiego i mamy nadzieję, że Chiny będą po naszej stronie, po stronie prawdy i sprawiedliwości".



07:10

Węgry uniemożliwiły państwom członkowskim Unii Europejskiej wydanie wspólnego oświadczenia w sprawie międzynarodowego nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina - poinformował Bloomberg, powołując się na swoje źródła. Budapeszt broni się, że chodziło o to, by szef unijnej dyplomacji Josep Borrell nie podejmował decyzji w imieniu wszystkich krajów Wspólnoty.

05:18

Uzgodnienie przez europejskich partnerów planu dotyczącego dostaw amunicji dla ukraińskiej artylerii to strategiczny krok - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Zełenski podziękował też stronie amerykańskiej za ogłoszony tego dnia kolejny pakiet pomocy wojskowej wartości 350 mln USD. Obejmuje on m.in. pociski do systemów artylerii rakietowej HIMARS.

W poniedziałek Europejska Agencja Obrony (EDA) poinformowała, że 17 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia porozumiały się tego dnia w sprawie wspólnego zakupu amunicji w celu udzielenia pomocy Ukrainie i uzupełnienia krajowych zapasów.



05:14

Ministerstwo obrony Ukrainy poinformowało w poniedziałek, że eksplozja w mieście Dżankoi na okupowanym Krymie zniszczyła podczas tranzytu kolejowego rosyjskie pociski Kalibr - podał Reuters.

Odnotowano wystrzały i kilka eksplozji w pobliżu miasta Dżankoj na Krymie, gdzie znajduje się również lotnisko wojskowe obsługiwane przez Rosję - donosi Euromaidan Press, powołując się na lokalne media. "Rosyjskie jednostki obrony powietrznej zestrzeliły drona" - dodano w komunikacie.