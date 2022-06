Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, trwa cztery miesiące. Walki skupiają się teraz we wschodnim Donbasie na Ukrainie, gdzie rosyjski ostrzał i bombardowania skutkują stopniowym wypieraniem sił obrońców. Ukraińcom brakuje ciężkiego uzbrojenia, by kontratakować. Pod stałym ostrzałem jest Siewierodonieck w obwodzie ługańskim. Wojska ukraińskie muszą wycofać się z miasta, by ograniczyć straty i zająć bardziej umocnione pozycje. Rosjanie rzucili wszystkie siły, by w najbliższym czasie zająć cały obwód ługański, a walki toczą się na wszystkich kierunkach. Najnowsze informacje ze 121. dnia wojny na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Brawo, pani Merkel! - ironizuje w komentarzu redakcyjnym dziennika "Le Figaro" Gaetan de Capele, podkreślając, że obecnie w Niemczech z powodu niedoboru energii "liczy się każda kilowatogodzina".

Sytuacja w Mikołajowie jest bardzo zła, dlatego wzywam do ewakuacji wszystkich mieszkańców, którzy chcą pozostać przy życiu; nie wiadomo, kiedy zakończą się rosyjskie ostrzały miasta - zaapelował mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkewycz w rozmowie z Radiem Swoboda.



Według danych przytoczonych przez Sienkewycza, aktualnie w Mikołajowie nie funkcjonują duże zakłady pracy i około 90 proc. przedsiębiorstw średniej wielkości. Od ponad dwóch miesięcy utrzymują się problemy z dostępem do wody pitnej, spowodowane zniszczeniem wodociągu przez rosyjskie wojska.



Wyjście z Siewierodoniecka zajmie trochę czasu, to nie jest kwestia godzin czy jednego dnia. Może to nieco potrwać - ocenił szef władz rejonu (powiatu) siewierodonieckiego Roman Własenko, cytowany przez Radio Swoboda.

Jak oznajmił przewodniczący rejonowej administracji, w Siewierodoniecku wciąż przebywa około 7-8 tys. cywilów, natomiast w Lisiczańsku około 10 tys. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę oba te ośrodki liczyły po 95-100 tys. mieszkańców.



Rosjanie atakują ze wszystkich stron i w najróżniejszy sposób - z samolotów, wszelkich rodzajów artylerii, pociskami Toczka-U. Nacierają na Lisiczańsk, drogę z Lisiczańska do Bachmutu, Siewierodonieck i okoliczne miejscowości, takie jak Syneckyj, Pawłohrad, Syrotyne, Borowske. Wszędzie ostrzały i walki - poinformował szef władz rejonu (powiatu) siewierodonieckiego Roman Własenko.

Dziękuję USA za kolejny pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. To wsparcie jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek - podkreślił. Nowy pakiet amerykańskiej pomocy obejmuje m.in. cztery kolejne systemy artylerii rakietowej HIMARS.



Na znak protestu przeciwko dopuszczeniu do zawodów Grand Slam w Ułan Bator judoków z Rosji i Białorusi ukraińska federacja (FDU) postanowiła, do odwołania, że ich zawodnicy nie będą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Międzynarodową Federację Judo (IJF).



Wysłała też list otwarty do ponad 100 krajowych federacji.



Rosyjska inwazja na Ukrainę pogorszyła już i tak nienajlepsze stosunki między Unią Europejską a Chinami; Bruksela po raz pierwszy w historii swoich relacji z Pekinem jest gotowa przejść do bardziej stanowczych działań w sprawach dotyczących handlu i praw człowieka - ocenia amerykański magazyn "Foreign Affairs".



Rosyjskie wojska przeprowadziły naloty na drogi i mosty wiodące do Lisiczańska; na skutek ataku most nie jest już dostępny dla samochodów ciężarowych, przejadą tamtędy tylko auta osobowe - zaalarmował na Facebooku szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.



Jak przekazał gubernator, natarcia dokonano przy pomocy śmigłowców. Hajdaj dołączył do wpisu zdjęcie i nagranie ukazujące zniszczenia infrastruktury drogowej.

Przez cztery miesiące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło co najmniej 338 dzieci, a 610 zostało rannych - podała ukraińska prokuratura generalna. Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w wyniku inwazji zginęło przynajmniej 4,5 tys. cywilów.



Pomimo wojny kontynuujemy wprowadzanie ustaw, norm i zasad UE we wszystkich sferach życia. Rząd przygotuje mapę drogową. Lista kroków jest znana - mamy rekomendacje KE. Od Rady Najwyższej oczekujemy uchwalenie w trybie priorytetowym ustaw eurointegracyjnych, a od was wszystkich - świadomości obywatelskiej, oddania naszym wartościom i uświadomienia sobie, że nikt oprócz nas nie zbuduje europejskiej Ukrainy - podkreślił Zełenski. Ukraina, jak dodał, powraca do rodziny europejskiej, a nie "przyłącza się do niej".

Polska zawsze wspierała dążenia Ukrainy i Mołdawii do członkostwa w UE; zapewniamy, że będziemy im aktywnie towarzyszyć na drodze do europejskiej przyszłości - oświadczył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że prezydent Rosji Władimir Putin "zatrzyma się dopiero wtedy, gdy zostanie militarnie pokonany". W opublikowanym w piątek wywiadzie stwierdził: Broń zagwarantuje drogę dyplomacji.

Odnosząc się do przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE, Kułeba oświadczył, że cztery miesiące temu jego kraj i UE były bardzo od siebie oddalone.

Teraz wszystko się zmieniło. Wiemy dobrze, że proces , by stać się pełnoprawnym krajem członkowskim będzie długi. Ale przekaz jest jasny: Ukraina należy do projektu integracji europejskiej, kończy się okres niepewności, otwiera się nowa epoka między krajami, które podzielają te same wartości - podkreślił szef dyplomacji.

Polski rząd planuje wybudować tymczasowe ośrodki dla 20 tys. osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji, w tym dla 4 tys. w obwodzie kijowskim - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk podczas otwarcia miasteczka modułowego w Buczy pod Kijowem, przeznaczonego dla uchodźców wojennych. Ośrodek powstał dzięki wsparciu polskich władz.



Kolejne takie centra powstaną w Hostomlu i Irpieniu, gdzie rosyjskie wojska zniszczyły wiele budynków mieszkalnych, rujnując dorobek życia wielu osób - zadeklarował minister Dworczyk.

Po wygranej wojnie z Rosją Ukraina zbuduje europejskie państwo, które będzie członkiem Unii Europejskiej, ale będzie też miało silny system bezpieczeństwa i obrony, na wzór Izraela - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wirtualnego spotkania z izraelskimi studentami.



Dotyczy to zarówno granic naszego państwa, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Z takim sąsiedztwem w każdej chwili możemy się spodziewać bombardowania, pocisków manewrujących czy czegoś innego. Będziemy więc też rozwijać obronę przeciwlotniczą naszego państwa (...) Odbudujemy państwo europejskie, które będzie członkiem Unii Europejskiej. Ale z tak potężną obroną, jaką ma państwo Izrael - mówił Zełenski.

Wojska ukraińskie muszą wycofać się z Siewierodoniecka, by ograniczyć straty i zająć bardziej umocnione pozycje - powiadomił szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj.

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4, 292 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 27,5 tys. osób.



Siły rosyjskie prowadzą intensywny ostrzał z artylerii w rejonie Słowiańska, atakowały Lisiczańsk, Siewierodonieck i inne miejscowości przy użyciu artylerii, moździerzy, wyrzutni rakietowych. Lisiczańsk i Boriwske były atakowane przez wroga z powietrza. Również na wschód od Bachmutu pozycje ukraińskich wojsk były atakowane z artylerii.

Najcięższe walki toczą się w obwodach ługańskim i donieckim - wciąż trwają starcia o Siewierodonieck, Rosjanie atakują pod Myrną Dołyną na południe od Lisiczańska, gdzie w ostatnich dniach zajęli kilka miejscowości - podaje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

Wykorzystywanie przez Rosję do lotniczych misji bojowych emerytowanych pilotów, którzy podjęli pracę w prywatnej firmie wojskowej, Grupie Wagnera, świadczy, że brakuje jej załóg lotniczych do wsparcia inwazji - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



Siły ukraińskie ogłosiły, że pilot rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25 FROGFOOT, zestrzelonego 17 czerwca, został wkrótce potem schwytany. Pilot przyznał się, że jest byłym majorem rosyjskich sił powietrznych, który zatrudnił się jako pracownik wojskowy w Grupie Wagnera i odbył kilka misji podczas konfliktu. Wykorzystanie emerytowanego personelu, pracującego obecnie dla Wagnera, do prowadzenia misji bliskiego wsparcia powietrznego wskazuje, że rosyjskie siły powietrzne prawdopodobnie mają trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby załóg lotniczych do wsparcia inwazji na Ukrainę - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



Minionej doby siły ukraińskie wyeliminowały na południu kraju 44 rosyjskich żołnierzy, tymczasem w obwodzie chersońskim partyzanci wciąż utrudniają działania rosyjskich okupantów - podała agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Wojskowy samolot transportowy Ił-76 rozbił się podczas lądowania w pobliżu rosyjskiego miasta Riazań. Trzy osoby zginęły, sześć zostało rannych - poinformowała agencja Reuters, powołując się na Interfax.



Informacje te potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony, które poinformowało, że samolot miał awarię silnika podczas lotu szkoleniowego. Resort nie podał żadnych szczegółów dotyczących ofiar katastrofy.

Ukraina płaci wysoką cenę za powstrzymywanie rozprzestrzeniania się "rosyjskiej zmory" w Europie - powiedział w wywiadzie dla PAP ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. Wyzwania ciągle się zmieniają i aktualizują, a zaopatrzenie, personel i logistyka to tylko część z nich - wskazał.



Podał, że Rosja siłą deportuje na swoje terytorium Ukraińców z terenów, na których ustanowiła reżim okupacyjny, także rannych ukraińskich żołnierzy i nie ujawnia ani miejsca ich pobytu, ani poziomu opieki medycznej.



Przyznał, że wojna niesie ryzyko epidemii chorób zakaźnych, dlatego monitorowanie potencjalnego rozprzestrzeniania się patogenów znacznie zintensyfikowano.

Na zajętych niedawno terytoriach w obwodzie ługańskim Rosjanie rozpoczęli tzw. działania filtracyjne. "Polują na ludzi, mających związek z armią, interesują się też ich krewnymi. Mężczyzn zmuszają, by poszli walczyć przeciwko Ukrainie, czyli wykorzystują ich jako mięso armatnie" - informuje szef obwodu.

Szefowie państw i rządów UE, którzy w czwartek rozpoczęli szczyt w Brukseli, uznali Rosję za kraj, który próbuje wykorzystać żywność jako broń w wojnie z Ukrainą i ponosi wyłączną odpowiedzialność za sztuczny światowy kryzys żywnościowy - wynika z konkluzji szczytu, opublikowanych na stronie Rady Europejskiej.



Unia Europejska pokazała, że to ona nadal wyznacza reguły gry na kontynencie europejskim, a nie Rosja czy Chiny - oświadczył na Telegramie minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, komentując fakt przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE.

Jeśli dojdzie do okupacji Siewierodoniecka, to ludzie, którzy ukrywają się w schronach zakładów chemicznych Azot staną się zakładnikami rosyjskich najeźdźców - oświadczył w czwartek wieczorem Serhij Hajdaj, szef administracji obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy.



Możliwość wyjścia będzie tylko na okupowaną część obwodu ługańskiego - napisał Hajdaj na Telegramie. W strefie przemysłowej miasta zniszczono już wiele umocnień obronnych. Nie wykluczamy możliwości odejścia (wojsk ukraińskich) na bardziej umocnione pozycje - dodał.



Wcześniej Hajdaj informował, że strefa przemysłowa Siewierodoniecka i teren zakładów Azot to ostatnia część miasta, gdzie trwa ukraińska obrona.



Gubernator poinformował, że przeciwnik "rzucił wszystkie siły, by w najbliższym czasie zająć cały obwód ługański, a walki toczą się na wszystkich kierunkach".