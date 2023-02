09:31

Rosja będzie prawdopodobnie zaniepokojona serią eksplozji w ostatnich dniach wokół okupowanego Mariupola, który do tej pory uważała za znajdujący się poza zasięgiem ukraińskich możliwości uderzeniowych - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że od wtorku 21 lutego prorosyjscy urzędnicy poinformowali o co najmniej 14 wybuchach wokół okupowanego przez Rosję miasta Mariupol, a miejsca tych zdarzeń obejmowały skład amunicji na lotnisku, dwa składy paliw oraz hutę, którą Rosja wykorzystuje jako bazę wojskową. Mariupol leży co najmniej 80 km od linii frontu.

Widmo nieograniczonej liczebności armii rosyjskiej jest mitem. W 2023 roku Władimir Putin stanie przed trudnymi wyborami, jak uzupełnić straty armii w wojnie przeciwko Ukrainie - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Analitycy przypominają, że w poborze do armii, organizowanym w Rosji dwa razy w roku, powoływanych jest około 260 tysięcy nowych żołnierzy. "Putin może zostać zmuszony do rozważenia rozszerzenia służby poborowej, zaciągając corocznie do służby większą liczbę młodych ludzi wbrew ich woli. Jednak takiemu podejściu nie sprzyja demografia: co roku w Rosji pełnoletniość osiąga około 800 tysięcy młodych mężczyzn. Zwiększenie poboru znacznie powyżej 260 tysięcy obowiązkowo powoływanych do wojska grozi nie tylko zabieraniem młodych mężczyzn o kondycji fizycznej nieodpowiedniej do wojny, ale też - rozpoczęciem odciągania zbyt wielu młodych z gospodarki kraju" - zaznaczają eksperci. Podkreślają, że w tym samym czasie, gdy armia potrzebuje ludzi, Putin próbuje przestawić gospodarkę na tryb wojenny.