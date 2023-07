"Sytuacja w obwodzie ługańskim jest trudna. Rosjanie atakowali nasze pozycje 17 razy i strzelali do nich ponad 150 razy" - przekazał szef administracji wojskowej obwodu Ługańskiego Artem Łysogor na Telegramie. Przestępcy, ochotnicy walczący na Ukrainie oraz handlarze bronią ukradli w zeszłym roku pewną ilość zachodniej broni i sprzętu przeznaczonych dla ukraińskiej armii, zanim je odzyskano – poinformowało CNN. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły bazę naftową i magazyny armii rosyjskiej na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie - potwierdziła w sobotę armia ukraińska na Telegramie. Sobota, 22.07. 2023 r. to 514. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji.

12:57

Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły bazę naftową i magazyny armii rosyjskiej na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie - potwierdziła w sobotę armia ukraińska na Telegramie.

Wcześniej Gubernator Krymu z nadania Moskwy Siergiej Aksjonow podał na Telegramie, że ukraiński atak dronami spowodował eksplozję magazynu amunicji na półwyspie. Dodał, że zawieszono kursowanie pociągów na Krymie i ewakuowano ludność w promieniu 5 km od ataku.

W sieciach społecznościowych pojawiły się natomiast informacje, że kilka dronów zaatakowało na Krymie bazę naftową i lotnisko, a także, że doszło do eksplozji amunicji i na miejscu wybuchł wielki pożar.

12:50

Rzecznik Straży Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko twierdzi, że na Białorusi może być 5 tysięcy najemników Grupy Wagnera. "Kiedy do Białorusi zaczęły napływać grupy najemników, ich liczbę szacowano na setki. Ale teraz, biorą pod uwagę dostępne informacje, należy ocenić, że liczba jest inna i może dochodzić do 5 tysięcy" - powiedział Demczenko w rozmowie z Ukrinform.

Jego zdaniem taka liczba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla Ukrainy, ale pogranicznicy są gotowi na każdą sytuację.

11:58

"Sytuacja w obwodzie ługańskim jest trudna. Rosjanie atakowali nasze pozycje 17 razy i strzelali do nich ponad 150 razy" - przekazał szef administracji wojskowej obwodu Ługańskiego Artem Łysogor na Telegramie.

"Od rana nieprzyjaciel oddał 155 strzałów na pozycje naszej armii i miejscowości w pobliżu linii frontu w obwodzie Ługańskim. Rosjanie 17 razy atakowali na lądzie i próbowali posunąć się naprzód" - zaznaczył.

11:51

Mamy przed sobą potencjalnie dwa, trzy najgorsze miesiące wojny na Ukrainie - powiedział włoski minister obrony Guido Crosetto. Jego zdaniem ewentualny impas na froncie skłoni wszystkich do przystąpienia do rozmów pokojowych.

W wystąpieniu w mieście Lukka, cytowanym w sobotę przez Ansę, szef resortu obrony oznajmił, że jeśli w najbliższych miesiącach nie powiedzie się kontrofensywa Ukraińców, "a Rosjanie nie zdołają zdobyć nowych terytoriów, wtedy nieuniknione będzie to, by usiąść przy stole rozmów pokojowych".

Bo wszystkie strony za dużo tracą z powodu tej wojny - ocenił minister. Dodał: Myślę, że przedłużanie się sytuacji tego impasu przekona wszystkich do rozmów pokojowych.

Oczekuje się, że rozmowa na temat wojny na Ukrainie zdominuje zapowiedziane na 27 lipca spotkanie premier Włoch Giorgii Meloni z prezydentem USA Joe Bidenem w Białym Domu.

10:46

Ruch drogowy na moście łączącym Rosję z Półwyspem Krymskim został wznowiony po krótkim zablokowaniu - poinformowano na kanale krymskiej administracji. W komunikacie nie podano powodu zamknięcia drogi.

W poniedziałek droga została wyłączona z ruchu po ataku, w którym zginęły dwie osoby. Most dopiero niedawno przywrócono do pełnej funkcjonalności po tym, jak został uszkodzony w wyniku wybuchu bomby w październiku ubiegłego roku.

10:36

Siergiej Aksionow, wierny Moskwie były premier tzw. Republiki Autonomicznej Krymu twierdzi, że Ukraina z wykorzystaniem dronów próbowała zaatakować półwysep.

Aksionow przekazał, że celem była infrastruktura na osiedlu Krasnohwardijskim. Na miejscu są służby.

09:56

Rosja zabiega o wykluczenie Ukrainy ze światowego rynku zbożowego i proponuje plan swoich dostaw do Afryki z udziałem Kataru oraz Turcji, ale oba te kraje odmawiają Moskwie takiej współpracy – poinformował dziennik „The Financial Times”.

09:15

Aresztowany w piątek za "ekstremizm" były rosyjski oficer wywiadu i czołowy nacjonalistyczny bloger Igor Girkin zaczął otwarcie krytykować Władimira Putina dopiero po nieudanej rebelii Grupy Wagnera; bunt ten osłabił tabu wokół krytyki prezydenta - oceniło w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak wskazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Girkin od dawna krytykował sposób prowadzenia wojny przez rosyjskie ministerstwo obrony, jednak w ostatnich dniach jego komentarze zmieniły się w bezpośrednią krytykę prezydenta Putina i jego władzy.

Dodano, że aresztowanie prawdopodobnie rozwścieczy innych członków społeczności blogerów wojskowych - i niektórych w siłach zbrojnych - którzy w dużej mierze postrzegają Girkina jako bystrego analityka wojskowego i patriotę. Odegrał on ważną rolę w rosyjskiej wojnie w Donbasie od 2014 roku i spędził miesiące na linii frontu w 2022 roku.

08:23

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, wieczorem rosyjskie samoloty zbombardowały ukraińską miejscowość o nazwie Nowy Jork w obwodzie donieckim w pobliżu linii frontu. Zginęło czworo cywilów, troje zostało rannych. Nowy Jork to oryginalna nazwa miejscowości - została zmieniona w czasach stalinowskich na Nowhorodskie, Dwa lata temu ukraiński parlament przywrócił historyczną nazwę.



07:54

Przestępcy, ochotnicy walczący na Ukrainie oraz handlarze bronią ukradli w zeszłym roku pewną ilość zachodniej broni i sprzętu przeznaczonych dla ukraińskiej armii, zanim je odzyskano - poinformowało CNN, powołując się na raport inspektora generalnego Departamentu Stanu USA.

W raporcie napisano, że ukraińskie służby wywiadowcze udaremniły zmowy, które zawarto w celu kradzieży broni i sprzętu, i zostały one ostatecznie odzyskane.

07:47

Zatrzymanie w Rosji byłego funkcjonariusza Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), skrajnego nacjonalisty Igora Striełkowa (wł. Girkina) może być publicznym przejawem zmianę stosunku sił we frakcjach na Kremlu - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Badan nad Wojną (ISW).

Zdaniem ISW, może być to zmiana sił na niekorzyść Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Instytut podkreśla, że dokumenty sądowe wskazują, iż władze Rosji wszczęły sprawę przeciw Girkinowi 18 lipca, czyli w dniu, w którym opublikował on kilka komentarzy bardzo krytycznych wobec Władimira Putina.

"Rosyjskie źródła poufne twierdzą, że zatrzymanie Girkina jest częścią wysiłków rosyjskiej administracji prezydenckiej mających na celu rozprawienie się w wybranymi wpływowymi skrajnymi nacjonalistami rosyjskimi po zbrojnej rebelii finansującego Grupę Wagnera Jewgienija Prigożyna 24 czerwca" - czytamy.

07:10

Ukraińska armia na froncie konsekwentnie kontynuuje próby wgryzania się w rosyjskie linie obrony, ale będzie to żmudny i zapewne długotrwały proces; to gra na wycieńczenie przeciwnika i oczekiwanie na jego kryzys - mówi Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej".

Trwająca od 1,5 miesiąca ukraińska kontrofensywa nie jest spektakularna i zdecydowanie oczekiwania wobec niej były zawyżone, ale nie oznacza to, że armia Ukrainy działa nieprawidłowo czy popełnia jakieś krytyczne błędy. W tych warunkach, które mamy, czyli mimo wszystko ograniczonej ilości ciężkiego sprzętu wojskowego po stronie ukraińskiej, braku samolotów bojowych i przewagi w powietrzu, a także głębokiej i dość dobrze zorganizowanej obrony rosyjskiej, dzieje się to, co jest możliwe. Ukraińcy atakują pierwszą linię obrony głównie przy pomocy artylerii i punktowo uderzają w zaplecze, by demontować rosyjską artylerię, logistykę i dowodzenie - mówi Mariusz Cielma w rozmowie z PAP.

Ukraińcy raportują dziennie o postępach rzędu kilkuset metrów czy ponad kilometra na głównych kierunkach swoich działań, ale od kilku tygodni słyszymy te same nazwy miejscowości. Postępy terytorialne są nieznaczne, co potwierdza, że Rosjanie mają dobrze zorganizowaną obronę.

06:53

"Wczoraj wieczorem nieprzyjaciel skierował na Nikopol ogień artyleryjski. Trzy osoby zostały ranne. 57-letni mężczyzna i 78-letnia kobieta trafili do szpitala z ranami odłamkowymi. Ich stan jest średni. Kolejny 42-letni mężczyzna będzie leczony w domu" - poinformował Serhij Łysak, szef Dniepropietrowskiej Administracji Wojskowej.

06:40

Ukraińska armia kontynuuje działania kontrofensywne na kierunkach: Melitopol i Berdiańsk.

06:36

W ciągu ostatniej doby ukraińska armia wykonała 14 nalotów na pozycje Rosjan. Ukraińcy w najnowszym raporcie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy chwalą się też zniszczeniem 11 dronów przeciwnika.