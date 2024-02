Ukraińskie wojska na wschodzie kraju zestrzeliły w czwartek kolejne dwa rosyjskie samoloty myśliwsko-bombowe Su-34 – poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. "Próby nowej interwencji w Rosji grożą konfliktem na dużą skalę z użyciem broni nuklearnej" - powiedział Władimir Putin podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Federalnym. Wojska Ukrainy uderzyły w miejsce koncentracji rosyjskich żołnierzy w Ołeniwce w obwodzie donieckim, zabijając 19 osób, w tym zastępcę dowódcy jednostki – poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Czwartek, 29 lutego 2024 r. jest 736. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Poniżej znajdziecie zapis naszej relacji dnia.

12:44

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził swój sprzeciw wobec wysłania wojsk lądowych krajów NATO na Ukrainę.

12:25

Planowana przez polskich rolników blokada granicy polsko-litewskiej wygląda jak rosyjska próba nastawienia przeciwko sobie dwóch największych stronników Ukrainy - uważa premier Litwy Ingrida Szimonyte.

12:21

Tereny na zachód od Awdijiwki pozostają kluczowym celem rosyjskiej ofensywy we wschodniej Ukrainie, a od czasu zajęcia tego miasta w dniu 17 lutego siły rosyjskie posunęły się naprzód ok. 6 km od jego centrum - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

12:16

Nie wykluczam, że Polska podejmie podobną inicjatywę, jak Łotwa ws. zakazu importu rosyjskich produktów rolnych - powiedział w czwartek premier Donald Tusk. Podkreślił, że oba kraje będą zabiegać o lepsze regulacje chroniące rolników przed importem zbóż i żywności ze Wschodu.

11:57

Gazeta "Lidove Noviny" powiadomiła, powołując się na dane czeskiego Urzędu Statystycznego, że 60 proc. dostaw gazu do Czech stanowi surowiec pochodzący z Rosji. Gaz dociera do tego kraju m.in. dlatego, że państwa, które go odbierają, np. Słowacja, mają pełne zbiorniki. Nadmiar surowca płynie więc dalej.

11:55

W wyniku rozpoczętej przez Rosję 24 lutego 2022 roku wojny z Ukrainą śmierć poniosło 443 ukraińskich sportowców i trenerów - poinformowało ministerstwo sportu i młodzieży tego kraju.

Uszkodzonych zostało 502 obiektów sportowych, a 40 procent ukraińskiej młodzieży musiało opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Jednocześnie resort przekazał informację, że mimo trwającej wojny, odbudowano 81 zniszczonych obiektów infrastruktury sportowej i młodzieżowej.

11:52

Cmentarz Borisowski w Moskwie, na którym w piątek ma odbyć się pogrzeb lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, jest pilnowany przez policję, a wejść na teren nekropolii można tylko po okazaniu dokumentów - pisze serwis Możem Objasnit.

11:50

Ukraińskie wojska na wschodzie kraju zestrzeliły w czwartek kolejne dwa rosyjskie samoloty myśliwsko-bombowe Su-34 - poinformował dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk.

"Widocznie nic do nich nie dociera! Rosyjscy piloci nie wyciągają wniosków! Dziś około 9 na kierunku awdijiwskim i mariupolskim zniszczono kolejne dwa Su-34 okupantów" - napisał na Telegramie.

Wcześniej w czwartek generał Ołeszczuk przekazał już wiadomość o zestrzeleniu jednej takiej maszyny; ogółem w lutym Rosjanie stracili 13 samolotów. Największą stratę rosyjskie siły powietrzne poniosły 23 lutego, gdy nad Morzem Azowskim strącony został drugi rosyjski samolot wykrywania radarowego dalekiego zasięgu A-50.

11:46

Rząd RFN przygotowuje się coraz konkretniej na możliwy atak Rosji na Niemcy lub któryś z krajów NATO; w 13-stronicowym dokumencie dla Bundestagu przedstawiono analizę zagrożeń, prowadzących do wybuchu wojny - informuje portal dziennika "Bild".

11:44

Trzy osoby zginęły w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy i donieckim na wschodzie - poinformowały władze i prokuratura obwodowa na Telegramie.

11:26

"Próby nowej interwencji w Rosji grożą konfliktem na dużą skalę z użyciem broni nuklearnej" - powiedział Władimir Putin podczas przemówienia przed Zgromadzeniem Federalnym. Prezydent Rosji ostrzegał, że "Rosja posiada broń zdolną razić cele" na terytorium wroga. "Pamiętamy, co stało się z tymi, którzy wysłali swoje siły do naszego kraju. Teraz konsekwencje dla interwencjonistów będą dużo bardziej tragiczne" - mówił. Tłumaczył też, że specjalna operacja wojskowa - jak rosyjska propaganda nazywa inwazję na Ukrainę - ma poparcie "bezwzględnej większości Rosjan".

11:21

Mówiąc o ewentualnym wysłaniu wojsk na Ukrainę, prezydent Emmanuel Macron chciał zapewne postawić w niezręcznej sytuacji francuską skrajną prawicę oraz zadziałać w sposób odstraszający na Rosję - ocenił w rozmowie z PAP Jean-Pierre Maulny, wicedyrektor Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Strategicznych (IRIS).

10:38

W Pradze rozpoczęło się Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Ukrainy. Wśród tematów rozmów znalazły się m.in. współpraca V4 w obszarach gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego i migracji, a także rosyjska agresja na Ukrainę.

10:32

Rosja obniżyła próg wymagany do użycia taktycznej broni jądrowej do poziomu niższego, niż kiedykolwiek publicznie przyznała. Kreml może sięgnąć po to uzbrojenie na wczesnym etapie konfliktu z innym mocarstwem - wynika z rosyjskich dokumentów wojskowych ujawnionych przez "Financial Times".

10:26

Sąd obwodu briańskiego w Rosji, graniczącego z Ukrainą, skazał obywatela Ukrainy na 12 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "szpiegostwo" - podała AFP, powołując się na władze rosyjskie.



09:56

Około 50 tys. Tatarów krymskich było zmuszonych opuścić Krym w ciągu ostatnich dziesięciu lat - poinformował Refat Czubarow, przewodniczący działającego na Ukrainie Medżlisu, samorządu Tatarów Krymskich, w wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.



09:35

Rosja chciałaby zamrozić wojnę na Ukrainie w takim stadium, jak teraz, ale do tego nie dojdzie - oznajmił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow w rozmowie na antenie kanadyjskiej stacji CBC.

09:20

Nie milkną echa po słowach prezydenta Francji Emmanuela Macrona o możliwości wysłania wojsk lądowych na Ukrainę. Biorąc jednak pod uwagę nastawienie sojuszników i nastroje opinii publicznej w samej Francji, propozycja Macrona wydaje się nierealistyczna, choć analitycy podkreślają znaczną zmianę jego stanowiska względem Rosji i Ukrainy.



09:10

Grupa działających w Polsce białoruskich opozycjonistów twierdzi, że planuje zamach stanu na reżim Aleksandra Łukaszenki. Plan ma zostać wykonany "we właściwym czasie".

09:01

Cztery osoby cywilne zginęły w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował rano szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Dwie osoby poniosły śmierć, a pięć zostało rannych w ostrzale miasta Kupiańsk, gdzie pociski zniszczyły cerkiew i dom, a także uszkodziły kawiarnię i 16 budynków mieszkalnych.

Sześcioletnia dziewczynka i 48-letni mężczyzna zginęli, a matka dziewczynki odniosła poważne obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na dworzec w miejscowości Wełykyj Burłuk.

Na skutek powtórnego ataku na Kupiańsk wybuchł pożar w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym. Ostrzeliwane były także Wołczańsk, Hryhorowka, Moskowka i Kindrasziwka, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i apteka, a także wybuchł pożar w budynku gospodarczym.

08:57

Naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski powiadomił o odparciu ataku sił rosyjskich w okolicach Orliwki, która również znajduje się w obwodzie donieckim. Zaznaczył jednocześnie, że przeciwnik kontynuuje działania ofensywne na wielu kierunkach frontu.

"Szczególnie napięta sytuacja utrzymuje się na kierunku awdijiwskim i zaporoskim, gdzie rosyjskie oddziały szturmowe starają się przerwać obronę naszych wojsk i zdobyć miejscowości: Toneńke, Orliwka, Semeniwka, Berdyczi, Krasnohoriwka" - poinformował.

Trwają także intensywne walki w rejonach Robotynego i Werbowego, czyli miejscowości, nad którymi Rosjanie starają się odzyskać kontrolę - powiadomił Syrski.

08:53

Wojska Ukrainy uderzyły w miejsce koncentracji rosyjskich żołnierzy w Ołeniwce w obwodzie donieckim, zabijając 19 osób, w tym zastępcę dowódcy jednostki - poinformował w czwartek sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na miejsce koncentracji wojsk rosyjskich w Ołeniwce w obwodzie donieckim, wykorzystując do tego ukraińskie systemy rakietowe. Według wstępnych danych straty wroga wyniosły 19 zabitych rosyjskich okupantów, w tym zastępca dowódcy rosyjskiej jednostki oraz 12 rannych najeźdźców, w tym dowódca" - przekazano na Facebooku.

08:44

Rosja umieściła na orbicie irańskiego satelitę - podały w czwartek państwowe media w Teheranie. Satelita badawczy Pars 1 - wyniesiony przez rosyjską rakietę Sojuz, odpaloną z kosmodromu Wostocznyj - jest wyposażony w trzy kamery umożliwiające przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości.



08:08

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu kolejnego rosyjskiego samolotu, myśliwsko-bombowego Su-34, który został strącony na wschodzie kraju. Jest to już 11. maszyna, którą wojska okupanta straciły w lutym.

"Dziś 29 lutego, data, która przypada raz na cztery lata, ale to zwykły dla Rosjan dzień, kiedy stracili kolejny samolot. Minus Su-34 na kierunku wschodnim! Dziękujemy za robotę!" - powiadomił dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk w czwartek rano na Telegramie.

07:53

ISW pisze, że Moskwa może też nie podjąć żadnych natychmiastowych działań w związku ze środowym apelem, chcąc utrzymać status quo między Tyraspolem i Kiszyniowem. Kreml może również zwiększyć presję dyplomatyczną na Mołdawię, która zniosła ulgi celne dla Naddniestrza.

Kolejny zaprezentowany przez analityków scenariusz zakłada wysłanie przez Rosję dodatkowego wsparcia militarnego do Naddniestrza. Jednak - jak zaznaczają eksperci - nie wiadomo, w jaki sposób sprzęt czy personel miałyby zostać tam przetransportowane. Rosja musiałaby wykorzystać przestrzeń powietrzną Ukrainy czy Rumunii albo podjąć próbę dużej operacji lądowej w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. Ten ostatni wariant ISW ocenia jako mało prawdopodobny, ponieważ wiązałby się z odciągnięciem sił rosyjskich ze wschodu Ukrainy.

07:49

Istnieje kilka scenariuszy rozwoju wydarzeń w związku z apelem Naddniestrza o pomoc wysłanym do Rosji. Najbardziej prawdopodobne wydaje się wykorzystanie przez Moskwę tego wezwania do wzmocnienia działań hybrydowych - uważa amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Celem rosyjskich operacji hybrydowych jest destabilizacja i dalsza polaryzacja Mołdawii przed tegorocznymi rozmowami akcesyjnymi UE-Mołdawia i wyborami prezydenckimi w Mołdawii - podkreślają eksperci think tanku.

Za najbardziej niebezpieczny scenariusz rozwoju wydarzeń ISW uznaje możliwe podjęcie przez Kreml decyzji o formalnej aneksji Naddniestrza, by usprawiedliwić wojskową interwencję przeciwko Mołdawii w perspektywie długoterminowej.

07:29

Były dowódca GROM gen. Roman Polko, odnosząc się do słów prezydenta Francji o możliwym wysłaniu wojsk lądowych na Ukrainę, ocenił, że jeżeli dostawy broni nie wystarczą, aby wesprzeć Kijów, to musimy być gotowi do użycia naszych sił. "Chciałbym uspokoić wszystkich, bo to są czarne scenariusze, ale armia zawsze musi być przygotowana na najgorsze" - dodał.

05:22

W ostatnich dwóch latach do Rosji trafiło blisko 700 karabinów fińskiej produkcji, w tym snajperskich, a także kilka milionów sztuk amunicji do nich pochodzącej z fińskich zakładów - ujawnił dziennik "Helsingin Sanom

05:20

Zbiegłego w 2023 r. kapitana Maksima Kuzminowa, pilota rosyjskiego śmigłowca Mi-8, który uciekł na Ukrainę, a następnie wyjechał do Hiszpanii, zabili 13 lutego wynajęci przez Kreml dwaj Czeczeńcy - ustalił w oparciu o prowadzone śledztwo madrycki dziennik "El Mundo".

05:19

Ukraina powinna móc uderzyć w Rosję, także na jej terytorium. Zachód popełnił błąd nakładając ograniczenia na wykorzystanie przekazanej broni do obszaru Ukrainy - powiedział w wywiadzie dla fińskiego nadawcy Yle generał Andrus Merilo, który od kwietnia będzie dowódcą estońskich sił zbrojnych.

05:17

Holandia zamówiła dziewięć samobieżnych haubic DITA w czeskiej firmie zbrojeniowej Excalibur Army - poinformował ambasador Holandii w Czechach Daan Huisinga. Haubice są częścią dużego holenderskiego zamówienia dla ukraińskiej armii w dwóch czeskich firmach.