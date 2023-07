"W kierunku Berdiańska Siły Zbrojne Ukrainy weszły dwa kilometry w głąb obrony wroga" - powiedział rzecznik zgrupowania ukraińskich wojsk "Tawria" (działającego na południu) Walery Szerszen. Władze Rostowa nad Donem nie odzyskają od Grupy Wagnera 90 mln rubli za wyrządzone szkody podczas buntu w sobotę 24 czerwca. Wagnerowcy mogą wysadzić w powietrze most łączący Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim - donoszą brytyjskie media, opierając się na źródłach zbliżonych do Kremla. Dwoje cywilów, którzy w poniedziałek zginęli w gminie Szałyhyne w obwodzie sumskim na północnym-wschodzie Ukrainy, to ofiary rosyjskich dywersantów. Wtorek to 496. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieramy w relacji z 04.07.2023 r.

