Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że w okupowanym Enerhodarze doszło do wybuchu w budynku, używanym przez oddziały podlegające przywódcy Czeczenii Ramzanowi Kadyrowowi. Według wywiadu był to wynik operacji koordynowanego przez HUR ruchu oporu. Rosyjski resort obrony może być bardziej zaangażowany w likwidację najemniczej Grupy Wagnera niż Władimir Putin - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Rosja najprawdopodobniej odwołała planowane na wrzesień manewry Zapad 23 - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Rosyjskie władze twierdzą, że udaremniono nocne ataki ukraińskich dronów w rejonie Moskwy i Briańska przy granicy z Ukrainą - poinformowała agencja Reutera. Poniedziałek jest 551. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 28.08.2023 r.

Zniszczony budynek niedaleko Kijowa (zdjęcie ilustracyjne) / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

20:50

Wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki ocenił w poniedziałek, że latem Rosjanie mogli zmniejszyć liczbę używanych w ostrzałach pocisków rakietowych po to, by zgromadzić zapasy do nowych ataków jesienią na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

20:04

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała w poniedziałek, że władze ogłoszą obowiązkową ewakuację dzieci z dwóch przyfrontowych rejonów (powiatów) obwodu zaporoskiego na południu kraju: wasyliwskiego i połohowskiego. Z pięciu miejscowości ma wyjechać 54 dzieci.

19:26

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że w okupowanym Enerhodarze doszło do wybuchu w budynku, używanym przez oddziały podlegające przywódcy Czeczenii Ramzanowi Kadyrowowi. Według wywiadu był to wynik operacji koordynowanego przez HUR ruchu oporu.

"W wyniku operacji miejscowego ruchu oporu, koordynowanego przez HUR, 'ucierpiały' prowizoryczne 'koszary' oddziału gwardii narodowej (...) Achmat 1" - podał HUR w komunikacie na Telegramie.

Achmat 1 to jednostka Oddziałów Specjalnych Szybkiego Reagowania (SOBR), wchodzących w skład rosyjskiej Gwardii Narodowej. W przypadku Czeczenii jednostki formalnie należące do Rosgwardii faktycznie podlegają Kadyrowowi.

19:09

Prezydent Rosji Władimir Putin nie pojedzie na szczyt G20, który w przyszłym miesiącu odbędzie się w Indiach - poinformowało biuro premiera Indii Narendry Modiego. Rosję w New Delhi ma reprezentować szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

18:24

60-letni Rosjanin posiadający szwedzkie obywatelstwo został oskarżony w poniedziałek o współpracę z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Mężczyzna miał przez blisko 10 lat pomagać w pozyskiwaniu technologii i zakupie sprzętu dla sił zbrojnych Rosji.

18:01

Armia rosyjska zaatakowała Nikopol dronem kamikaze. Ranne zostały cztery osoby, uszkodzony został budynek administracyjny - podaje Ukrinform, powołując się na lokalne władze.

17:56

Nowy ambasador Ukrainy w Budapeszcie Fedir Szandor, który wkrótce ma rozpocząć swoją misję, ma korzenie węgierskie i zna sytuację Węgrów na Zakarpaciu, jednak jest mało prawdopodobne, aby udało mu się poprawić napięte stosunki na linii Budapeszt-Kijów - ocenił węgierski dziennik "Magyar Nemzet".

17:37

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w Pradze, że Kijów jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu przez państwa sąsiadujące z Ukrainą własnych krajowych ograniczeń dotyczących zboża. 15 września ma zakończyć się embargo UE na import zbóż z Ukrainy.

16:45

Recep Tayyip Erdogan wkrótce uda się do Soczi w Rosji - ogłosił rzecznik rządzącej w Turcji partii AKP Omer Celik. Prezydent Turcji chce omówić z Władimirem Putinem możliwości wznowienia porozumienia zbożowego, umożliwiającego eksport ukraińskich produktów rolnych przez Morze Czarne. Wcześniej pojawiały się informacje, że to Putin ma polecieć do Turcji.

15:20

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział mi w zeszłym tygodniu w Kijowie, że węgierska mniejszość na Ukrainie będzie miała zapewnione takie prawa, jak mniejszość ukraińska na Węgrzech - poinformowała w poniedziałkowym wywiadzie dla portalu Index prezydent Węgier Katalin Novak.

"Zgodziliśmy się otworzyć nowy rozdział, podjąć rzeczowe i konkretne kroki w interesie węgierskiego narodu na Zakarpaciu" - stwierdziła Novak. Dodała, że mniejszość ukraińska na Węgrzech cieszy się bardzo szerokimi prawami.

14:12

Ukraiński wywiad wojskowy potwierdza informację o ataku na rosyjską 126. gwardyjską brygadę obrony wybrzeża Floty Czarnomorskiej na Krymie. Atak został przeprowadzony w nocy z czwartku na piątek. Regionalny kanał Telegramu, Krymski Wiatr, poinformował o trzech zabitych i "bardzo wielu" rannych. "Dobry rajd, uchwycenie przyczółka i zadanie strat, ale trudno nazwać to kontrofensywą" - mówi generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku Roman Polko. Były dowódca jednostki GROM w rozmowie z Bogdanem Zalewskim w internetowym Radiu RMF24 komentuje skuteczność ukraińskich ataków.

13:03

Zażądaliśmy od reżimu Łukaszenki natychmiastowego opuszczenia przez Grupę Wagnera terenu Białorusi oraz natychmiastowego opuszczenia strefy przygranicznej przez nielegalnych migrantów gromadzonych tam przez służby białoruskie - oświadczył szef MSWiA Mariusz Kamiński.

12:40

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy zaproponuje rządowi zamknięcie dwóch z czterech pozostałych przejść granicznych z Białorusią - informuje agencja BNS, cytując litewską minister Agne Bilotaite.

12:21

Rosja rozpoczęła montaż irańskich dronów kamikadze Shahed na własnym terytorium - uważa przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki. HUR ocenia też, że Moskwa zdołała zwiększyć produkcję pocisków rakietowych.

"Po ostatnich atakach z zastosowaniem dronów Shahed wykryliśmy w nich elementy, które świadczą o tym, że bezzałogowce są montowane już w Rosji" - oświadczył Skibicki w wywiadzie dla portalu RBK Ukraina.

11:39

Białoruskie MSW od miesiąca wystawia wagnerowcom paszporty na zmienione nazwiska; może to mieć związek z przygotowaniem działań dywersyjnych, w tym ataków terrorystycznych - mówił w Studiu PAP Zastępca Kierownika Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi Paweł Łatuszka.

"Według potwierdzonych przez nas informacji Wagnerowcy otrzymują białoruskie paszporty, prawdziwe dokumenty, ale oczywiście wystawione na inne imiona i nazwiska. Dlatego mogą przez przejścia graniczne po prostu przedostać się na terytorium Unii Europejskiej" - mówił Łatuszka.

11:37

Śmierć Jewgienija Prigożyna, właściciela najemniczej Grupy Wagnera, jest ostatecznym dowodem na to, że Władimirowi Putinowi nie można ufać w kwestii pokoju na Ukrainie i musi on zostać pokonany - napisał w dzienniku "Daily Mail" były brytyjski premier Boris Johnson.

"Nie mogło minąć więcej niż kilka sekund od eksplozji na pokładzie niezawodnego zazwyczaj biznesowego odrzutowca Embraer Legacy 600 do momentu, w którym rosyjski bandzior stracił przytomność w swoim zawrotnym przyspieszeniu do ziemi; a jednak jestem pewien, że wiedział od razu z doskonałą jasnością, co się stało. Wiedział, czyja ukryta ręka wysyła go 28 tys. stóp w dół, aby został spalony wraz z resztą towarzyszy z Grupy Wagnera w kuli ognia we wsi w regionie twerskim na północ od Moskwy (...). Rozumiał, co się dzieje, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni musiał, z tyłu głowy, spodziewać się, że to się stanie - albo to, albo coś bardzo podobnego. Prigożyn wiedział, kto jest sprawcą, podobnie jak my wszyscy, prawda?" - napisał Johnson w swoim cotygodniowym felietonie.

11:08

Rosyjskie służby zatrzymały byłego pracownika konsulatu generalnego USA we Władywostoku, zarzucając mu "gromadzenie informacji na temat specjalnej operacji wojskowej i mobilizacji" - podała agencja AP, powołując się na Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji.

Robiert Szonow jest podejrzany o "zbieranie informacji na temat rosyjskiej wojny na Ukrainie i o mobilizacji, a także o nastrojach społecznych w Rosji na zlecenie dyplomatów USA".

10:36

W poniedziałek, po godz. 10, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii: Mariusza Kamińskiego, Agne Bilotaite, Maris Kuczinskis i Lauriego Laanemetsa.

Szef polskiego MSWiA zapowiedział, że na spotkaniu omówiona zostanie sytuacja w regionie i wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa. Ministrowie mają poinformować opinię publiczną, jak Polska i państwa bałtyckie będą reagować na jakiekolwiek prowokacje ze strony Rosji i Białorusi.

10:15

W Estonii rozpoczęły się w poniedziałek największe w historii tego kraju ćwiczenia rezerwistów; weźmie w nich udział ok. 10 tys. osób przypisanych w 2022 roku do jednostek obrony terytorialnej. Ćwiczenia potrwają do 8 października i będą odbywać się w różnych punktach Estonii.

Zapewnienie wsparcia logistycznego ćwiczeniom jest jedną z największych operacji logistycznych estońskich sił obronnych od czasu odzyskania przez kraj niepodległości. Wojsko ma za zadanie zaopatrzyć blisko 10 tys. członków rezerwy oddziałów obrony terytorialnej w około pół miliona jednostek sprzętu.

09:16

W niedzielę z Ukrainy do Polski przyjechało 30,5 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 42,3 tys. osób - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG odnotowała 15,036 mln wjazdów do Polski i 13,313 mln wyjazdów na Ukrainę.