Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ukraińskie siły powietrzne zlikwidowały ponad 3,5 tys. wrogich celów powietrznych, w tym 350 samolotów i śmigłowców i ponad 2 tys. dronów - przekazał dowódca tej formacji gen. Mykoła Ołeszczuk. Niedziela jest 529. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 06.08.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińskie flagi upamiętniające poległych żołnierzy w centrum Kijowa / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

07:23

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ukraińskie siły powietrzne zlikwidowały ponad 3,5 tys. wrogich celów powietrznych, w tym 350 samolotów i śmigłowców i ponad 2 tys. dronów - przekazał dowódca tej formacji gen. Mykoła Ołeszczuk. Dziś w Ukrainie obchodzony jest dzień tamtejszych sił powietrznych.

(W pierwszych godzinach inwazji) obiecaliśmy nie oddać wrogowi kontroli nad naszym niebem i dotrzymaliśmy słowa - powiedział gen. Mykoła Ołeszczuk w wystąpieniu z okazji obchodzonego dziś święta.

Siły Powietrzne zniszczyły ponad 3,5 tys. wrogich celów powietrznych, w tym 350 samolotów i śmigłowców, 1200 pocisków manewrujących, 24 rakiety balistyczne, ponad 2000 dronów i 13 rakiet Kindżał, które rzekomo "nie mają odpowiedników (na świecie) - wyliczył dowódca, dziękując wojskowym.

Pomimo przewagi Rosjan w powietrzu, ukraińscy lotnicy wykonali ponad 14 tys. lotów bojowych - dodał.

Telegram

07:11

Obecność najemników Grupy Wagnera na Białorusi stwarza ryzyko i potencjał do działań wojskowych w "szarej strefie". Zaś NATO nie jest jeszcze dobrze przystosowane do odpowiedzi na takie działania - powiedziała w rozmowie z PAP Elisabeth Braw, ekspertka American Enterprise Insitute (AEI).

Odkąd po przerwanym buncie najemnicy Grupy Wagnera pojawili się na Białorusi, władze Polski i innych państw sąsiednich głośno zgłaszały swoje obawy o to, że rosyjscy bojownicy mogą zostać użyci do wrogich działań przeciwko sojusznikom Ukrainy. Według Elisabeth Braw, autorki publikacji i książek na temat niekonwencjonalnych zagrożeń i operacji w szarej strefie bezpieczeństwa, są to obawy uzasadnione.

07:04

"Kierowana bomba lotnicza Rosji przeciwko centrum krwiodawstwa w Ukrainie. Dziś wieczorem w mieście Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Są zabici i ranni. Moje kondolencje! Nasi ratownicy gaszą pożar" - napisał w sobotę wieczorem na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent podkreślił, że nawet tylko ta zbrodnia wojenna mówi wszystko o agresji Rosji.

"Bestie, które niszczą to, co po prostu umożliwia życie. Pokonanie terrorystów to sprawa honoru dla wszystkich, którzy cenią sobie życie" - napisał ukraiński przywódca.



Telegram