Rosja gromadzi samoloty i śmigłowce w pobliżu granicy z Ukrainą, co wskazuje, że przygotowuje się do rzucenia ich do walki, aby wesprzeć zacinającą się ofensywę lądową – podaje „Financial Times”. Rosjanie koncentrują ostrzały artyleryjskie wokół Bachmutu. Czekając na walki uliczne, Ukraińcy umacniają swoje pozycje w mieście. Od 24 lutego 2022 do 15 lutego 2023 wojsko Ukrainy zlikwidowało około 139 770 rosyjskich żołnierzy, a tylko w ciągu ostatniej doby - 690 Rosjan. To 357. dzień wojny rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu znajdziecie w naszej relacji.

Ukrainiec w miejscu, gdzie zniszczono rosyjski sprzęt wojskowy / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA - Dziś drugi dzień rozmów ministrów obrony NATO. - "Rosyjskie siły lądowe są dość uszczuplone, więc jest to najlepsza wskazówka, że przestawią się na walkę powietrzną. Jeśli Ukraińcy mają przetrwać, muszą mieć jak najwięcej możliwości obrony powietrznej i tak wiele amunicji jak to możliwe" - mówił sekretarz obrony USA Lloyd Austin w Brukseli. - "Obecnie kluczowe znaczenie ma szybkość, co dotyczy zarówno podejmowania decyzji przez naszych sojuszników i dostarczania nam uzbrojenia, jak też szkolenia naszych żołnierzy; szybkość ratuje życie mieszkańcom Ukrainy i przywraca bezpieczeństwo" - ocenił we wtorek w wieczornym wystąpieniu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. - Ukraińcy w ciągu ostatniej doby uderzyli punkt kontrolny Rosjan, sześć magazynów amunicji i dwie stacje komunikacyjne - wynika z podsumowania ukraińskiego sztabu generalnego. - Naukowcy z Yale opublikowali raport, który przedstawia szeroko zakrojoną, systematyczną i zaplanowaną akcję polegającą na wywozie dzieci w głąb Rosji, "reedukacji" oraz przymusowych adopcjach i przydzielaniu do rodzin zastępczych. - Od 24 lutego 2022 do 15 lutego 2023 wojsko Ukrainy zlikwidowało około 139 770 rosyjskich żołnierzy, a tylko w ciągu ostatniej doby - 690 Rosjan. 08:30 Rano Rosjanie ostrzelali Kupiańsk. "Dzisiaj o godzinie 7:00 Kupyańsk znów znalazł się pod ostrzałem. Uszkodzone zostały trzy prywatne budynki mieszkalne i budynki gospodarcze. Były pożary" - napisał Oleg Sinegubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. 08:20 9 lutego podczas wizyty w zakładach w Omsku wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew wezwał do zwiększenia rosyjskiej produkcji czołgów. Później, 12 lutego Władimir Putin skrytykował wicepremiera odpowiedzialnego za przemysł zbrojeniowy. Putin w transmitowanym w telewizji spotkaniu zarzucił Denisowi Manturowi "wygłupianie się" i zażądał zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania "specjalnej operacji wojskowej". Wysocy rangą przywódcy wojskowi są prawdopodobnie świadomi, że rosyjski przemysł zbrojeniowy staje się słabym punktem w związku z błędnymi założeniami dotyczącymi działań na Ukrainie. Produkcja militarna niemal na pewno nie dostarcza takiej ilości sprzętu dla ministerstwa obrony, która mogłaby uzupełnić braki w uzbrojeniu wynikające z potrzeb Rosji - czytamy w najnowszym raporcie brytyjskiego wywiadu. 08:00 Starając się ukryć swoje straty w wojnie z Ukrainą, Rosjanie palą ciała poległych w krematorium na anektowanym Krymie koło miejscowości Krasna Horka; działa ono przez całą dobę, spalane są tam ciała zabitych żołnierzy i najemników - podał ukraiński Sztab Generalny. "W rejonie miejscowości Krasna Horka w rejonie (odpowiednik powiatu - przyp. RMF FM) symferopolskim, na terenie tymczasowo okupowanego Krymu, przeciwnik ucieka się do spalania ciał, by ukryć liczbę zabitych" - podał sztab w porannym raporcie w środę. Jak opisuje, ciała zabitych żołnierzy i najemników przywożone są ciężarówkami i "kremacja prowadzona jest całodobowo".

07:35 O doniesieniach "Financial Times" dotyczących ruchów Moskwy, piszemy tutaj: Zobacz również: Rosja przerzuca samoloty i śmigłowce w pobliże granicy z Ukrainą 07:26 Na 22 lutego zwołano nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Federalnego (izba wyższa rosyjskiego parlamentu). 07:10 Od 24 lutego 2022 do 15 lutego 2023 wojsko Ukrainy zlikwidowało około 139 770 rosyjskich żołnierzy, a tylko w ciągu ostatniej doby - 690 Rosjan. 06:36 Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w obwodach donieckim i charkowskim. 06:31 Więcej o ukraińskich dzieciach wywożonych do Rosji piszemy w artykule: Zobacz również: Wstrząsający raport na temat ukraińskich dzieci. Rosja jak III Rzesza 06:16 "Rakiety i artylerzyści Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniego dnia uderzyli w punkt kontrolny wroga, dwa obszary koncentracji siły roboczej, sześć magazynów amunicji i dwie stacje komunikacyjne" - przekazało ukraińskie wojsko. 06:08 "Wróg, próbując przejąć pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, nadal koncentruje swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Szachtar" - przekazał sztab generalny ukraińskich wojsk. 05:43 Naukowcy z Yale opublikowali raport, z którego wynika, że w 43 obozach filtracyjnych Rosjanie przetrzymują i reedukują co najmniej 6000 ukraińskich dzieci. Wśród dzieci, które przetrzymuje Rosja są najmłodsi, którzy mają rodziców lub opiekuna prawnego, ci, których Rosja uznała za sieroty, i inni, którzy przebywali w ukraińskich instytucjach państwowych przed inwazją. Są też dzieci, których status prawny był niejasny z powodu wojny.

