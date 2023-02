We wtorek prezydent Biden wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowane do Polaków. Będziemy bronić suwerenności narodów i demokracji. Nie powinno być żadnych wątpliwości - nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane, a zobowiązania NATO to święta przysięga obrony każdej piędzi ziemi krajów sojuszu - powiedział.

Około 200 mieszkających w Polsce Ukraińców przeszło po południu ulicami Katowic, przypominając o rosyjskiej agresji na ich kraj, dziękując Polakom za okazaną dotychczas pomoc i prosząc o dalsze wsparcie. Zgromadzenie zorganizowano w ramach akcji Light Will Win Over Darkness.

"Polska. Od zawsze po stronie wolności" - pod takim tytułem ukazał się w sobotę w wenezuelskim dzienniku "El Universal" artykuł wicepremiera Piotra Glińskiego.

Polityk podkreślił, że dla Polski połączenie solidarności i wolności to fundament jej geopolitycznej koncepcji i jeden z kluczowych filarów polityki zagranicznej.

W tym, że Polacy w ubiegłym roku otworzyli Ukraińcom uciekającym przed rosyjską inwazją drzwi do swoich domów i mieszkań, udzielili im schronienia i pomocy, nie było niczego wyjątkowego - twierdzi profesor Piotr Gliński. "Wolność i doświadczenie wspólnoty są wartościami dla Polaków najważniejszymi (...). Taka postawa cechuje Polaków od pokoleń. Już na wczesnym etapie powstawania polskiej tożsamości kształtowało się poczucie wspólnoty losu i poczucie wolności".

10. pakiet sankcji UE wobec Rosji formalnie wszedł w życie. Obejmuje m.in. zakazy eksportu do Rosji krytycznych technologii i towarów przemysłowych, restrykcje przeciw mediom powiązanym z Kremlem i rosyjskim bankom.

Alaksandr Łukaszenka nazwał decyzję polskich władz o ograniczeniu ruchu dla białoruskich pojazdów towarowych na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze "idiotyczną". Ci szaleńcy nawet nie myślą, kiedy robią krok - mówił białoruski dyktator.

Poruszył także temat zbliżających się wyborów w Polsce. Jak stwierdził, "lud zmiecie" obecnie rządzących.

Podczas spotkania ministrów finansów państw G-20 w indyjskim Bengaluru nie udało się uzgodnić wspólnego komunikatu końcowego. Chiny i Rosja uniemożliwiły porozumienie w sprawie wspólnego dokumentu.

Różnice dotyczyły dwóch punktów: potępienia rosyjskiego ataku na Ukrainę oraz kwestii umorzenia długu krajom ubogim - podała agencja Reutera.



"Niezłomni w lutym stanęli do walki, niezłomni zwyciężą" - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując krótki film podsumowujący rok ukraińskiej walki z rosyjską agresją.

"Rok nieugiętości. Rok wytrwałości. Rok jedności" - głosi podpis pod filmem opublikowanym przez ukraińskiego przywódcę.

Na wideo pokazano kadry przedstawiające Ukrainę i jej mieszkańców od pierwszych chwil rosyjskiej agresji na pełną skalę 24 lutego ub. r. Widać na nim bombardowania ukraińskich miast, ewakuację mieszkańców, ich strach i cierpienie, pracę wolontariuszy, ratowników, lekarzy, walkę na froncie i wyzwolone miasta.

"Z czego składa się niezłomność? Z decyzji, by podjąć walkę. Decyzji, by stawić opór. Odwagi, by nieść pomoc. Odwagi, by ratować. Odwagi, by dawać. Odwagi, by się trzymać. Ze wspólnej walki. Wspólnego gniewu, bezgranicznego gniewu. Z ofensywy" - te słowa towarzyszą zmieniającym się w filmie obrazom.

Chińska propozycja planu pokojowego dla Ukrainy to próba wzmocnienia wizerunku Pekinu - przekonywał w Przeglądzie Zagranicznym, w internetowym Radiu RMF24, Marcin Przychodniak z PISM. Jego zdaniem, nie jest to politycznie wiążąca i wiarygodna propozycja, która mogłaby przybliżyć zakończenie tej wojny. Jak zauważa gość Andrzeja Kohuta, jest to zbiór chińskich haseł i postulatów. Został on tak sformułowany, by został odrzucony.

Przychodniak o planie pokojowym Chin: Ani to plan, ani nie przybliża do pokoju

Komisja Europejska i Polska ogłoszą na początku przyszłego tygodnia ważną inicjatywę dotyczącą dzieci uprowadzonych z Ukrainy. Informację przekazał minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk w czasie konferencji prasowej w Poznaniu.

Niemcy w 2022 roku kupiły za granicą o osiem procent więcej węgla niż w 2021 roku. Według oceny stowarzyszenia importowego VDKI, do kraju trafiło łącznie 44,4 mln ton. Mimo wojny i sankcji, Rosja pozostała największym dostawcą; trafiło stamtąd 13 mln ton węgla - pisze portal dziennika "Bild".

Szczególnie mocno wzrosły dostawy z RPA (+ 278 proc. - do 3,9 mln ton) i Kolumbii (+ 210 proc. - do 7,2 mln ton). W dalszej kolejności znalazły się USA (+ 32 proc - do 9,4 mln) i Australia (+ 15 proc. - do 6,3 mln). Rosja pozostała jednak największym dostawcą węgla. Mimo wojny i sankcji, do Niemiec trafiło 13 mln ton z tego kraju (minus 37 proc.).

"Jeszcze rok temu przedstawiciele branży byli optymistami, że wkrótce będą mogli obejść się bez rosyjskiego węgla kamiennego" - przypomina portal.

Odnosimy się do bieżącej sytuacji, ale w sposób bardziej refleksyjny i nastrojowy. Ta wojna nie toczy się wyłącznie o ziemie pod Donbasem. To też jest walka o kulturę narodu ukraińskiego - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Sławomir Gowin, członek polsko-ukraińskiego kabaretu "Czwarta rano", który, mimo trwającej wojny, występuje we Lwowie.

Ukraińcy wysadzili tamę w Bachmucie - wynika z medialnych doniesień. Chcą w ten sposób spowolnić postępy grupy Wagnera. Z kolei w porannym komunikacie ukraiński sztab informował, że Rosjanie wysłali pod Bachmut oddziały zaporowe złożone z kadyrowców.

Istnieją dwa scenariusze przyszłości Europy: albo Ukraina wygra i wróci pokój, albo Putin będzie kontynuował imperialny podbój naszego kontynentu - twierdzi na łamach holenderskiego dziennika "Financieele Dagblad" premier RP Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu przypomina, że rok temu Rosja przypuściła brutalny atak na Ukrainę, niszcząc stary porządek świata. Bezpieczeństwo i dobrobyt, które budowało kilka pokoleń Europejczyków, są na skraju załamania. Rosja rozpoczęła imperialny podbój - twierdzi polski polityk. Podkreśla, iż "zrobimy wszystko, aby zakończyć ten geopolityczny koszmar".

Ukraińska armia wysadziła tamę w Bachmucie, żeby spowolnić postępy wagnerowców.