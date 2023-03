Według Rosjan ukraińskie drony zaatakowały amunicją zapalającą umocnienia wokół miasta w regionie zaporoskim.

17:25

Nasze kontrole eksportu i sankcje ograniczają wysiłki wojenne Rosji (...) i jeśli Rosja nie zainicjuje obowiązkowej mobilizacji i nie zapewni sobie znaczących zasobów amunicji z krajów trzecich, będzie im coraz trudniej utrzymać nawet obecny poziom operacji ofensywnych w nadchodzących miesiącach - oświadczyła w środę dyrektor ds. Wywiadu Narodowego USA Avril Haines w amerykańskim Senacie. Według Waszyngtonu, niezależnie od tego, czy Rosjanom uda się zdobyć Bachmut, Władimir Putin nie będzie w stanie odbudować potencjału swojej armii, a co za tym idzie dalsze duże zdobycze terytorialne poczynione przez Rosję są mało prawdopodobne.

16:13

Szef ONZ Antonio Guterres jest z wizytą w Kijowie. Sekretarz generalny wezwał do przedłużenia umowy z Moskwą, zgodnie z którą Ukraina może eksportować zboże przez Morze Czarne. Aktualny pakt sygnowany przez ONZ i Turcję miał pierwotnie obowiązywać przez 120 dni i został przedłużony w listopadzie. Zgodnie z ustaleniami wszystkich zaangażowanych stron, kolejne wydłużenie umowy ma nastąpić 18 marca. Warunkiem jednak jest to, by żadna ze stron nie zgłosiła sprzeciwu.

14:14

"Bachmut może upaść w najbliższych dniach" - przekazał szef NATO Jens Stoltenberg. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zapowiedziała natomiast, że w oblężonym mieście dojdzie do przymusowej ewakuacji dzieci. We wtorek Kijów przyjął zestaw rozporządzeń wprowadzających mechanizm obowiązkowej ewakuacji dzieci z terenów, na których toczą się walki. W Bachmucie przebywa nadal co najmniej 38 najmłodszych.

W żadnym wypadku nie będziemy dziecka rozłączać z rodziną. Jeśli dorosły podejmie taką decyzję, będzie mógł podpisać odpowiedni formularz i odmówić ewakuacji - zapowiada wicepremier.

Z kolei dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa twierdzi, że "prognozy średniookresowe wskazują, że gospodarka Rosji skurczy się o przynajmniej 7 proc.". Według Georgiewej Moskwie udało się częściowo zamortyzować starty wynikające z zamknięcia rynków europejskich, ale efekty sankcji i przerwanie transferu nowych technologii będzie skutkować trwałymi problemami dla rosyjskiego budżetu.

12:48

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow odniósł się do medialnych doniesień, że w sabotaż gazociągów Nord Stream zamieszani są Ukraińcy lub "proukraińska grupa".

Dla mnie to trochę dziwna historia. Nie mamy z tym nic wspólnego. Myślę, że dochodzenie prowadzone przez oficjalne władze wyjaśni wszystkie szczegóły. To komplement dla naszych sił specjalnych, ale to nie były nasze działania - mówił.

12:47

Ukraina będzie gotowa do kontrofensywy w wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja, gdy otrzyma milion pocisków artyleryjskich, systemy obrony przeciwlotniczej i więcej czołgów - oświadczył minister obrony tego kraju Oleksij Reznikow w Sztokholmie.

Potrzebujemy miliona pocisków artyleryjskich. W tym celu najprawdopodobniej potrzebne będzie około 4 mln euro - powiedział ukraiński minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Reznikow przybył do Szwecji na nieformalne spotkanie szefów resortów obrony UE, na którym omawiane jest wsparcie UE dla Ukrainy, zwłaszcza kwestie szkolenia ukraińskich żołnierzy w ramach unijnej misji EUMAM, finansowanie zakupów amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy, a także inne sprawy bieżące, w tym operacje wojskowe UE.

12:15

Mimo trwających walk po raz pierwszy od roku w obwodzie donieckim upłynęła doba, podczas której nie zginął ani nie został ranny żaden cywil - napisał szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyryłenko.

Sytuacja w obwodzie pozostaje jednak napięta - zaznaczył Kyryłenko

12:08

Obiecane przez Niemcy i Portugalię czołgi Leopard zostaną dostarczone na Ukrainę do końca marca - zapowiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Mogę państwu powiedzieć, że właśnie dowiedziałem się, że 18 niemieckich czołgów Leopard 2A6 i trzy portugalskie mogą przybyć na Ukrainę w tym miesiącu - powiedział Pistorius.

12:02

Sąd UE w Luksemburgu stwierdził w środę nieważność środków ograniczających zastosowanych wobec Wioletty Prigożynej, matki Jewgienija Prigożyna, w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie.

Mimo odpowiedzialności Jewgienija Prigożyna za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy związek Wioletty Prigożynej z synem, ustalony w chwili przyjmowania środków ograniczających, opiera się wyłącznie na więzi pokrewieństwa, a zatem nie jest wystarczający, by uzasadnić umieszczenie jej nazwiska w spornych wykazach - uznał sąd.

11:44

Zachodnie agencje wywiadowcze ustaliły, że sponsorem sabotażu Nord Stream był obywatel Ukrainy niezwiązany z rządem Wołodymyra Zełenskiego - podaje dziennik "The Times". Informacje te zatajano jednak, by nie doprowadzić do konfliktu Niemców z Ukrainą - Berlin przygotowywał się wówczas do przesłania czołgów Leopard-2.

11:23

Ambasadorowie państw grupy G7 pogratulowali wyboru nowemu szefowi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i zapowiedzieli monitorowanie działalności tej instytucji wskazując, że ma być ona wolna od nacisków politycznych.

Ambasadorowie G7 gratulują Semenowi Krywonosowi nominacji na stanowisko dyrektora NABU. Będziemy uważnie śledzili pracę biura - napisano na twitterowym koncie dyplomatów G7.

Biorąc pod uwagę fakt, jak ważna jest rola NABU w walce z korupcją na Ukrainie, jego działalność ma być wolna od jakichkolwiek politycznych i innych nacisków - podkreślili ambasadorowie.

10:40

Siły ukraińskie zestrzeliły rosyjski samolot szturmowy Su-25 w okolicy Bachmutu w nocy z niedzieli na poniedziałek - poinformował w środę portal Suspilne, powołując się na biuro prasowe wschodniego zgrupowania Gwardii Narodowej Ukrainy.

Samolot wroga osłaniał z powietrza piechotę, która atakowała linię sił ukraińskich. Operator przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego otworzył ogień i zestrzelił rosyjski samolot. Przez kamerę termowizyjną zobaczyliśmy, że samolot został trafiony i zaczął zniżać lot. Los pilota jest na razie nieznany - powiedział dowódca dywizjonu "Partyzant" Gwardii Narodowej.

Samolot został trafiony o godz. 1.10 w nocy czasu ukraińskiego (po północy czasu polskiego) z polskiego przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego "Piorun".

09:36

Rosyjskie dowództwo prawdopodobnie stoi przed dylematem: czy podjąć kolejną próbę szturmu na Wuhłedar, czy wesprzeć walki w okolicach Bachmutu i Kreminnej - napisało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii w swojej codziennej aktualizacji.

Resort wskazuje także, że ostatnia wizyta ministra obrony Siergieja Szojgu w okupowanych regionach Ukrainy była odpowiedzią na niedawne nagranie, na którym założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn odwiedził najemników na froncie. Obaj bowiem są mocno skonfliktowani.