Amerykańskie władze przyznają, że rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją powinny rozpocząć się pod koniec 2022 roku; sugerował to wcześniej przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Mark Milley, a teraz część urzędników się z nim zgadza - pisze Politico. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w opublikowanym minionej nocy przemówieniu wideo, że ukraińskie wojsko rozpoczyna testy szwedzkich samolotów bojowych Gripen, a Kijów negocjuje ze Sztokholmem, aby te samoloty "pojawiły się na naszym niebie". Niedziela jest 543. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 20.08.2023 r.

Krajobraz po sobotnim rosyjskim ataku rakietowym w centrum Czernihowa. W ostrzale zginęło 7 osób, a 144 zostały ranne, w tym 15 dzieci / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

06:20

Amerykańskie władze przyznają, że rozmowy pokojowe między Ukrainą a Rosją powinny rozpocząć się pod koniec 2022 roku; sugerował to wcześniej przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Mark Milley, a teraz część urzędników się z nim zgadza - pisze Politico.

06:12

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w opublikowanym minionej nocy przemówieniu wideo, że ukraińskie wojsko rozpoczyna testy szwedzkich samolotów bojowych Gripen, a Kijów negocjuje ze Sztokholmem, aby te samoloty "pojawiły się na naszym niebie".

Bardzo, bardzo usilnie staramy się zwiększyć możliwości lotnictwa wojskowego. To jedno z najtrudniejszych zadań. Ale jestem pewien, że go zrealizujemy - mówił ukraiński przywódca.

Jest przełom w sprawie Gripenów, to nowoczesne samoloty. Nasi żołnierze już zaczynają je testować. A my krok po kroku - negocjacje za negocjacjami - zbliżamy się do pojawienia się Gripenów na naszym niebie - dodał.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że rozmawiał na ten temat z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem i przedstawicielami szwedzkich partii parlamentarnych.

W sobotę prezydent Ukrainy przebywał w Szwecji, gdzie został przyjęty przez króla Karola XVI Gustawa w jego letniej rezydencji w pałacu w Stenhammar pod Sztokholmem.

Według komunikatu dworu królewskiego, Karol XVI Gustaw rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim przez godzinę, zapewniając o wsparciu dla narodu ukraińskiego. Towarzysząca prezydentowi małżonka Ołena na spotkaniu z królową Szwecji Sylwią poruszyła temat trudnej sytuacji dzieci w atakowanej przez Rosję Ukrainie.

W Harspund, 120 km od Sztokholmu, szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson oraz prezydent Ukrainy uzgodnili także produkcję szwedzkich bojowych wozów piechoty CV90 na Ukrainie.

06:09

Dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk poinformował w sobotę w telewizji, że Ukrainę odwiedził amerykański myśliwiec wielozadaniowy F-16, który lądował na tamtejszych lotniskach.

Samolot F-16 był na Ukrainie. Lądował na naszych lotniskach, prowadziliśmy wspólne szkolenie z pilotami F-16 i mamy już pewne doświadczenie w obsłudze samolotów F-16. Myślę, że to jest znaczące - powiedział.

Według Mykoły Ołeszczuka, Ukraina przygotowuje obecnie pasy startowe. Prowadzimy odpowiednią przebudowę, ulepszamy nawierzchnię, poprawiamy infrastrukturę lotnisk, budujemy nowe obiekty obronne - wyjaśnił.

Wcześniej w sobotę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiadomił, że ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie na myśliwcach F-16, które potrwa co najmniej przez sześć miesięcy.

Ten okres przygotowań w formie ćwiczeń będzie poświęcony na to, żeby kontynuować projekt i zrozumieć, kiedy bezpośrednio otrzymamy samoloty. A co najważniejsze - ile ich otrzymamy - powiedział szef resortu obrony Ukrainy.

Jake Sullivan, doradca prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, potwierdził w piątek, że władze amerykańskie poprą przekazanie F-16 Ukrainie przez Danię i Holandię.