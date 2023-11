Ukraina rozpoczęła seryjną produkcję nowych dronów kamikadze - poinformował Herman Smetanin, który stoi na czele ukraińskiego państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom. Rekordowy zasięg bojowego lotu nowego bezzałogowca to 1000 km. Ukraińska 128 Samodzielna Zakarpacka Brygada Szturmowa potwierdziła, że w rosyjskim ataku zginęło 19 jej żołnierzy. Do ataku doszło w piątek w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Co najmniej 8 osób zostało rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Odessę. Na ten czarnomorski port spadło 7 z 22 wystrzelonych dronów. Poniedziałek jest 621. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 06.11.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraiński żołnierz (zdjęcie ilustracyjne) / Kateryna Klochko / PAP/EPA

14:05

Rosyjski Komitet Olimpijski (RKO) złożył odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu od decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o zawieszeniu członkostwa RKO - ogłosiła instytucja w Lozannie, która nie określiła terminu wydania wyroku w tej sprawie.

MKOl poinformował o zawieszeniu RKO w prawach członkowskich 12 października. Uzasadnił ją pogwałceniem Karty Olimpijskiej poprzez włączenie do struktur RKO organizacji sportowych w czterech obwodach Ukrainy: chersońskim, donieckim, ługańskim i zaporoskim, znajdujących się pod okupacją Rosji, która dokonała agresji na ten kraj 24 lutego 2022 roku.

13:57

Premier Słowacji Robert Fico, który zapowiedział wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, powiedział w poniedziałek, że nie ma zamiaru uniemożliwiać eksportu uzbrojenia prywatnym firmom obronnym.

13:03

Putinowi nie udało się zrealizować żadnego z jego celów strategicznych. Jego głównym celem była zmiana władzy. Chciał obalić rząd w Kijowie. Ale nie tylko jego ofensywa na stolicę zakończyła się niepowodzeniem. Rząd Ukrainy pozostaje silny, wzmocniony wsparciem wewnętrznym i międzynarodowym - powiedziała w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wystąpieniu podczas konferencji ambasadorów UE.

Rosja chciała wymazać tożsamość narodową Ukrainy. Zamiast tego wojna ukształtowała tożsamość Ukrainy silniejszą niż kiedykolwiek. Rosja chciała osłabić NATO. Zamiast tego NATO zostaje ożywione dzięki dwóm nowym sojusznikom i rosnącym wydatkom na obronę w całej Europie. Armia rosyjska straciła połowę swojego konwencjonalnego sprzętu i poświęciła ponad 100 tys. młodych mężczyzn. Rosyjscy najemnicy zwrócili się przeciwko swoim panom - wyliczała przewodnicząca KE.

Zastrzegła jednocześnie, że "porażka Putina nie przełoży się automatycznie na zwycięstwo Ukrainy".

W miarę jak wojna się przeciąga i w dalszym ciągu zaspokajamy codzienne potrzeby Ukraińców, musimy także spróbować skupić się na dalszych działaniach i na tym, co to znaczy wspierać Ukrainę "tak długo, jak to konieczne" - podkreśliła Ursula von der Leyen.

12:56

Ukraina rozpoczęła seryjną produkcję nowych dronów kamikadze - poinformował Herman Smetanin, który stoi na czele ukraińskiego państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom. Bezzałogowce są już zamawiane przez ukraińską armię; maszyny są odpowiednikami używanych przez Rosjan irańskich dronów Shahed. Rekordowy zasięg bojowego lotu nowego dronu to 1000 km.

12:18

Władimir Putin zdecydował, że będzie ubiegać się o reelekcję w wyborach prezydenckich w marcu 2024 roku; oznacza to, że będzie rządzić Rosją co najmniej do 2030 roku - powiadomiła agencja Reutera, powołując się na źródła.

71-letni Putin sprawuje władzę na Kremlu najdłużej ze wszystkich liderów Rosji od czasów Stalina. Źródła, które rozmawiały z Reutersem, zastrzegając anonimowość, przekazały, że Putin podjął już decyzję o ubieganiu się o reelekcję, a teraz jego doradcy przygotowują kampanię w wyborach.

Według źródeł wkrótce zostanie ogłoszona decyzja w sprawie udziału Putina w wyborach, które jednak będą tylko formalnością.

11:13

Ukraińska 128. brygada zakarpacka potwierdziła, że w rosyjskim ataku zginęło 19 jej żołnierzy. Do ataku doszło w piątek w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Wcześniej szacowano, że mogło zginąć 28 wojskowych.

"Atak rakietowy podstępnego wroga pozbawił życia 19 żołnierzy 128. brygady zakarpackiej. Trwa dokładna kontrola wszystkich okoliczności tragedii" - czytamy w komunikacie brygady. Jak stwierdzono, zginęli najlepsi żołnierze tej jednostki. Zagrożono "stukrotną zemstą" za śmierć towarzyszy broni.

W niedzielę deputowany ukraińskiego parlamentu Mychajło Wołyniec poinformował, że w ostrzale poległo 28 żołnierzy, a 53 zostało rannych. Jak dodał, atak przeprowadzono na miejsce, gdzie zorganizowano uroczystość nagradzania wojskowych.

Ukraińskie Siły Zbrojne podały natomiast wcześniej, że do ataku rakietą Iskander-M doszło w piątek, a uroczystość z udziałem żołnierzy zorganizowano z okazji Dnia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

W obwodzie zakarpackim ogłoszono trzy dni żałoby z powodu tragedii.

10:47

Rosnąca w Rosji inflacja, która prawdopodobnie będzie się utrzymywać powyżej celu inflacyjnego przez cały 2024 r., niemal na pewno zwiększy koszty finansowania wojny na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że inflacja w Rosji wzrosła we wrześniu do 6 proc. z 5,3 proc. w sierpniu, co było spowodowane wzrostem cen towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność i paliwa. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej (CB RF) zareagował, podnosząc główną stopę procentową o 2 punkty procentowe, która wynosi obecnie 15 proc., co oznacza najwyższy poziom od maja 2022 roku.



10:39

Co najmniej 8 osób zostało rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Odessę. Na ten czarnomorski port spadło kilka 7 z 22 wystrzelonych dronów. Pozostałe udało się zestrzelić. Pociski uszkodziły m.in. galerie sztuki w mieście.