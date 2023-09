07:41

Rosja może zwiększyć produkcję pocisków artyleryjskich do dwóch milionów rocznie - podał Reuters, cytując anonimowego zachodniego urzędnika. Agencja zauważyła, że jest to około dwukrotnie więcej niż wynosiły wstępne szacunki Zachodu, ale i tak nie pokryje to zapotrzebowania armii rosyjskiej na wojnę w Ukrainie.

07:33

W sierpniu wojska rosyjskie atakowały Ukrainę rakietami wyprodukowanymi w trzecim kwartale bieżącego roku - poinformował Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego.

To, co jest produkowane w (rosyjskich) zakładach, od razu trafia do wojska i od razu jest wykorzystywane przeciwko Ukrainie - powiedział Skibicki, cytowany przez portal Interfax-Ukraina.

By powstrzymać rosyjskie ataki, konieczne jest zneutralizowanie produkcji uzbrojenia - zaznaczył.

W tej kwestii współpracujemy z międzynarodową wspólnotą, bo jest wiele aspektów - kontynuował Skibicki. To sankcje międzynarodowe dotyczące dostaw części potrzebnych do produkcji, zamknięcie kanałów dostaw przez kraje, które nie dołączyły do sankcji oraz ataki na zakłady produkcyjne - wyjaśnił.

07:24

Rosyjska armia zaatakowała Ukrainę minionej nocy 33 dronami-kamikadze typu Shahed; 26 z nich zostało strąconych przez obronę powietrzną - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Większość dronów skierowano na Kijów i okolice.

Telegram

Lokalne władze przekazały, że rosyjskie drony nadleciały nad miasto grupami i z różnych kierunków.