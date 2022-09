Na froncie siły ukraińskie prawdopodobnie niemal zakończyły okrążanie rosyjskiego zgrupowania w pobliżu Łymanu w Donbasie i odcinanie lądowych linii komunikacji rosyjskich wojsk na obszarze Drobyszewe-Łyman. Rosyjskie wojska ostrzelały kolumnę cywilnych samochodów na obrzeżach Zaporoża na południu Ukrainy; zginęło co najmniej 23 osób, a 28 zostało rannych - poinformował w piątek w godzinach porannych szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. Piątek to 219. dzień wojny w Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie z 29.09.2022 roku.

09:50 Rosyjskie władze zapowiedziały na piątek aneksję okupowanych terenów na południu i wschodzie Ukrainy, usankcjonowaną w wyniku nielegalnych referendów. Nigdy, nigdy, nigdy nie uznamy roszczeń Kremla wobec terytorium sąsiedniego państwa - zadeklarował w czwartek prezydent USA Joe Biden, cytowany przez BBC. 09:37 Kolaborant Władimir Rogow stwierdził, że Melitopol stanie się tymczasową stolicą okupowanego regionu zaporoskiego. 09:34 Aleksiej Katerinichev, zastępca szefa chersońskiej administracji kolaboracyjnej został zlikwidowany przez ukraińskie siły. 09:06 Niektórym świeżo zmobilizowanym rosyjskim rezerwistom nakazano zaopatrywanie się we własne środki pierwszej pomocy; brak wystarczającego zaopatrzenia medycznego jest jedną z przyczyn spadku morale - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony. 08:43 Rosyjskie wojska ostrzelały kolumnę cywilnych samochodów na obrzeżach Zaporoża na południu Ukrainy; zginęło co najmniej 23 osób, a 28 zostało rannych - poinformował w piątek w godzinach porannych szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch. 08:03 Ukraińska armia podaje, że od początku inwazji Rosja straciła ponad 59 tys. żołnierzy. 07:56 Rosjanie ostrzelali cywilny konwój humanitarny przy wyjeździe z Zaporoża. 07:37 Na froncie siły ukraińskie prawdopodobnie niemal zakończyły okrążanie rosyjskiego zgrupowania w pobliżu Łymanu w Donbasie i odcinanie lądowych linii komunikacji rosyjskich wojsk na obszarze Drobyszewe-Łyman. 07:20 Białoruś może pomóc Rosji z zakwaterowaniem i szkoleniem jednostek tworzonych w wyniku mobilizacji, ale wciąż jest mało prawdopodobne, by sama bezpośrednio włączyła się do wojny przeciwko Ukrainie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). 07:10 Rosyjscy agenci od lat atakują Zachód - szpiegują polityków, infiltrują ich systemy komputerowe, przeprowadzają operacje sabotażowe, a nawet dopuszczają się zabójstw osób, uznanych za wrogów Moskwy. Niemcy bardzo późno dostrzegły to niebezpieczeństwo - analizuje portal niemieckiego tygodnika "Spiegel". 07:08 Reakcją na pseudoreferenda powinna być jeszcze większa i jeszcze szybsza pomoc dla Ukrainy, w tym przede wszystkim pomoc militarna; chcielibyśmy, żeby wszyscy byli zaangażowanie w pomoc tak jak USA, Polska i kraje bałtyckie - powiedział PAP wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. 07:00 Canpack, Makrochem, Polpharma czy TZMO - to przykłady rodzimych przedsiębiorstw, które widnieją na tzw. liście wstydu publikowanej przez Uniwersytet Yale - informuje w piątek "Rzeczpospolita".

06:53 Kreml jest w sytuacji przegranej wojny - przekonuje w rozmowie z PAP rosyjski analityk wojskowości Paweł Łuzin. Мobilizację porównuje do "brzytwy, której chwytają się tonące władze Rosji". Jego zdaniem mobilizacja przeprowadzana w obecnej formie "nie ma sensu wojskowego". 05:34 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady wezwało współobywateli do powstrzymania się od wszelkich wyjazdów do Federacji Rosyjskiej, a tych, którzy już przebywają na jej terytorium, do natychmiastowego opuszczenia kraju, donosi Ukrinform.

05:30 Rosjanie w nocy ostrzelali rakietami typu Iskander fabrykę motoryzacyjną w Dnieprze. 05:16 Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy pod przewodnictwem USA spotka się 12 października w Brukseli, w przeddzień spotkania ministrów obrony sojuszu zaplanowanego na 13 października, poinformował w piątek ambasador USA przy NATO Julian Smith,

05:14 Dekretami z czwartkowej nocy Putin przyznał niepodległość Chersonia i Zaporoża oraz zapowiedział, że w piątek włączy cztery okupowane ukraińskie obwody: doniecki, ługański, chersoński i zaporoski do Rosji. Te decyzje ma zatwierdzić rosyjski parlament.

05:13 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w czwartek wieczorem nagraniu podziękował "polskim braciom" za wsparcie obronne dla jego kraju i za "współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa". 05:10 Prezydent USA Joe Biden oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do suwerennego terytorium Ukrainy, a "tak zwane referenda" zorganizowane przez Moskwę na kontrolowanych przez nią ukraińskich terytoriach "były absolutną fikcją". 05:04 Na pilnie zwołanym na piątek posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy zapadną fundamentalne dla kraju decyzje - zapowiedział w czwartek sekretarz tego organu Ołeksij Daniłow, cytowany przez agencję Ukrinform. Zobacz również: Papież o wojnie: Błędem jest myślenie, że to western, gdzie są dobrzy i źli

