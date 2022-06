Ukraińscy partyzanci twierdzą, że uderzyli w rosyjskie pociągi i zabili dziesiątki rosyjskich żołnierzy, zdaniem analityków świadczy to o rosnącym oporze wobec rosyjskiej okupacji. Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że w najbliższych tygodniach Ukraina otrzyma status kandydata do UE. – „Uważam, że będzie to decyzja ważna nie tylko dla samej Ukrainy, lecz dla całego europejskiego projektu” – powiedział. W Mariupolu wprowadzono kwarantannę. Władze obawiają się wybuchu epidemii cholery i czerwonki. W mieście brakuje wodny pitnej, a pod gruzami budynków gniją zwłoki. Najważniejsze wydarzenia 104. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

11:47

Nie zapraszaliśmy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do zaporoskiej elektrowni okupowanej przez Rosjan. MAEA chce zaakceptować rosyjskie działania na terenie siłowni, a szef Agencji, kłamie, twierdząc, że go zaprosiliśmy - przekazał państwowy ukraiński koncern Enerhoatom na Telegramie.

W poniedziałek szef MAEA Rafael Grossi przekazał, że Agencja pracuje nad organizacją międzynarodowej misji ekspertów, którzy mieliby udać się do zaporoskiej elektrowni. Grossi dodał, że decyzja o wysłaniu ekspertów do ukraińskiej siłowni została podjęta na prośbę władz w Kijowie.

Enerhoatom stwierdził, że Grossi "znowu kłamie".

11:29

Ukraina odzyskała ciała 160 obrońców Azowstalu, w tym co najmniej 52 zabitych bojowników pułku Azow. W zamian do Rosji zostało odesłanych 160 ciał zabitych rosyjskich żołnierzy.



11:23

W obwodzie żytomierskim SBU zatrzymała byłego funkcjonariusza z Donieckiej Republiki Ludowej, który starał się o pracę w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

11:11

Do Kijowa przetransportowano ciała niektórych ukraińskich obrońców Mariupola - taką informacje przekazali członkowie rodzin bohaterów. Szczegóły nie są znane.

11:08

Rząd Nowej Zelandii wprowadził sankcje przeciwko rosyjskim spółkom skarbu państwa, w tym Gazpromowi, i firmom zbrojeniowym z Rosji i Białorusi - ogłosiła we wtorek minister spraw zagranicznych Nanaia Mahuta. Łącznie sankcjami objęto 44 przedsiębiorstwa, w tym sześć białoruskich firm zbrojeniowych.

Nawiązywanie współpracy z tymi firmami przez obywateli Nowej Zelandii zostało prawnie zakazane.

10:59

Przewodniczący komisji do Spraw Unii Europejskiej w niemieckim Bundestagu Anton Hofreiter chce debaty na temat "paternalistycznej" postawy Niemiec wobec krajów, leżących między Niemcami a Rosją. W wywiadzie dla dziennika "Welt" mówi, że ludzie z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy ostrzegali przed Putinem, mieli rację.

Na uwagę prowadzącego wywiad, że przez wiele lat Polska i kraje bałtyckie ostrzegały przed ambicjami Rosji, by stać się wielkim mocarstwem, ale ich obawy często nie były traktowane w Berlinie Hofreiter z powagą odpowiedział: "Chciałbym, aby niemiecka polityka jasno przyznała się do błędów popełnionych w przeszłości".

Podkreślił: "Ja też się myliłem. Po aneksji Krymu przez Rosję sądziłem, że negocjacje z Putinem są jeszcze możliwe".

10:25

Premier Bułgarii Kirił Petkow poinformował, że jego kraj nie wyśle broni Ukrainie. Dzień wcześniej prosił o to w nocie do MSZ w Sofii ukraiński ambasador Witalij Moskałenko.

Zgodnie z umową między czterema partiami koalicji rządowej oraz z uchwałą parlamentu z początku maja Bułgaria nie będzie wysyłać broni Ukrainie - podkreślił Petkow i dodał, że kraj jest gotów remontować ukraiński sprzęt wojskowy, co przewiduje uchwała. Szef rządu podkreślił, że "sprawa z dostawami jest zamknięta" i nie należy do niej wracać.

10:23

Wojska Rosji straciły od 24 lutego, gdy rozpoczęły inwazję na Ukrainę, około 31 360 żołnierzy, a także 1390 czołgów i 694 systemy artyleryjskie - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W porównaniu z danymi z poniedziałku straty osobowe przeciwnika wzrosły o 110 żołnierzy - twierdzi sztab.

10:09

W związku z agresją na Ukrainę Japonia zamrozi aktywa dwóch rosyjskich banków - poinformowało we wtorek japońskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Nowymi sankcjami japońskiego rządu objęte zostaną banki MKB oraz Rosselkhozbank. Na listę sankcyjną wpisano również białoruski Belinvestbank.

W maju rząd Japonii zamroził aktywa Sbierbanku, największej instytucji finansowej Rosji oraz Alfa Banku, największego rosyjskiego banku prywatnego. Wcześniej Japonia wprowadziła szereg sankcji przeciwko Rosji, w tym zamrożenie aktywów prezydenta Władimira Putina i osób z jego otoczenia, zapowiedziała też stopniowe odchodzenie od importowanej rosyjskiej ropy.

10:05

Ukraińcy partyzanci twierdzą, że uderzyli w rosyjskie pociągi i zabili dziesiątki rosyjskich żołnierzy, zapewniając wsparcie dla kontrataków sił zbrojnych Ukrainy na zajętych przez Rosję terytoriach - pisze "New York Times", oceniając, że partyzanckie ataki świadczą o rosnącym oporze wobec rosyjskiej okupacji.

Amerykański dziennik opisuje przykłady zamachów na przedstawicieli wspieranych przez Rosjan władz okupowanych terytoriów na Ukrainie. Jeden z nich, mer Enerhodaru Andrij Szewczyk stał na ganku domu swojej matki, kiedy w pobliżu doszło do potężnego wybuchu, który poważnie go ranił. Tydzień później i około 120 km dalej samochód z ładunkami wybuchowymi uderzył w biuro mianowanego przez Rosjan przedstawiciela władz w Melitopolu.

09:54

Ponad 9,4 tys. osób przyjechało w poniedziałek do Polski z Ukrainy przez przejścia graniczne w województwie lubelskim; w przeciwnym kierunku odprawiono 9,1 tys. osób - poinformował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki.



09:46

31,360 tys. żołnierzy stracili Rosjanie od początku inwazji na Ukrainę - informuje ukraiński sztab generalny.

09:35

Rosjanie demontują napis "Mariupol". Nazwa miasta została zapisana po ukraińsku, a litery mają kolory flagi Ukrainy.

09:27

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji państwa NATO zaopatrują Ukrainę w zaawansowaną broń. Jej obsługa przez ukraińskich żołnierzy okazała się jednak poważnym i stale narastającym problemem - podaje "New York Times".

09:01

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę co najmniej 263 dzieci zginęło, a 467 zostało rannych.

08:54

Poranny ostrzał w obwodzie sumskim. Zniszczonych zostało co najmniej 6 domów.

08:47

Odbudowa Ukrainy po wojnie powinna przebiegać równolegle z reformowaniem tego państwa w kierunku wymogów jego przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej - wskazywali uczestnicy panelu "Rola instytucji rozwojowych w odbudowie gospodarki Ukrainy", który odbył podczas XII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Jednym z warunków sukcesu tego przedsięwzięcia jest też skoordynowanie światowych wysiłków i stworzenie dla Ukrainy jednolitego planu odbudowy.

Jak podkreślał Alain Piloux, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Ukraina ma ogromny potencjał gospodarczy i przed wojną zmierzała w dobrym kierunku, ale było jeszcze dużo do zrobienia w dziedzinie ładu zarządzania krajem i przeciwdziałaniu takim negatywnym zjawiskom jak m.in. korupcja.

08:42

W ciągu ostatniego tygodnia postępy Rosji w okolicy Popasnej utknęły w martwym punkcie.

08:29

08:26

Kolejny rosyjski atak rakietowy, który przyczynił się do światowego kryzysu żywnościowego. Siły rosyjskie zniszczyły drugi co do wielkości terminal zbożowy na Ukrainie, w Mikołajowie.

07:59

W opanowanym przez Rosjan Maiupolu wprowadzono kwarantannę. Władze obawiają się wybuchu epidemii cholery i czerwonki. W mieście brakuje wodny pitnej, a pod gruzami setek bloków gniją zwłoki.

07:53

Poprzez tworzenie Południowego Dowództwa Operacyjnego Siły Zbrojne Białorusi zwiększą się do 80 tys. osób - poinformował we wtorkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraiński sztab zaznaczył, że na obszarze Wołynia i Polesia na północy Ukrainy utrzymuje się groźba ataków rakietowych i powietrznych z terytorium sąsiedniej Białorusi.

07:50

Podczas zwiadu ukraińscy żołnierze zauważyli wrogi BMP-2, bez wahania wyjęli RPG i zniszczyli czołg.

07:40

93. zmechanizowana brygada wojsk ukraińskich pokazała nagranie ze zniszczenia rosyjskiego czołgu w okolicach Iziumu.

07:35

Prezydent USA Joe Biden, w związku ze sceptycyzmem sojuszników, odtajnił w przededniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę dane wywiadowcze dotyczące planów Kremla - poinformował, cytowany przez telewizję CNN, Dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines.

Kiedy nasi decydenci, po otrzymaniu informacji wywiadowczych, rozpoczęli rozmowy z sojusznikami, zderzyli się ze ścianą sceptycyzmu - powiedział podczas konferencji dot. cyberbezpieczeństwa Haines.

Haines przyznał, że USA "podzieliło się mnóstwem informacji ze swoimi sojusznikami i partnerami", rozwijając przy tym "mechanizm dzielenia się", który może być wykorzystany w przyszłości.

07:32

Drony i inne bezzałogowe systemy pełnią bardzo ważną rolę w wojnie na Ukrainie, po części wbrew oczekiwaniom ekspertów - mówi w rozmowie z PAP David Deptula, emerytowany generał Sił Powietrznych USA. Jak dodał, Ameryka powinna przekazać wycofywane ze służby drony Ukrainie, co znacznie zwiększyłoby jej zdolności militarne.

Trwająca od ponad 100 dni wojna na Ukrainie jest pierwszą, w której obie strony konfliktu używają bezzałogowych statków powietrznych na tak dużą skalę. Już na początku wojny tureckie Bayraktary TB2 stały się ukraińskim symbolem walki i postrachem rosyjskich wojsk. Na ich cześć powstały nawet piosenki i nadawano ukraińskim dzieciom imiona.

07:28

Większość Polaków, choć przychylna Ukraińcom, jest przeciwna przyznawaniu im w Polsce świadczeń 500+ i zasiłków socjalnych, badania UW pokazują, jak chcemy pomagać - informuje "Rzeczpospolita".

"Po inwazji Rosji na Ukrainę diametralnie zmienił się stosunek Polaków do Ukraińców. Akceptujemy ich w Polsce, we własnym mieście, szkole i nadal chcemy intensywnie pomagać, wysyłając broń i żywność. Gdy w grę wchodzi konkretna pomoc finansowa dla uchodźcy tu, na miejscu, nasza przychylność drastycznie spada - tylko średnio co siódmy respondent jest za tym, by Ukraińcy w Polsce mieli taki sam dostęp do świadczeń rodzinnych, jak 500+, i zasiłków socjalnych jak my" - podaje gazeta.

07:21

Oto niektóre dane dotyczące skutków agresji rosyjskiej. 40 tys. przypadków, gdy obywatele Ukrainy zostali zabici bądź ranni. 3 mln ludzi jest na obszarach okupowanych, ponad 8 mln zostało uchodźcami wewnętrznymi. 6 mln Ukraińców musiało wyjechać za granicę. 44 proc. naszych obywateli rozłączyło się z rodziną. 50 proc. Ukraińców ocenia swój stan psychologiczny jako bardzo napięty - poinformowała ukraińska pierwsza dama w komunikacie na serwisie Telegram.

Dodała następnie: "to wszystko są jasne zalecenia o potrzebie pomocy psychologicznej. Według szacunków ministerstwa zdrowia potrzebuje jej teraz co najmniej 60 proc. Ukraińców".

07:15

Straty armii rosyjskiej od 24 lutego szacowane są na około 30 tys. żołnierzy i miliony dolarów w sprzęcie. Komentujące te dane Polko przypomniał, że armia rosyjska opiera się na żołnierzach poborowych, którzy "traktowani są przez dowództwo jak mięso armatnie". W jego ocenie, problemem jest feudalny system dowodzenia.

Mam na myśli kastowy podział między oficerami a szeregowymi. Ci drudzy nie utożsamiają się ani z misją, ani z jej celem. Chcą tylko przeżyć i zrabować jak najwięcej się da. W związku z tym, armia rosyjska ma niskie morale, brak woli działania i zwycięstwa - tłumaczył gen. Polko.

Zdaniem rozmówcy PAP.PL fenomen znacząco mniejszej, jednak stawiającej skuteczny opór najeźdźcy, armii ukraińskiej polega na przekonaniu żołnierzy co do słuszności wykonywanych zadań.

06:57

Poza Donbasem, na wschodzie Ukrainy w rejonie Charkowa wojska rosyjskie koncentrują się na utrzymaniu zajętych odcinków i rejonów przy granicy na północ od Charkowa, jak również na powstrzymywaniu sił ukraińskich - ocenia sztab.

Na południu, na Morzu Czarnym, Rosja utrzymuje w gotowości do użycia trzy jednostki morskie przenoszące pociski manewrujące Kalibr.

06:49

Sztab informuje, że wojska ukraińskie odparły przeciwnika w kilku miejscach w Donbasie na kierunku Bachmutu, w rejonie miejscowości: Nahirne, Berestowe, Krynyczne, Roty. Rosjanie przemieszczają swoje oddziały na kierunkach Popasnej i Mykołajiwki.

Na innym odcinku frontu w Donbasie wojska rosyjskie próbują kontynuować ofensywę w kierunku Iziumu i Słowiańska. W szczególności, usiłują przedrzeć się w kierunku miejscowości Dowheńke i Dołyna.

06:44

W Siewierodoniecku, ostatnim większym bastionie sił ukraińskich w obwodzie ługańskim, wciąż trwają walki. Rosjanie kontynuują szturm na to miasto - podał w komunikacie we wtorek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Wróg nadal szturmuje Siewierodonieck, trwają działania bojowe. Nasi żołnierze zadają straty przeciwnikowi" - głosi komunikat sztabu opublikowany na oficjalnym Facebooku.

06:38

Ukraiński traktor holuje przechwycony rosyjski czołg BTR-82A.

06:22

UWAGA kupujecie kradzione zboże! - w skrócie taki alert wysłał w maju Departament Stanu USA do 14 krajów, głównie z Afryki, ostrzegając je przed rosyjskimi dostawami ziarna skradzionego Ukrainie - informuje dziś "New York Times".

Według rozmówców dziennika państwa afrykańskie nie zrezygnują z dostaw w obliczu kryzysu żywnościowego.

06:15

Aktualne działania zbrojne na terenie Ukrainy.

06:08

W wyniku nocnych ostrzałów zginęło co najmniej dwóch cywilów, choć te liczby mogą jeszcze wzrosnąć. Wczoraj 12 cywilów zostało rannych, również dwóch zginęło. Wieczorem raportowano wybuchy w Charkowie.

Rosyjskie siły powoli przesuwają się od północy, zbliżają się do Słowiańska, który leży 85 kilometrów na zachód od Siewierodoniecka i jest ryzyko, że miasto to zostanie otoczone.

06:00

O co najmniej 20 ostrzałach rakietowych na wschodzie Ukrainy informują w nocnym raporcie Siły Zbrojne Ukrainy.

Rosjanie atakowali m.in. osiedla mieszkalne w okolicach Doniecka i Ługańska.

05:51

Ostrzelane przez Rosjan zakłady w Darnicy, skąd wysyłano ukraińskie uzbrojenie na front.

05:47

Konkluzja raportu brzmi: "Skala ubóstwa i nędzy będzie znacznie większa aniżeli przed wybuchem pandemii Covid-19, co znacznie pogarsza prognozy dotyczące poprawy sytuacji".



"Inflacja - stwierdza raport komisji - uderzyła nie tylko w najbiedniejszych, lecz także w klasę średnią, ponieważ udział wydatków na żywność w strukturze spożycia w regionie wzrasta w miarę topnienia siły nabywczej".



"Ameryka Łacińska, m.in. wskutek (spowodowanych wojną w Ukrainie) zakłóceń w funkcjonowaniu dostaw międzynarodowych i wzrostu kosztów transportu oraz napięć gospodarczych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami - czytamy w konkluzji tego dokumentu - skazana jest na powrót do powolnego tempa wzrostu gospodarczego z lat 2014-2019, kiedy średni roczny przyrost gospodarczy wynosił zaledwie 0,3 proc".

05:41

W następstwie wojny w Ukrainie, głównie w związku z wzrostem cen żywności i energii, odsetek mieszkańców Ameryki Łacińskiej cierpiących niedostatek wzrośnie w tym roku do 33,7 proc., a skazanych na skrajne ubóstwo i głód - do 14,9 proc. Jest to wzrost o 1,6 proc. w pierwszym przypadku i o 1,1 proc. w drugim.



Z prognozy tej wynika, że do 86,4 mln mieszkańców regionu skazanych już obecnie na skrajną nędzę dołączy jeszcze 7,8 miliona ludzi

05:31

Władze Ukrainy i Mołdawii zgodziły się też na uproszczenie zasad przekraczania granicy oraz na regularną wymianę informacji pomiędzy służbami obu państw dotyczącą natężenia ruchu w punktach kontroli granicznej.



Na podstawie poniedziałkowej umowy władze obu państw uruchomią też mechanizm ułatwień wjazdu na terytorium Mołdawii bez specjalnych zezwoleń dla tzw. priorytetowych produktów, głównie żywności eksportowanej z Ukrainy do państw UE.

05:26

Władze Ukrainy i Mołdawii zawarły w poniedziałek porozumienie dotyczące usprawnienia procedur celnych na granicy obu państw. Umowa ma pomóc w szybszym kierowaniu towarów, głównie żywności, z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy przez Mołdawię do państw UE.



Jak podał kiszyniowski portal Stiri, umowa dotycząca współpracy celnej służy ułatwieniu "przekraczania granicy ukraińsko-mołdawskiej oraz jej zabezpieczenia".

05:14

Prezydent Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że najbliższych tygodniach Ukraina otrzyma status kandydata do UE. Uważam, że będzie to decyzja ważna nie tylko dla samej Ukrainy, lecz dla całego europejskiego projektu - powiedział Zełenski w nagraniu wideo.



To zdecyduje, czy Unia Europejska ma przyszłość, czy też nie - podkreślił Zełenski.



Jeszcze w czerwcu Komisja Europejska ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie statusu Ukrainy jako państwa kandydującego do UE.

05:10

Odnosząc się do sytuacji w Donbasie, w przemysłowym regionie, w którym leży Siewierodonieck, powiedział: "Ukraiński Donbas się trzyma, trzyma się mocno!"



Główne wysiłki wroga skupiają się na próbie całkowitego zajęcia tego ośrodka przemysłowego - podała ukraińska armia.



Nasi żołnierze zachowują kontrolę nad Siewierodonieckiem, walki trwają w jego wschodniej części - dodał w swoim komunikacie Sztab Generalny armii Ukrainy.

05:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ukraińscy żołnierze nie ustępują ze swych pozycji w ogarniętym walkami Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju.



Nasi bohaterowie nie ustępują w Siewierodoniecku. W mieście toczą się zacięte walki uliczne - stwierdził Zełenski.

05:00