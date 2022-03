Ponad 2000 cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie w ciągu siedmiu dni wojny - podaje urząd ds. sytuacji nadzwyczajnych. Jak podkreślono, to efekt rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury cywilnej: środki transportu, budynki mieszkalne, szpitale i przedszkola. Druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich ma się odbyć dziś wieczorem. Tu znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z rosyjską inwazją na Ukrainę. [02.03.2022]

Zniszczony pojazd wojskowy na ulicach Charkowa / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Ponad 2000 cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ataków na cele cywilne na Ukrainie - poinformowała ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Rada UE wprowadziła kolejne środki ograniczające wobec Rosji i w trybie pilnym zawiesiła działalność nadawczą prokremlowskich mediów Sputnik i RT w Unii Europejskiej lub skierowaną do odbiorców w Unii Europejskiej



władze miasta Enerhodar w południowo-wschodniej Ukrainie, obok Zaporoskiej Elektrowni Atomowej poinformowały, że rosyjskie wojska podjęły próbę wejścia do miasta

alarm przeciwlotniczy ogłoszono w środę w kolejnych miastach Ukrainy, w tym we Lwowie

w Mikołajowie na południu kraju doszło do wysadzenia rosyjskiego desantu i ogłoszono godzinę policyjną

mer Mariupola zwrócił się do ukraińskiego sztabu generalnego o wsparcie zbrojne z powodu kontynuowanych rosyjskich ataków na miasto

Najważniejsze wydarzenia z rosyjskiego ataku na Ukrainę z nocy z wtorku na środę oraz częściowo z środy znajdziesz TUTAJ!

18:39 Ukraińcy przechwycili 22 czołgi

18:31 Minister Rau spotka się z Anthonym Blinkenem w Rzeszowie

18:25 Ukraińcy odbili miejscowość Makarów

Ukraińskie siły odbiły zajętą wcześniej przez Rosjan miejscowość Makarów w obwodzie kijowskim i umocniły się tam - poinformował w środę naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.



18:21 Rosja twierdzi, że straciła 500 żołnierzy

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w środę w oficjalnym komunikacie, że od 24 lutego - gdy Rosja zaatakowała Ukrainę - zginęło w tych działaniach 498 wojskowych rosyjskich, a 1597 zostało rannych.

18:14 Kijów przygotowuje się na ciężką noc

Mieszkańcy Kijowa przygotowują się do odparcia ataku rosyjskich wojsk. Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował ludzi o ściągnięciu rosyjskiego wojska w okolice Kijowa i wezwał mieszkańców by się nie poddawali i stawali do walki z wrogiem - relacjonuje korespondentka PAP w oblężonej stolicy Ukrainy. Paniki w Kijowie nie ma. Wszyscy są zjednoczeni - podkreśla.

18:09 Duda o rozmowie z Zełenskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział mi, że absolutnie się nie cofną, że będą bronili Kijowa ze wszystkich sił - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda. Duch jest w nim i w jego współpracownikach; robimy wszystko, żeby mieli poczucie, że nie są sami, że jesteśmy z nimi - mówił.



18:04 Ukraina potrzebuje kolejnych dostaw broni

Rozmawiałem w środę z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i podkreśliłem, że Ukraina potrzebuje teraz kolejnych dostaw broni, szczególnie dla swoich sił powietrznych - napisał w środę na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

18:00 Ukraińcy nie zapomną pomocy Polaków

Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy Polaków, a także przywództwa, inicjatywy i osobistego udziału prezydenta Andrzeja Dudy we wsparciu Ukrainy i jej narodu - napisał w środę premier Denys Szmyhal. W osobnej wiadomości podziękował również za wsparcie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, z którym rozmawiał w środę.



17:57 ONZ potępia Rosję

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję potępiającą Rosję i wzywającą do wycofania jej wojsk; pięć głosów przeciwko.

17:43 Rosja wkroczyła, by rozwiązać "kwestię ukraińską"

Rosjanie wkroczyli na ukraińską ziemię, by pozbawić Ukrainę prawa do istnienia, by rozwiązać kwestię ukraińską - powiedział w środę ambasador Ukrainy Serhij Kysłycia podczas debaty na temat rezolucji Zgromadzenia Ogólnego potępiającego rosyjską agresję.

17:41 W Rosji może zostać wprowadzony stan wojenny

W Rosji 4 marca może być wprowadzony stan wojenny - pisze w środę doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Ukraińskie media podkreślają, że miałoby to na celu m.in. zdławienie społecznych protestów, które mogą się aktywizować w związku z oddziaływaniem sankcji.

17:40 Polscy franciszkanie pomagają Ukraińcom

Polscy franciszkanie na różne sposoby pomagają mieszkańcom zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. "Przyjmujemy tych ludzi, dajemy im odpocząć, mogą coś zjeść. Niektórzy zostają na noc, niektórzy na 2-3 dni i potem ruszają dalej" - relacjonuje w RMF FM o. Paweł Odój z klasztoru we Lwowie. "Jest w nas duża doza niepewności, ale mamy ufność w Bogu. Widzę na każdym kroku, że dużo dobra się tu dzieje" - dodaje. Opowiada też o tym, jak na rosyjską inwazję reagują dzieci, które razem z matkami szukają bezpiecznego schronienia przed wojną.

17:33 Polska nie zamierza brać udziału w wojnie

Polska nie zamierza brać udziału w wojnie. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli zostać zaatakowani - mówił prezydent Andrzej Duda po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ws. sytuacji w Ukrainie.

17:29 Granicę polsko-ukraińską przekroczyło prawie 500 tys. osób

Granicę polsko-ukraińską przekroczyło łącznie blisko 500 tysięcy osób, w tym m.in. 277 tys. obywateli Ukrainy - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Schronienia w Polsce, jak podaje resort, szukają także studenci z Afryki czy Azji.

17:19 Od początku inwazji zginęło 21 dzieci

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa poinformowała w środę, że wyniku inwazji rosyjskiej zginęło do tej pory 21 dzieci, a 55 jest rannych. Jak podała agencja Ukrinform, Denysowa opublikowała te dane na komunikatorze Telegram.

17:16 Zniszczona akademia wojskowa w miejscowości Sumy

17:15 Rosjanie w chaosie zostawiają tajne dokumenty

Rosjanie tracą nie tylko sprzęt i ludzi, w panice zostawiają też tajne dokumenty - informuje w środę Operacja Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

17:14 Rosja bombarduje szpitale i przedszkola

Rosja bombarduje szpitale, przedszkola, kluczową infrastrukturę, powoduje masowy głód - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podczas nadzwyczajnej debaty Zgromadzenia Ogólnego. Dodała, że Rosja planuje dodatkowe zbrutalizowanie konfliktu.

17:12 Chersoń jeszcze się broni

Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zapewnił w środę, że Chersoń wciąż stawia opór wojskom rosyjskim, wewnątrz miasta i naokoło niego. Rosjanie ogłosili, że opanowali Chersoń.

17:10 Ukraińcy wracają do kraju, by walczyć

"Gdyby ktoś obcy wszedł do twojego domu, (chcąc) skrzywdzić twoją rodzinę, twoje dzieci, twoją żonę, to myślę, że każdy człowiek zachowałby się tak samo jak ja" - mówi stacji BBC Wiktor, który wraz z kilkoma innymi Ukraińcami wraca z Wielkiej Brytanii do swego kraju, by walczyć.

17:00 Ukraińcy przejęli rosyjski karabin snajperski

Ukraińcy przejęli rosyjski karabin snajperski.

16:42 Granaty przeciwko ludności cywilnej

W Energodarze w obwodzie zaporoskim Rosjanie rzucają granatami w kierunku cywilów.

16:31 Rosyjski sprzęt porzucony w obwodzie mikołajowskim

W obwodzie Mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie porzucili sprzęt i uciekli.

16:28 Spółka Nord Stream 2 AG nie potwierdza informacji o bankructwie

Właściciel gazociągu Nord Stream 2 - zarejestrowana w Szwajcarii spółka Nord Stream 2 ogłosiła w środę, że nie potwierdza medialnych doniesień, jakoby złożyła wniosek o bankructwo.

16:20 4 osoby zginęły w obwodzie żytomierskim

Cztery osoby zginęły, a pięć zostało rannych podczas rosyjskiego nalotu na jeden z punktów kontrolnych w Korosteniu, w obwodzie żytomierskim na Ukrainie - podał w środę Public.Żytomyr, powołując się na zastępcę mera Natalię Czyżewską.

16:10 Ukraina potrzebuje więcej pomocy

Dotychczasowa pomoc Zachodu nie jest wystarczająca, Ukraina potrzebuje jej więcej - napisał szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak w tekście opublikowanym przez "New York Times". Zaapelował też do NATO o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą.

16:07 Ostrzeżenie przed fake newsami

Stop fake news, media stały się kolejnym teatrem działań wojennych. Krążą zmanipulowane zdjęcia i filmy, które mają dyskredytować wizerunek Ukrainy i Polski - ostrzega Kancelaria Premiera. I podkreśla: "Wszyscy uciekający przed wojną są przyjmowani przez Polskę i otrzymują pomoc".



15:56 Johnson zarzuca Putinowi zbrodnie wojenne

Brytyjski premier Boris Johnson zarzucił w środę reżimowi prezydenta Rosji Władimira Putina popełnianie zbrodni wojennych na Ukrainie. Ponownie potępił rosyjską napaść na Ukrainę nazywając ją "odrażającym atakiem".



15:51 Rosyjscy żołnierze dostali zapas na 3 dni

"Putin liczył na to, że zajmie Ukrainę w trzy dni. Właśnie taki zapas prowiantu rozdał swoim żołnierzom, kiedy wysłał ich do walki na naszą ziemię" - pisze w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Zgodnie z rozkazem rosyjskiego kierownictwa żołnierzom zabrano telefony i dokumenty, wydano jedzenie i wodę na trzy dni i wysłano do walki z Ukrainą - czytamy w komunikacie SBU. Wynika to z kolejnego nagrania z zeznań - dodają służby, publikując w mediach społecznościowych wideo

15:44 Przemyśl: Tylko jedno zgłoszenie dot. uchodźców

15:38 Rosyjskie pociski niszczą mieszkania cywilów

Rosyjskie pociski niszczą cywilne mieszkania w Charkowie.

15:24 Dym nad Charkowem

W charkowskiej dzielnicy Sałtiwka widać dym nad dzielnicą mieszkalną.

15:22 Czołg ciągnięty przez traktory

W sieci pojawił się kolejny film pokazujący czołg ciągnięty przez traktory rolnicze.

15:18 Ukraińcy chcą, by jeńców wojennych odbierały matki

Ukraińska armia wystosowała w środę apel do matek rosyjskich żołnierzy wziętych na Ukrainie do niewoli, aby pojechały tam odebrać swoich synów - poinformowało ministerstwo obrony Ukrainy.

Według Kijowa armia Ukrainy ma dziesiątki rosyjskich jeńców.



15:13 Rakieta uderza w budynek w trakcie nagrywania

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące, jak rakieta uderza w budynek mieszkalny.

15:09 To nie ostatnie rosyjskie banki odłączone od SWIFT

Zapewniam, że siedem rosyjskich banków, które mają być odłączone od systemu SWIFT, nie są ostatnimi; będziemy kontynuować działania w tym kierunku - zapowiedział w środę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

15:07 "Niszczymy rosyjską gospodarkę"

Rosja niszczy nasze miasta, my niszczymy jej gospodarkę - oświadczył w środę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podczas briefingu online.

15:05 Moskiewska giełda wyrzucona z europejskiej sieci

Moskiewska giełda została wyrzucona z Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (FESE) - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Stało się to na wniosek Polski, a dokładnie prezesa warszawskiej giełdy Marka Dietla.

15:02 Kampania "deputinizacji świata"

Ukraina wraz z partnerami prowadzi wielką kampanię deputinizacji świata - oświadczył w środę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podczas briefingu online.

Z Rosjanami zrywane są umowy. Współpraca z Rosjanami, z tymi, kto popiera rosyjską agresję, stała się niemoralna, nie do przyjęcia - podkreślił Kułeba.



14:50 Policja zatrzymała rosyjskich sabotażystów w metrze

Kijów, stolica Ukrainy, mierzy się z działalnością dywersantów rosyjskich. Policja kontrolująca metro zatrzymała sabotażystów, którzy chowali pociski w pluszowym misiu - wynika ze zdjęć, które w środę zostały opublikowane na Twitterze kanału NEXTA.

"Policja zatrzymała w kijowskim metrze sabotażystów. Chowali pociski w pluszowej zabawce" - opisano dwie fotografie widniejące na profilu NEXTY. Na jednej z nich widać czwórkę mężczyzn stojących twarzami do ściany i pilnowanych przez uzbrojonego funkcjonariusza; ręce trzech z nich są skute kajdanami. Kolejne zdjęcie przedstawia rozprutego pluszowego misia obok którego leży kilkanaście nabojów.

14:45 Rosyjska inwazja na Ukrainę. Zobacz na mapach, jak przebiega

Rosja zaatakowała Ukrainę nad ranem 24 lutego 2022 roku. Armia agresora każdego próbuje przejąć kontrolę nad kolejnymi obszarami, napotykając jednak na silny opór Ukraińców. Wciąż broni się m.in. Kijów. Ośrodek Studiów Wschodnich śledzi rosyjską inwazję i na mapach pokazuje jej przebieg.

14:40 Prezydent: Chcesz pokoju, szykuj się do wojny

Chcesz pokoju, szykuj się do wojny; ja chcę pokoju zdecydowanie, a wojnę mamy za granicą - powiedział prezydent Andrzej Duda otwierając obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak zaznaczył, w Polsce jest już ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich. "Ale oczywiście musimy także dbać o naszych żołnierzy. Przede wszystkim musimy wzmacniać naszą armię. Musimy zakupić dla naszych żołnierzy najnowocześniejsze uzbrojenie tak żeby jak najlepiej mogli wykonać swoje zadanie obrony ojczyzny, gdyby przyszła taka konieczność" - tłumaczył Andrzej Duda.





14:30 Juszczenko do Rosjan: Nie jesteście wyzwolicielami, jesteście plagą i katami

Portal Ukraińska Prawda opublikował komentarz byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki ws. tego, co dzieje się na Ukrainie. Polityk zwraca się do Władimira Putina oraz bezpośrednio do Rosjan, pisząc, że nie są wyzwolicielami, ale "plagą i katami" dla Ukrainy.



"Moja krótka osobista notatka (...) skierowana jest do mężczyzny, który moim zdaniem nigdy nie posiadał prawdziwej męskiej odwagi i godności. Z powyższych powodów nie wierzę, że moje słowo zostanie zrozumiane i zaakceptowane przez tego adresata. Ale jest jeszcze 140 milionów bogobojnych ludzi. Dlatego nie mam nic przeciwko, jeśli ten mój prywatny list przeczyta jeden z tych 140 milionów" - napisał Juszczenko.



"Życzę adresatowi tego listu, aby zakończył swoje maniakalne szaleństwo w sposób, jaki jest dla niego najbardziej odpowiedni. P... się!" - kończy były prezydent Ukrainy.



13:25 Rosyjska rakieta trafiła w budynek rady miejskiej w Charkowie

Rosyjskie wojska dokonały ostrzału budynku rady miejskiej w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy - podaje agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wiceszefa administracji obwodowej Romana Semenuchę.



"Rakieta manewrująca właśnie trafiła w budynek rady miejskiej" - poinformował Semenucha. Opublikował również zdjęcie trafionego budynku.

W mediach pojawiają się też zdjęcia z centrum miasta





Rano w środę rakieta trafiła w budynek policji i służby bezpieczeństwa. Zginęły cztery osoby, są też ranni - podał Reuters, powołując się na służby ratunkowe. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne.





13:25 Ukraińcy zdobyli sześć rosyjskich czołgów

W walkach w rejonie Charkowa wojska ukraińskie zdobyły cysterny z paliwem oraz 6 czołgów T-80 w najnowszej modyfikacji T-80BWM. Maszyny pochodzą z 200. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych należącej do Floty Północnej.

13:20 W Rosji zatrzymano dzieci protestujące przeciwko wojnie na Ukrainie?

W Rosji miały zostać zatrzymane dzieci, które protestować miały przeciwko wojnie na Ukrainie. Ich zdjęcia umieścił na Twitterze jeden z liderów rosyjskiej opozycji demokratycznej, Ilja Jaszin.



13:08 UE wyklucza siedem rosyjskich banków z systemu SWIFT

UE wyklucza siedem rosyjskich banków, w tym drugi największy bank VTB, z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT i daje im 10 dni na dokończenie otwartych w SWIFT operacji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.



Według Reutersa Unia Europejska zdecydowała o wykluczeniu siedmiu rosyjskich banków z systemu rozliczeń międzynarodowych SWIFT. Chodzi o drugi co do wielkości rosyjski bank VTB, a także Otkrytije, Nowikom, Promsvyazbank, Rossiya, Sovcombank i VEB.



Banki te będą miały 10 dni na dokończenie otwartych w SWIFT operacji.



13:02 Ukraińcy zestrzelili dwa samoloty

Ukraińskie migi zestrzeliły w rejonie Kijowa dwa rosyjskie samoloty - podają ukraińskie Siły Powietrze. Informują także o jednej swojej straconej maszynie.

13:00 Paweł Szefernaker: Warto nie poddawać się dezinformacji, nie podawać dalej plotek

"U naszego sąsiada jest wojna, w związku z tym są pewne konsekwencje tej wojny, także u nas - związane z dużą liczbą uchodźców i z dezinformacją" - mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Paweł Szefernaker.

"W pierwszym rzędzie przez granicę przepuszczane są kobiety z dziećmi. Osoby z krajów trzecich muszą mieć dokumenty. Jeśli ich nie mają, trafiają do zamkniętych ośrodków straży granicznej " - tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.



12:50 Druga tura rozmów

Druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich odbędzie się w środę wieczorem - powiedział portalowi Suspilne doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz. Jak dodał, delegacje będą w tym samym składzie co poprzednio. Innych szczegółów nie podał.



Pierwsza tura rozmów odbyła się w poniedziałek nad rzeką Prypeć na Białorusi, w pobliżu granicy z Ukrainą.



12:30 Mer Konotopu: Dostaliśmy ultimatum

Mer Konotopu na Ukrainie Artem Semenichin powiedział, że rosyjskie wojska, które wkroczyły do miasta, postawiły miejscowym władzom ultimatum: jeśli mieszkańcy będą stawiać opór, artyleria "rozniesie" miasto - poinformował RBK. Według portalu mieszkańcy i mer opowiedzieli się za walką.



12:20 Prof. Mania: Putin ponosi porażkę

"Rosja jako całość została w świecie skompromitowana. Te wszystkie sankcje wprowadzone będą trwały długo. Nie można być mocarstwem, które opiera swoją pozycję tylko na strachu przed jego arsenałem atomowym. Tak się nie jest mocarstwem. Tak się jest tylko groźnym niebezpiecznym awanturnikiem" - zauważył prof. Mania.

12:15 Nawalny: Wojnę przeciw Ukrainie rozpętał nasz szalony car

Antykremlowski opozycjonista Aleksiej Nawalny, więziony od ponad roku w rosyjskiej kolonii karnej, na Twitterze zaapelował do Rosjan, by codziennie protestowali przeciw wojnie na Ukrainie, którą - jak powiedział - rozpętał "szalony car", prezydent Rosji Władimir Putin.



"Chcemy być narodem pokoju. Niestety niewielu może nas tak dziś nazwać. Nie stańmy się jednak przynajmniej narodem zastraszonych, niemych ludzi. Tchórzy, którzy udają, że nie dostrzegają, że agresja przeciwko Ukrainie została rozpętana przez naszego szalonego cara" - napisał Nawalny w serii tweetów.



"Nie mogę, nie chcę i nie pozostanę cicho, patrząc jak pseudohistoryczny nonsens dotyczący wydarzeń sprzed stu lat stał się wymówką dla Rosjan do mordowania Ukraińców, a dla Ukraińców, by mordowali Rosjan w samoobronie" - napisał opozycjonista.

12:03 Kiedy znów odbędą się negocjacje z Rosją?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędą się znów rozmowy z Federacją Rosyjską - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.



"Teraz jesteśmy gotowi do negocjacji, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy gotowi zaakceptować jakichkolwiek rosyjskich ultimatum. Nadal nie wiadomo, kiedy odbędą się nowe negocjacje" - poinformował Kułeba.





12:00 Mer Kijowa: Szykujemy się do obrony

Rosyjska armia ściąga wojsko coraz bliżej pod Kijów; stolica szykuje się do obrony - powiedział mer Kijowa Witalij Kliczko w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. "Wzywam wszystkich kijowian, by nie tracili determinacji. Nie wierzyli dezinformacji. Wróg rozpowszechnia wiele kłamstw, by złamać Ukraińców. Wierzcie tylko oficjalnym źródłom. Kijów trwa i wytrwa".



11:53 Reporter RMF FM na polsko-ukraińskiej granicy

Reporter RMF FM Marek Wiosło na granicy polsko-ukrańskiej Jacek Skóra / RMF FM

11:46 Odessa

Rosyjskie okręty desantowe zamierzają do Odessy. Media publikują zdjęcia:

11:40 Ławrow o III wojnie światowej

III wojna światowa byłaby nuklearna i destrukcyjna - oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

11:30 Ostrzał Mariupola. "Ludobójstwo, nie możemy nawet zabrać rannych z ulic"

11:15 Blokady na drogach do Enerhodaru. W mieście jest największa elektrownia jądrowa Europy

Tysiące mieszkańców Enerhodaru wyszło na drogi, żeby zablokować dojazd do miasta zbliżającym się oddziałom rosyjskim. W tym mieście nad Dnieprem znajduje się największa elektrownia jądrowa w Europie

11:05 Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz pojawił się w Mińsku

Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz miał być widziany w Mińsku na Białorusi. Trzy lata temu został skazany - zaocznie - na karę 13 lat więzienia za zdradę stanu



10:50 Władze Enerhodaru: Siły rosyjskie próbowały wejścia do miasta

10:45 Czarny dym nad Odessą

Odessa to miasto i stolica obwodu odeskiego Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym

10:30 Gdzie jest Putin?

Obserwatorzy konfliktu zauważają, że od dwóch dni prezydent Rosji jest nieobecny w mediach, a wszystkie jego ostatnie wystąpienia nie pozwalają ustalić czasu ani miejsca, gdzie przebywa. W światowej prasie pojawia się sporo spekulacji na ten temat