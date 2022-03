Dziś mija tydzień od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trybunał w Hadze ogłosił, że wszczął postępowanie ws. zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. O najbardziej dramatycznej sytuacji donosi mer Mauripola – miasto było ostrzeliwane przez 15 godzin, a cywilom odcięto drogę ucieczki. W kierunku Odessy zmierzają z Krymu cztery duże rosyjskie okręty desantowe, którym towarzyszą trzy łodzie rakietowe. Wkrótce może dojść do ataku desantowego. Ukraiński sztab generalny informuje zaś o stratach Rosjan. Według ich informacji od początku inwazji Rosjanie stracili około 9 tys. żołnierzy. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji 03.03.2022.

Pożar bazy paliw w Czernihowie po rosyjskim ostrzale / DSNS / PAP

Płonie ostrzelana baza paliwowa w Czernihowie. Pierwsze duże miasto w rękach Rosjan [RELACJA 03.03. 2022, cz.1]

10:23

Rosjanie korzystają z pojazdów medycznych do transportu amunicji - informuje Nexta.

10:21

Na północno-zachodnim podejściu do stolicy w rejonie Iwankowa, Borodzianki i Kozarowycz trwają walki - podaje UNIAN, powołując się na służbę prasową brygady szybkiego reagowania Gwardii Narodowej.



"Pod Iwankowem ukraińskie wojska odpierają wroga w stronę Rosji. Już nie można powiedzieć, że miasto jest okupowane, toczy się o nie walka" - poinformował oficer prasowy.



10:15

Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła rosyjski myśliwiec Su-30 nad Irpieniem w obwodzie kijowskim - poinformował w czwartek na Facebooku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

"Według wstępnych informacji w nocy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwie rosyjskie rakiety nad Kijowem. Prawdopodobnie były wycelowane w okolice ministerstwa obrony" - dodał.

10:08

10:06

Unijni ministrowie spraw wewnętrznych zmieniają plan spotkania, żeby wysłuchać przedstawiciela Polski, który jest w drodze na spotkanie - ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli Kataryna Szymańska - Borginon.

W Brukseli rozpoczęło się posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych UE w sprawie aktywowania "czasowej ochrony" dla ukraińskich uchodźców, która dawałaby im przez co najmniej rok we wszystkich krajach UE prawo do pracy, dostęp do opieki medycznej i edukacji.

Komisarz Johansson powiedziała, że byłaby pozytywnie zaskoczona gdyby dyrektywa o ochronie czasowej została dzisiaj przyjęta. Propozycja legislacyjna została przedstawiona wczoraj i nie było czasu na normalne konsultacje z krajami członkowskimi.

09:57

W obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy w związku z rosyjskimi ostrzałami zginęły 34 osoby, a 285 zostało rannych, w tym 10 dzieci - poinformowały w czwartek służby ds. sytuacji nadzwyczajnych tego obwodu.

Minionej doby Rosja atakowała bombami, pociskami i artylerią osiedla mieszkaniowe i całe miejscowości, "cynicznie zabijając cywilnych mieszkańców" - piszą w komunikacie służby.

09:50

Od początku inwazji na Ukrainę 24 lutego Rosjanie stracili około 9 tys. żołnierzy - podał w czwartek na Telegramie ukraiński sztab generalny.

Łączne straty bojowe Rosjan od 24 lutego do 3 marca wyniosły w przybliżeniu: ok. 9000 osób, 217 czołgów, 900 opancerzonych wozów bojowych, 90 systemów artyleryjskich, 42 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 11 systemów obrony przeciwlotniczej, 30 samolotów, 31 śmigłowców, 374 pojazdy wojskowe, dwie jednostki pływające, 60 cystern, trzy bezzałogowe statki powietrzne - poinformował sztab.