Wuhłedar i Marjinka – to według dowódcy ukraińskich wojsk miejsca, w których trwają teraz najbrutalniejsze walki na froncie. Siły ukraińskie utrzymują linię obrony w obwodzie donieckim, w tym w oblężonym Bachmucie. Według dziennika „The Guardian” Iran przy pomocy łodzi oraz państwowych linii lotniczych przemycił do Rosji nowe typy zaawansowanych, uzbrojonych dronów dalekiego zasięgu, które zostały wykorzystane przez Rosjan. Poniedziałek to 355. Dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje z Ukrainy znajdziecie w naszej relacji.

- Założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn twierdzi, że jego najemnicy przejęli kontrolę nad Krasną Horą - wioską na północnym skraju Bachmutu. - Brytyjska broń i wozy bojowe mogłyby być produkowane w Ukrainie na podstawie specjalnej licencji podaje "The Telegraph". - Według "The Guardian" co najmniej sześć dronów Mohajer-6, które mają zasięg około 200 km i przenoszą po dwa pociski pod każdym skrzydłem, oraz 12 dronów Shahed 191 i 129 dostarczyli Irańczycy Rosjanom. 06:02 Rosja dostarczy Indiom broń za około 13 mld dolarów w ciągu pięciu lat - informują rosyjskie agencje. 05:30 Rosyjskie wojska posunęły się o 2 km na zachód w ciągu ostatnich czterech dni - informuje agencja Interfax powołując się na oświadczenie rosyjskiego ministerstwa obrony.

Nicole Makarewicz