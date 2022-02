Oczy całego zachodniego świata zwrócone są dziś w stronę Ukrainy i Rosji. Szczególnie europejscy przywódcy z niepokojem przyglądają się sytuacji w jej wschodniej części. Politycy mówią o eskalacji konfliktu, widmie wojny jednocześnie przekonując, że wciąż nie jest za późno na dyplomatyczne rozwiązania. Jak na to wszystko reagują sami Ukraińcy? W Kijowie są specjalni wysłannicy RMF FM Mateusz Chłystun i Piotr Bułakowski. Jak relacjonują, w rozmowach z mieszkańcami stolicy Ukrainy słyszą, nadzieję, że do wojny nie dojdzie. „Mówią, że Rosja, to nasz wróg, a w Rosji mówią, że to my jesteśmy ich wrogami. A tak naprawdę mam tam w Rosji wielu przyjaciół. Nas to wszystko śmieszy” – mówi Mateuszowi Chłystunowi młody mężczyzna.

REKLAMA