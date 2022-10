Ukraina wprowadza ograniczenia w dostawach energii w Kijowie oraz w kolejnych czterech centralnych obwodach. Ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiej agresji znaleziono w ciągu minionej doby na wyzwolonych terenach w północnej części obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy . Rząd w Kijowie prosi Ukraińców o ograniczenie zużycia prądu. Rosjanie zniszczyli 30 proc. ukraińskich elektrowni. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Moskwa i Teheran porozumiały się w sprawie przyjazdu na terytorium Rosji irańskich doradców i instruktorów zajmujących się dronami bojowymi. Najważniejsze informacje z 240. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z piątku 21.10.2022 roku.

Elektrownia w Charkowie uszkodzona podczas rosyjskiego ostrzału / Maria Senovilla / PAP/EPA

13:02

Niemiecki system obrony przeciwlotniczej IRIS-T przeszedł już chrzest bojowy na Ukrainie i okazał się nadzwyczajnie skuteczną bronią; ten sprzęt ma tylko jedną wadę - posiadamy go zbyt mało - powiadomił w piątek rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.



"W najbliższych miesiącach otrzymamy jeszcze kilka takich wyrzutni. (...) Pojedynczy system jest wyposażony w osiem kontenerów startowych. Nawet jedna wyrzutnia z ośmioma pociskami to już dosyć potężna broń, zdolna do niszczenia celów powietrznych - rakiet i dronów, które ostatnio na nas lecą (z Rosji i Białorusi - PAP)" - oznajmił Ihnat, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.



12:59

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział, że najbliższe 2 miesiące będą dla Ukrainy trudne, ale trzeba je przeczekać. Daniłow sugeruje, że w tym czasie w Federacji Rosyjskiej mogą wybuchnąć zamieszki przeciwko władzom.

12:52

Pojawiły się informacje o ponownym ostrzelaniu przez Ukraińców mostu antonowskiego na Dnieprze - to okolice Chersonia, a także biegnącej obok przeprawy pontonowej. Miało do tego dojść wczoraj wieczorem. To ważna rosyjska droga przerzutu sprzętu i ludzi.

12:47

Ukraina wprowadza ograniczenia w dostawach energii w Kijowie oraz w kolejnych czterech centralnych obwodach. Poinformował o tym dzisiaj tamtejszy operator, Ukrenergo. To skutki rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną.

Dla mieszkańców oznacza to po pierwsze - możliwe przerwy w dostawach energii, po drugie - konieczność oszczędzania prądu, który jest teraz na wagę złota. Dziś ograniczenia wprowadzono w owodach kijowskim, czerkaskim, żytomierskim i czernichowskim, wczoraj to samo zrobiono m.in na północy kraju. Jak pisze Ukrenergo w komunikacie - to pomoże obniżyć napięcie w sieci i naprawić szkody, wyrządzone podczas ataków terrorstycznych.

12:21

W rezultacie wybuchu wojny w Ukrainie rośnie znaczenie państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski - ocenił w piątek zastępca sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Mircea Geoana. Strategiczny środek ciężkości Europy przesuwa się na wschód - podkreślił.

Jak powiedział w piątek Geoana podczas konferencji “NATO a wojna na Ukrainie" w rumuńskim mieście Jassy, po zakończeniu działań zbrojnych na Ukrainie umocni się pozycja krajów wschodniej części NATO “w obszarze politycznym, gospodarczym oraz technologicznym".

12:15

W okupowanym przez rosyjskie wojska Enerhodarze na południu Ukrainy, gdzie znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, sporządzane są listy pracowników tego obiektu przeznaczonych do mobilizacji do armii wroga - ostrzegł rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Jak wyjaśniono, powołanie do wojska grozi pracownikom, którzy zawarli kontrakty z państwowym rosyjskim koncernem Rosatom. Właśnie te osoby mają trafiać na listy przygotowane przez administrację najeźdźców.

11:54

Irański producent próbował ukryć ślady wskazujące na pochodzenie dronów, ale zdradziły go napisy po angielsku z błędami gramatycznymi. Dodatkowo na jednym elemencie znaleźliśmy odręczny napis po persku - powiadomił w piątek ukraiński wywiad wojskowy (HUR), które przeanalizował budowę zestrzelonego irańskiego drona używanego przez rosyjskie wojska.

Specjaliści HUR sprawdzili podzespoły bezzałogowca Mohadżer-6 (Mohajer-6), rozebrali maszynę "dosłownie do ostatniej śrubki"; taka analiza pozwoli Ukraińcom poznać słabe strony wroga i dzięki temu prowadzić z nim bardziej skuteczną walkę - czytamy w komunikacie wywiadu. Wypowiedź przedstawiciela HUR na temat irańskich dronów wyemitowano też na antenie telewizji "1+1".

11:42

Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły strajk na moście Antoniwskim w Chersoniu - poinformowała na antenie teletonu sekretarz prasowy Południowych Sił Zbrojnych Natalia Humenyuk. Jednocześnie zapewnia, że cywile nie są zagrożeni, ponieważ strajk odbywał się w czasie godziny policyjnej. Humenyuk zauważyła, że w wyniku strajku może zostać ranny rosyjski personel wojskowy, który przebrał się za protestujących cywilów.

10:59

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy.

"Aby ratować i zapewnić sobie bezpieczeństwo, Irańczycy przebywający na Ukrainie powinni opuścić ten kraj" - czytamy w oświadczeniu.

10:10

Zestrzelenie pocisku.

09:51

SBU zatrzymała kolaboranta, który pomógł okupantom uciec przez lasy przed kontrofensywą Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie donieckim.

09:44

Budynki mieszkalne i infrastruktura Zaporoża zostały zniszczone w rosyjskim ostrzale, informuje sekretarz rady miejskiej Kurtew.

09:13

W Jabłonnie odbędzie się spotkanie byłych rosyjskich parlamentarzystów, którzy chcą przejąć władzę po upadku Putina - pisze "Rzeczpospolita".

09:10

08:53

Zniszczenia w Bachmucie,

08:44

Zapowiedź utworzenia wspólnego rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojsk jest raczej próbą skłonienia Ukrainy do skierowania wojsk na północną granicę, bo Rosja nie jest w stanie rozmieścić na Białorusi deklarowanych sił - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Wojsko białoruskie najprawdopodobniej utrzymuje minimalną zdolność do podejmowania złożonych operacji. Zapowiedź jest prawdopodobnie próbą zademonstrowania solidarności rosyjsko-białoruskiej i skłonienia Ukrainy do skierowania sił do ochrony północnej granicy" - oceniono.



08:35

Według Kyryłenki od 24 lutego, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę, zginęło już 1070 mieszkańców obwodu donieckiego, a 2441 doznało obrażeń. Statystyka ta nie uwzględnia jednak bilansu ofiar w zniszczonych i okupowanych przez agresora Mariupolu i Wołnowasze.

08:25

Ciała kolejnych dziewięciu ofiar rosyjskiej agresji znaleziono w ciągu minionej doby na wyzwolonych terenach w północnej części obwodu donieckiego, na wschodzie Ukrainy - poinformował szef regionalnych władz Pawło Kyryłenko. Oprócz tego dwie osoby zginęły w wyniku ostrzałów wroga.



Szczątki siedmiu osób odkryto w miejscowości Nowoseliwka, a dwóch w Łymanie. Cywile zabici w wyniku ostrzału byli mieszkańcami Bachmutu. Ponadto jedna osoba została ranna - powiadomił gubernator.

08:12

Eksplozje w czasie rosyjskiego ostrzału Charkowa.

07:41

W Skadowsku w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy rosyjscy okupanci uprowadzili, a następnie powiesili kobietę za publiczne wypowiedzenie frazy "Skadowsk to Ukraina" - poinformowała w czwartek organizacja pozarządowa Medialna Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka (MIPL).

7 października 56-letnia Tetiana Mudrienko i jej o cztery lata starszy mąż Anatolij Oriechow zostali porwani ze swojego domu przez ukraińskich policjantów współpracujących z samozwańczą rosyjską administracją Skadowska. Tydzień później nieznana osoba wysłała siostrze-bliźniaczce Mudrienko, Natalii Czornej, zdjęcie ciała Tetiany w kostnicy. Do fotografii dołączono raport lekarza medycyny sądowej, który stwierdził zgon w wyniku uduszenia - powiadomili ukraińscy obrońcy praw człowieka.

07:20

Ukraińskie Siły Zbrojne zniszczył dwa składy amunicji armii rosyjskiej w regionie berysławskim obwodu chersońskiego, informuje Sztab Generalny AFU.

07:03

Alarm przeciwlotniczy w obwodzie czerkaskim. Mieszkańcy powinni skierować się do najbliższych schronów.

06:22

Potrzeby humanitarne w Ukrainie nie maleją, szczególnie na wschodzie kraju, w rejonie najbardziej intensywnych walk. Dziś żadne miasto w Ukrainie nie jest bezpieczne - powiedział w rozmowie z PAP szef misji Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) w Ukrainie Jimmy Tuhaise.

"Wszyscy są zestresowani i przygnębieni. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się kobiety i dzieci. Dlatego bardzo ważna jest pomoc psychologiczna, ale też żywność i leki. Wielu osobom kończą się oszczędności, a zbliża się zima" - powiedział.

06:03

Nagranie wideo Straży Granicznej Ukrainy przedstawiające zniszczony rosyjski czołg T-80BVM i pojazd dowódczo-sztabowy R-149BMR Kushetka-B w obwodzie donieckim.

05:40

Władze państwowej mołdawskiej spółki Energocom przekazały równowartość 79 mln euro kredytu spółce Moldovagaz, odpowiedzialnej za dystrybucję gazu ziemnego na spłatę zobowiązań za dostarczony w październiku surowiec od rosyjskiego koncernu Gazprom.



Jak poinformowała w czwartek kiszyniowska agencja prasowa IPN, kredyt został przekazany za zgodą władz Mołdawii za pośrednictwem powiązanej z państwem energetycznej firmy Energocom.



Uzasadniając decyzję o wsparciu dla spółki Moldovagaz premier Mołdawii Natalia Gavrilita wyjaśniła, że kredyt jest działaniem na rzecz “unikania scenariusza odłączenia kraju przez Gazprom od dostaw surowca".

05:21

Rosja przygotowuje katastrofę w kachowskiej elektrowni wodnej na Dnieprze, zaminowując zaporę i transformatory - oświadczył w czwartek Mychajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy.

Podolak przedstawił na Twitterze "prawdziwy plan Surowikina", czyli dowódcy rosyjskich wojsk okupacyjnych, w sprawie kachowskiej elektrowni. Po pierwsze - według Podolaka - plan obejmuje zaminowanie zapory i transformatorów. Drugi punkt, to przymusowa deportacja Ukraińców, przesiedlenie do Rosji +nielojalnych mieszkańców+. Trzeci punkt, to zatopienie terytorium, by +powstrzymać ukraińską kontrofensywę i zablokować swój odwrót+ - napisał.



05:08

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał przywódcom 27 państw UE na szczycie w Brukseli, że jedna trzecia infrastruktury energetycznej Ukrainy została zniszczona przez bomby i drony - przekazało źródło w UE.

Z informacji PAP wynika, że apelował o działania ze strony UE z uwagi na eskalację agresji ze strony Rosji. Wskazał, że Ukraina mierzy się z problemami z elektrycznością i ogrzewaniem oraz że potrzebne są dostawy z UE kolejnych systemów obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej. Zaznaczył, że system energetyczny Ukrainy jest obiektem ciągłych ataków.

Zełenski miał też zaapelować o kolejne sankcje wobec Rosji, jak również wobec Iranu. Zwrócił uwagę, że terytorium Białorusi jest wykorzystywane do wystrzeliwania rakiet na cele w Ukrainie, a to wymaga wprowadzenia sankcji na Mińsk.

05:01

Prezydent USA Joe Biden skrytykował w czwartek Partię Republikańską, oskarżając ją o chęć, w przypadku zwycięstwa w listopadowych wyborach do Kongresu, potencjalnego zmniejszenia amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.